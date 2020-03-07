«Краснодару» будет трудно устоять против окрылённого «Спартака». Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Очередной тур нашего конкурса прогнозов вышел более-менее удачным, два результата 10 и более очков, ни одной новой строчки в таблице худших результатов. Давно такого не было. Кстати, давайте напомним лучшие результаты, последний раз таблица обновлялась в 17-м туре.

Лучшие результаты

Карен Варданян (Санкт-Петербург) — 24 (9-й тур)

Олег Веретенников — 18 (4-й тур)

Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)

Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)

Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)

Ярослав Мельников (Москва) — 15 (17-й тур)

Наш читатель из Уфы Сергей Ковалёв угадал счёт матча «Ахмат» — «Ростов» и заработал в туре 5 очков.

Валерий Кечинов угадал счета матчей «Крылья Советов» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Уфа» — это 10 баллов.



Представитель «Чемпионата» Максим Пахомов угадал счёт матча «Краснодар» — «Уфа», а также разницу в играх «Зенит» — «Локомотив» и «Тамбов» — «Рубин». Итого — 11 очков.

Таблица после 20-го тура

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Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, известный российский тренер:

«Оренбург» – «Арсенал» – 1:1

«Оренбург» в последней игре не произвёл на меня особого впечатления. Команда ещё ищет свою игру с новым тренерским штабом. Конечно, на это требуется время. «Арсенал» великолепно начал игру с «Сочи», но, забив мяч, потерял нить игры. Победы команда добилась за счёт ошибок соперника, хотя команда находится в хорошем эмоциональном состоянии. У «Арсенала» бы я отметил уверенную игру в обороне.



«Динамо» – «Тамбов» – 1:0

«Тамбов» в прошлой игре проявил себя очень уверенно: хорошо оборонялся, отвоёвывал игровое пространство при переходе от обороны в атаку. «Динамо» же в матче против «Спартака» уступало в скорости, однако, создало большое количество моментов, которое обязательно нужно было реализовывать. «Динамо» найдёт тот шанс, который поможет им победить в матче.

Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби? Мнения разделились, но актёр Грушевский сообщил важную деталь.

«Рубин» – «Крылья Советов» – 1:0

Чувствуется, что Слуцкий прививает вкусовые моменты своей команде: игроки хорошо контролируют мяч, подолгу его разыгрывают, ищут продолжения. Наличие большого количества молодых игроков не даёт возможности создать агрессивность в своих действиях. Это пора должна наступить, потому что потенциал у «Рубина» гораздо больше, чем они показали в игре с «Тамбовом». «Крылья Советов», играя на выезде, не смогут что-то противопоставить «Рубину».



«Сочи» – «Урал» – 1:0

Отдаю предпочтение «Сочи». Мне очень понравился второй тайм с «Арсеналом» — он был динамичным, футболисты чётко понимали задание на тайм. При этом, у них не только хорошая атлетическая готовность, но и огромное желание добиваться результата. «Урал» — надёжная, уверенная команда, но всё-таки, домашние стены должны помочь «Сочи».



«Локомотив» – «Ахмат» – 2:0

Поставлю на победу «Локомотива», потому что командой управляет самый опытный специалист — Сёмин, и также по причине того, как они играли с «Зенитом»: надёжно, уверенно, с чувством собственного достоинства. Даже испытывая дефицит в атаке, за счёт средней линии, включая Миранчука, «Локомотив» добьётся победы.



«Ростов» – ЦСКА – 1:1

Тот самый поединок, который будет необходимо смотреть, любоваться. Будет очень серьёзный матч. Карпин приучал нас не только к яркому футболу, но и к тому, что его команда умеет играть на результат. ЦСКА же в игре со «Спартаком» уступил в движении.



Но, с точки зрения командных действий, у команды многое получается. Они играют в тот футбол, который можно считать комбинационным. Им просто не хватает зрелости и агрессии в штрафной площади.



«Спартак» – «Краснодар» – 0:1

Эти две команды показывают самую интересную для зрителей игру. «Спартак» очень быстр, это даёт им возможность моментально переходить из обороны в атаку, много прессинговать. Но «Краснодар», с точки зрения игрового умения, понимания, как играть с мячом и без мяча, наверное, — лучшая команда в чемпионате на сегодняшний день.

Зобнин возвращается на чемпионский уровень. Так мощно он после ЧМ-2018 ещё не выглядел Прекрасные новости для «Спартака» и сборной России за полгода до Евро. Внутри – цифры, подчёркивающие исключительную игру Романа.

«Зенит» – «Уфа» – 2:0

«Зенит» многое потерял без Дзюбы и Азмуна, но это никак не отразится на результате. Я думаю, питерцы всё равно победят, несмотря на то, что «Уфа» хорошо обороняется и проводит очень квалифицированные атакующие действия. Но кадровых ресурсов команде не хватает.

