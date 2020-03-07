РФС оказался в тупике с матчем «Зенит» — «Спартак». Как ему поступить?

В одном из полуфиналов Кубка России точно должны сыграть «Спартак» и «Зенит». А вот в каком городе и на каком стадионе пройдёт этот матч – пока остаётся загадкой. В регламенте нынешнего турнира чётких указаний по этому поводу нет. В РФС обещали дать ответ о месте проведения встречи после ближайшего бюро исполкома организации.

Пока боссы нашего футбола пытаются исправить ошибки регламента, на вопрос: «Как поступить РФС?» отвечают эксперты и футбольные функционеры.

Где сыграют полуфинал Кубка «Зенит» и «Спартак»? Никто не знает, назревает скандал Может сложиться так, что один из четвертьфиналов придётся переигрывать.

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

— Раз в регламенте этого пункта не прописано, — цитирует Федуна «СЭ», — я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьёвка

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

— Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России, — приводит слова Семака пресс-служба клуба, — и матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают. Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают.

— «Спартак» всегда был за справедливость. А если делать по справедливости, то надо играть в Питере. Если «Спартак» проведёт два домашних матча на таких серьёзных стадиях, а «Зенит» — два гостевых, то криков будет гораздо больше, а логики гораздо меньше. По логике и справедливости матч должен пройти в Питере, вот и всё. А там, куда кривая выведет.

Григорий Иванов, президент «Урала» (клуб по-прежнему претендует на выход в полуфинал Кубка):

— Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам: у кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как было всегда. Нам с «Шинником» сделали жеребьёвку, но у нас было одинаковое количество домашних матчей. А здесь такого нет, поэтому надо продолжать так, как играли. Но как решит РФС, так и будет.

Болельщики «Ахмата» пытались напасть на фанатов «Зенита». Всё из-за голых торсов! «Зенит» выиграл в Грозном в очень горячей игре.

Михаил Прокопец, спортивный юрист:

— Если вы пошли по пути определения хозяева матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать. Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определял хозяева этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. Если делать жеребьёвку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере.

Роман Широков, бывший футболист «Зенита» и «Спартака», экс-спортивный директор «Динамо»:

— У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» — большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно.

Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда у них ещё в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют в «Лужниках».

Матч Кубка России перенесли за три часа до начала. Наш футбол вернулся! Не сказать, что мы по такому скучали.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— РФС попал в тупик. Всегда было прописано, что играет дома тот, у кого больше игр на выезде. Очень сложно фантазировать, как будет развиваться ситуация, да и тема очень непростая. По здравой логике дома должен играть «Зенит». Но если не прописано вообще ничего, то РФС нужно принимать волевое решение. Всё в их руках.

Андрей Созин, футбольный эксперт:

— Нужно действовать только по регламенту — проводить жеребьёвку. Да, в случае с «Химками» это по какой-то причине было нарушено, но сейчас надо вернуться к регламенту. Тут нет второй стороны медали, надо жить по закону. Федун прав, место проведения матча «Зенит» – «Спартак» должна решить жеребьёвка».

Мнение читателей:

zoba:

— Объясните, почему есть предположение провести на «Открытие Арене»? Разве «Спартак» до этого не играл две игры дома, а «Зенит» в гостях? Почему не принять самое логичное решение?



rostelmash1985:

— Пригласить двух представителей команд и бросить монетку!



grupav:

— Если в регламенте не прописано, то жеребьёвка. Ели же совсем до крайности дойдёт, то на нейтральное поле отправить играть.

zlkzsaoarrudkuae:

— Сыграйте в Саранске, да и вопрос закрыт. Надоели уже.