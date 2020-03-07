Девушка, которая смутила Магуайра. Эмма уже стала героиней мемов

Вы наверняка видели это фото: симпатичная блондинка берет флеш-интервью у Гари Магуайра, а громила-защитник стоит перед ней, потупив взор, словно первоклашка перед строгой учительницей. В сети шутят: это было самое сложное интервью в жизни футболиста. Познакомимся с эффектным репортёром.

Эмме Джонс 44 года, и её называют профессионалом в английском футболе. Спорить с этим действительно сложно. Джонс дважды была номинирована на премию «Молодая журналистка года» в британской газете, дважды представляла национальную телевизионную премию ITV2 с Тесс Дейли. В прошлом главный редактор The Sun Дэвид Йелланд назвал её «самым ярким женским голосом Британии». Когда в 2017 году девушка стала ведущей клубного TV «Лидс Юнайтед», болельщики назвали её приход лучшим трансфером в истории клуба.



В 2018 году Эмма опубликовала свой первый роман «Supernova Hangover».