Отказался от девушек, ценит дона Корлеоне, приехал в «Локо» без бутс. Кто такой Магкеев? Много историй о лучшем игроке матча «Зенит» – «Локомотив».

Прогноз читателей

Анатолий Алиев (Казань):

«Оренбург» – «Арсенал» — 1:1

Обе команды успешно сыграли в предыдущем туре в гостях, так что, думаю, в очном матче «Оренбург» за счёт своего поля добьётся ничьей.

«Динамо» – «Тамбов» — 0:0

«Динамо» будет непросто вскрыть оборону «Тамбова», команда не пропускала голов в последних трёх турах.

«Рубин» – «Крылья Советов» — 2:1

Здесь «Рубин» должен побеждать. И своё поле, и состав у казанцев получше, и в прошлом туре выглядела команда поуверенее, чем самарцы, которые не справились дома с «Оренбургом».

«Сочи» – «Урал» — 1:1

«Урал» не проигрывал в последних пяти турах, в последних 8 турах было только одно поражение. «Урал» не проигрывал в 8 гостевых матчах подряд! Думаю, что и в Сочи команда не проиграет.

«Локомотив» – «Ахмат» — 0:0

«Локо» в этом матче надо будет атаковать, играть первым номером. И с этим будут проблемы у команды Сёмина.

Уйдёт ли Сёмин? Почему не отпустили Миранчука в «Милан»? Отвечает гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на самые волнующие вопросы.

«Ростов» – ЦСКА — 2:1

Потрясающий должен получиться матч! За «Ростов» — поддержка болельщиков и тот факт, что на неделе ЦСКА провёл очень тяжёлый матч со «Спартаком», в котором было оставлено много сил и эмоций. У «Ростова» более опытный и сбалансированный состав, так что они победят.

«Спартак» – «Краснодар» — 2:2

«Спартак» хорошо начал этот год, отлично выглядел против «Динамо» и ЦСКА, играет сам и даёт играть другим. Ждём отличный матч, много голов и ничью.

«Зенит» – «Уфа» — 1:0

Свой гол «Зенит» «Уфе» забьёт и без Дзюбы с Азмуном. Как показал кубковым матч в Грозном, даже без своих двух форвардов питерский клуб может забивать и побеждать.

«Наполи» интересен Азмун. Зачем итальянцам и «Зениту» этот трансфер? Разбираем одну и самых интересных трансферных новостей последних дней.

Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

«Оренбург» – «Арсенал» — 1:0

«Оренбургу» надо выползать из опасной зоны. Он голоднее в турнирном отношении, злее — разница в мотивациях сыграет свою роль.

«Динамо» – «Тамбов» — 3:0

В нынешней ситуации, когда «Тамбов» тренируется и играет где угодно, только не дома, возникают большие сомнения в целесообразности существования такого клуба в принципе. «Бездомного» аутсайдера благополучное «Динамо» обязано обыгрывать без вопросов.



«Рубин» – «Крылья Советов» — 2:1

Дебют Слуцкого в новом качестве в Казани — весомый повод для футболистов «Рубина» разбиться в лепёшку, но выиграть. «Крылья» 7 матчей не побеждают — не выиграют и в воскресенье.



«Сочи» – «Урал» — 2:1

Не для того «Сочи» навербовал толпу «зенитчиков», чтобы весело загреметь в ФНЛ. Домашняя игра с «Уралом» — неплохая возможность подсократить отставание от «Крыльев». По качеству состава хозяева точно не уступают гостям. Один Кокорин чего стоит!



«Локомотив» – «Ахмат» — 2:0

«Локо» изо всех сил пытается зацепиться за Лигу чемпионов, тогда как «Ахмат» балансирует над зоной вылета. Думаю, мотивация москвичей чуточку, но посильнее будет. Терять очки дома они не имеют права, и скорее всего не потеряют.

Сколько потратили клубы РПЛ на трансферы за последние 5 лет «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» — лидеры по убыткам.

«Ростов» – ЦСКА — 1:1

Третье место против четвёртого, Ерёменко и Мамаев против «бывших» — налицо все признаки центрального матча тура. Для молодого ЦСКА трудно найти более неприятного противника в лиге, чем «Ростов»: с учётом летнего товарищеского турнира «армейцы» не побеждают южан 4 матча кряду. Трудно им придётся и теперь. Но ничейку, как мне кажется, красно-синие зацепят.



«Спартак» – «Краснодар» — 2:1

Победы над «Динамо» и, особенно, ЦСКА повысили самооценку красно-белых. Команда окрылена, на ходу и явно рассчитывает продолжить выигрывать. У «быков» колоссальные проблемы с составом — им будет сложно устоять под натиском сверхмотивированного противника и его трибун.



«Зенит» – «Уфа» — 2:0

Семак знает все «трещинки» «Уфы» и не допустит второй подряд потери очков. «Зенит» и так их «Уфе» уже отдал больше, чем планировал — все три в первом круге…