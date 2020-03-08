«Ювентус» усиливает состав, не нарушая финансовый фэйр-плей. Совет для «Манчестер Сити»

С детства нам говорят, что считать чужие деньги неприлично. Чаще всего это воспринимают как любопытство или зависть, но есть специально обученные люди, для которых работа – проверка вашего кошелька. В повседневной жизни это банки и налоговая служба. Для футбольных клубов существует комитет ФИФА, который следит за соблюдением финансового фэйр-плей.

Всё просто – клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. Правда, это правило соблюдают не все. «Милан», «Манчестер Сити», «Фенербахче», «ПСЖ» и «Марсель» – все они нарушали финансовый фэйр-плей (за последние два года). В России «отличились» московское «Динамо» и «Рубин». Кто-то завышал спонсорские контракты, кто-то покупал дорогих игроков, не думая о клубном бюджете. Провинившийся клуб чаще всего получает от ФИФА запрет на трансферы или денежный штраф.

Высшая мера наказания – отстранение от еврокубков. «Манчестер Сити» не смог избежать этой участи, ведь с 2012 по 2016 год «горожане» обманывали ФИФА. Клуб отправлял в финансовый комитет поддельные отчёты, пытаясь скрыть реальные доходы. Так, например, в 2012-2013 годах «Манчестер Сити» купил игроков на 180 млн евро, хотя мог потратить не более 45 млн евро. «Горожане» остались без Лиги чемпионов на ближайшие два сезона, что сильно бьёт по клубным амбициям.

«Манчестер Сити» отстранён от еврокубков. Прогноз на будущее клуба, Гвардиолы и Стерлинга «Горожане» попались на нарушении правил ФФП и могут начать новую жизнь уже в ближайшее время.

Как же тогда усиливать состав, при этом не нарушая финансовый фэйр-плей? В ход идут различные способы начиная от аренд и заканчивая рассрочкой. Прошлым летом «Арсенал» купил Николя Пепе за 80 млн евро. Лондонский клуб будет выплачивать «Лиллю» эту сумму на протяжении пяти лет. «Ювентус» пошёл ещё дальше, получая нужных игроков совершенно бесплатно.

Как это делают в Турине

Туринцы занимают 11-е место в мире по стоимости состава, по средней стоимости игроков – 8-е. При этом «Ювентус» никогда не имел проблем с финансовым фэйр-плей, разве что по зарплатам: их соотношение к клубному бюджету составляет 71%, хотя ФИФА рекомендует не превышать планку в 70%. Но всё равно это не идёт в сравнение с тем, что сделал «Манчестер Сити».

«Ювентус» экономит на трансферах, грамотно работая на рынке свободных агентов. Ключевые фигуры в этой истории – Беппе Маротта и Фабио Паратичи. Оба пришли в туринский клуб в 2010 году. Сначала за трансферы «Ювентуса» отвечал Маротта (вплоть до 2018 года), пока не ушёл в «Интер». Теперь эти функции перешли к Паратичи.

По правилам ФИФА игроки могут вступать в переговоры с другими клубами, но не раньше, чем за полгода до окончания действующего контракта. Тут как тут был менеджмент «Ювентуса». Маротта, а затем и Паратичи действовали по одной и той же схеме. Сначала они мониторили рынок игроков, у которых истекает соглашение с клубом. После этого выявлялись самые недовольные (низкая зарплата, отсутствие трофеев или игрового времени). Финальный этап: выход с предложением о переходе в «Ювентус», где игрок мог получить всё, чего ему не хватало в прежнем клубе.

Яркий пример – подписание Адриена Рабьо. Мать футболиста, а по совместительству и его агент не раз возмущалась руководством «ПСЖ». Если хавбек мало играл, под критику тут же попадал главный тренер. В 2018 году интерес к Рабьо проявляла «Барселона», но парижане отказались продать игрока. Адриен всячески показывал своё нежелание оставаться в «ПСЖ». Вовремя появился «Ювентус», который предложил зарплату в 7 млн евро (больше в клубе – только у Роналду).

Начиная с 2010 года «Ювентус» сэкономил более 200 млн евро, подписывая игроков бесплатно. Учитывалась трансферная стоимость футболистов:

2010 год – Лука Тони (6 млн евро);

2011 год – Андреа Пирло (10), Рето Циглер (6,5) и Микеле Пациенца (6);

2012 год – Николя Анелька (2), Лусио (4) и Поль Погба (3,5);

2013 год – Фернандо Льоренте (20);

2014 год – Кингсли Коман (0,7);

2015 год – Сами Хедира (18), Нето (9), Альберто Черри (3,2);

2016 год – Дани Алвес (9);

2018 год – Эмре Джан (30);

2019 год – Аарон Рэмси (40), Адриен Рабьо (35) и Джанлуиджи Буффон (1).

Некоторых игроков из этого списка позже удалось выгодно продать: Поль Погба (105 млн евро), Кингсли Коман (28), Эмре Джан (26), Нето (7). Туринцы в плюсе на 370 млн евро. Летом 2020 года в «Ювентусе» ожидается новая партия свободных агентов: Тома Мёнье, Виллиан, Дрис Мертенс. Их общая стоимость оценивается в 87 млн евро.

Итоги зимнего трансферного окна. Самые интересные переходы последних дней Капитан «Ромы» перешёл в «Валенсию», Моуринью выгнал ветерана «Тоттенхэма».

Остальным топ-клубам стоит поучиться у «Ювентуса» тому, как работать на трансферном рынке. Особенно это касается «Манчестер Сити»: «горожане» за три года потратили 562 млн евро, продав игроков всего на 214 млн евро. Для сравнения, показатели «Ювентуса» – 650 и 456 млн евро соответственно. Финансовый фэйр-плей никуда не денется, наоборот, будет только ужесточаться.