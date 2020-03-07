Хроники коронавируса: сотрудник РФС выздоровел, итальянских судей отстранили от еврокубков

Хавбек «Гэлакси» Ллетгет: с уходом Ибрагимовича атмосфера стала лучше. С ним сложно играть

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Ллетгет рассказал о положительных моментах ухода из клуба нападающего Златана Ибрагимовича.



«Безусловно, атмосфера в команде стала лучше. Что касается химии, то на это потребуется время. Со Златаном нельзя было почувствовать себя свободным. Это очень разочаровывало. Хотелось просто снять бутсы и уйти с поля. Трудно играть против него, но и сложно играть вместе с ним», — приводит слова Ллетгета Goal со ссылкой на BSI: The Podcast.

В частности, Себастьян прокомментировал эпизод, произошедший в концовке дерби с «Лос-Анджелесом» в августе 2019 года. Ллетгет и Ибрагимович стояли рядом друг с другом в стенке, но затем швед оттолкнул партнёра по команде.



«Сделать такое с одноклубником — для меня это полное безумие. Перед тем эпизодом я сказал Златану: «Тут только один игрок соперника. Мне уйти?». Он ответил: «Нет, останься». Затем прямо перед ударом он пихнул меня. На видео можно увидеть, что я воспринял всё очень спокойно. Когда проснулся на следующий день, ролик стал вирусным. Это один из тех моментов, когда он показал своё настоящее лицо», — сказал американец.

Ибрагимовичу не нравится, как устроен футбол в США. Назвал формат лиги отстоем Швед не привык выбирать выражения.

Экс-игрок «Уфы» Абдулавов: разница между РПЛ и чемпионатом Казахстана не такая уж большая

Российский форвард казахстанского клуба «Окжетпес» Исламнур Абдулавов, ранее выступавший за «Анжи», «Уфу», «Ротор» и «Томь», сравнил чемпионаты России и Казахстана.



«После окончания сезона 2019 года были варианты в России из ФНЛ, но я, всё взвесив, решил, что Казахстанская Премьер-Лига — наилучшее для меня продолжение карьеры на этом этапе, учитывая то, как вырос чемпионат Казахстана.



С каждым годом видно, как растёт чемпионат Казахстана, и в России о нём много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая.



Отличия жизни в Казахстане от России? Ну, в каждой стране есть свои принципы и жизненные отличия. В Казахстане мне нравится то, что люди не забыли почтения к старшим, а в регионе, откуда я родом, это очень ценится, и я бы хотел, чтобы это не забывалось. Ну а так, в каждой стране по-своему», — приводит слова Абдулавова Sports.kz.

«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду. Ранее Исламхан уже пытался заиграть в РПЛ Очень неудачно.

Выздоровел заболевший коронавирусом сотрудник РФС

Сотрудник РФС Давид Беров, вернувшийся с коронавирусом в Москву после поездки в Италию, выздоровел и скоро будет выписан из больницы.



«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — цитирует ТАСС заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.



Берова называли «первым россиянином с коронавирусом в Москве». В феврале сотрудник РФС и игрок любительской команды «Мегамужики» вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1. На обследование отправили также несколько десятков человек, с которыми Давид контактировал по прибытии в Россию.



Беров, находясь в больнице, сообщал, что чувствует себя очень хорошо. По его словам, у него нормальная температура и нет никаких симптомов болезни.

Правда о коронавирусе в Москве. История футболиста на карантине «Мегамужики», матч которых был отменён. Сейчас важно понять, что случилось на самом деле.

Судьи из Италии отстранены от работы на матчах ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Итальянские арбитры из-за коронавируса отстранены от судейства в матчах следующего раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Tuttomercatoweb.



УЕФА решило временно отстранить судей из Италии от работы в еврокубковых матчах из-за угрозы распространения коронавируса.

На прошлой неделе встречи в Лиге Европы и Лиге чемпионов судили три итальянских арбитра. Даниэле Орсато обслуживал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В матче 1/16 финала Лиги Европы Марко Гуида судил игру «Эспаньола» и «Вулверхэмптон Уондерерс», а Давиде Масса работал на матче «Арсенала» с греческим «Олимпиакосом».



В Италии коронавирусом заболели уже более 3,8 тысяч человек, 148 человек скончались, 414 выздоровели. Это страна с наибольшим числом заболевших в Европе.

В Италии начинается паника из-за коронавируса. Чем это грозит футболу? Под угрозой серия А и Евро-2020.

Икарди может уйти из «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», предстоящим летом может покинуть французский клуб из-за плохих отношений с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает L’Équipe.



Икарди считает, что во время матчей Неймар и Мбаппе не взаимодействуют с ним должным образом. По мнению 27-летнего аргентинца, оба игрока стараются не пасовать ему мяч.



По окончании нынешнего сезона «ПСЖ» может выкупить Мауро у «Интера» за € 70 млн. На футболиста претендует также туринский «Ювентус».

УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда со следующего сезона

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о будущих изменениях в правиле определения офсайдов.



«Один сантиметр — это не офсайд. Потому что смысл правила не в этом. И это не должно быть причиной для вмешательства VAR. Нам необходимы более толстые линии. Сейчас они рисуются субъективно. Один сантиметр может испортить сезон для клуба. Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать. Есть очень много вопросов, которые мы обсуждаем с судьями», — приводит Sky Sports слова Чеферина.

Также функционер заявил, что официально новые линии для офсайдов будут представлены для использования в Лиге чемпионов и Лиге Европы с сезона-2020/2021. Помимо этого существует вероятность использования этих линий на чемпионате Европы 2020 года.

Азмун попал в сферу интересов «Наполи»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов одного из зарубежных клубов.



Как сообщает Corriere dello Sport, иранский футболист привлёк внимание «Наполи», который в настоящее время ищет варианты усиления атаки в летнее межсезонье. Итальянский клуб уже отправлял своих скаутов в Россию для наблюдения за Сердаром. При этом в списке неаполитанцев есть и другие игроки.



Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Кристал Пэлас», который прошлым летом пытался заполучить форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Наполи» интересен Азмун. Зачем итальянцам и «Зениту» этот трансфер? Разбираем одну и самых интересных трансферных новостей последних дней.

Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

Бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо был освобождён из-под ареста в Парагвае.



5 марта парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом.



«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и своё бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — приводит Globoesporte слова адвоката бывшего футболиста.