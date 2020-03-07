Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня — блондинка, бравшая интервью у Магуайра, английская журналистка Эмма Джонс

Английская журналистка Эмма Джонс
София Михайлова
Девушка, которая смутила Магуайра. Эмма уже стала героиней мемов
Лучший трансфер в истории «Лидса» по версии болельщиков.
Футбол / Англия 0

Вы наверняка видели это фото: симпатичная блондинка берет флеш-интервью у Гари Магуайра, а громила-защитник стоит перед ней, потупив взор, словно первоклашка перед строгой учительницей. В сети шутят: это было самое сложное интервью в жизни футболиста. Познакомимся с эффектным репортёром.

Эмме Джонс 44 года, и её называют профессионалом в английском футболе. Спорить с этим действительно сложно. Джонс дважды была номинирована на премию «Молодая журналистка года» в британской газете, дважды представляла национальную телевизионную премию ITV2 с Тесс Дейли. В прошлом главный редактор The Sun Дэвид Йелланд назвал её «самым ярким женским голосом Британии». Когда в 2017 году девушка стала ведущей клубного TV «Лидс Юнайтед», болельщики назвали её приход лучшим трансфером в истории клуба.

В 2018 году Эмма опубликовала свой первый роман «Supernova Hangover».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020