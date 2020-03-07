«Ливерпуль» еле справился с аутсайдером АПЛ. Как они будут играть с «Атлетико»?

После первого сенсационного поражения в АПЛ и вылета из Кубка Англии «Ливерпуль» получил отличную возможность доказать недоброжелателям, что у клуба по-прежнему всё хорошо. Домашняя встреча с аутсайдером «Борнмутом» сулила мерсисайдцам лёгкие три очка. Однако заработать их оказалось не так просто.

«Ливерпуль» без Хендерсона, Робертсона и Бекера

Из-за травм игру с «Борнмутом» были вынуждены пропускать три ключевых игрока «Ливерпуля» — Хендерсон, Робертсон и Бекер. Вместо бразильца место в воротах занял Адриан, Милнер сменил Робертсона, а в центре поля вместо капитана мерсисайдцев появился Окслейд-Чемберлен.

Почему «Ливерпуль», который рвал всех в АПЛ, теперь проигрывает. Есть конкретные ответы Это пройдёт.

«Борнмут» слишком легко вспорол оборону хозяев

В начале игры на «Энфилде» гости преподнесли большой сюрприз. Безрезультатное владение мячом «Ливерпуля» парни Эдди Хау разбавили голевой контратакой. На 9-й минуте «Борнмут» забросом отправил Уилсона в забег к чужой штрафной, форвард оттолкнул Гомеса от мяча и выдал пас на Биллинга. Тот нашёл передачей Лерму, а колумбиец прострелил вдоль ворот. Находясь на грани офсайда, Уилсон отправил мяч в сетку.

Гол получился спорным, но главный судья встречи засчитал взятие ворот и спровоцировал недовольный гул на трибунах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Чуть позже команда Хау могла удвоить преимущество. Однако после мощнейшего удара Аке головой с убойной позиции, Адриан сумел справиться с угрозой.

«Ливерпуль» наказал «Борнмут» за ошибки

В первом тайме позиционные атаки «Ливерпуля» безнадёжно разбивались о плотную оборону гостей. Футболисты «Борнмута» легко справлялись с подачами и прострелами мерсисайдцев, а что-то большее предложить команда Клоппа не могла. Впрочем, особого креатива в нападении от хозяев и не потребовалось. Выйти вперёд «Ливерпулю» помогли фирменный прессинг и чудовищные ошибки соперника.

На 25-й минуте начудил защитник «Борнмута». Симпсон передержал мяч рядом со своей штрафной, чем с удовольствием воспользовался Мане. Налетев на центрбека, сенегалец «ограбил» его и разогнал контратаку. В чужой штрафной он нашёл пасом Салаха, а египтянин пробил из-под защитника и угодил точно в ближний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вскоре ван Дейк перехватил мяч после передачи Аке и одним пасом вывел Мане один на один с голкипером гостей Ремсдейлом – нападающий с лёгкостью переиграл вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».

Супер-сейв Милнера

За игрой своей команды Юрген Клопп наблюдал с недовольным лицом. Немецкому тренеру не нравилось, что «Ливерпуль» порой слишком предсказуемо действует в нападении и частенько пропускает опасные контратаки. Так на исходе часа игры «Борнмут» оказался в нескольких сантиметрах от взятия ворот. Фрейзер получил передачу в чужой штрафной и с лёгкостью перевесил Адриана. Спасти свою команду от пропущенного гола смог только Милнер. В падении англичанин вынес мяч с ленточки ворот.

Худшая неделя в сезоне для «Ливерпуля». Впервые проиграл в АПЛ, теперь вылетел из Кубка В матче с «Челси» Клоппу не помогли даже Салах с Фирмино.

«Ливерпуль» удержал победу

Опасный момент у ворот Адриана хорошенько встряхнул хозяев. «Ливерпуль» стал играть чуть интереснее. Команда Клоппа чаще начала разгонять атаки через центр, использовать стеночки и нестандартные решения. Особых успехов такое преображение хозяевам не приносило. Однако атмосфера у ворот гостей стала более напряженной. Особенно, когда Мане, издали зарядил «щекой» в крестовину.

В оставшееся время матча обе команды могли отличиться ещё по разу. Но Аке попал в офсайд, а Фирмино из выгодной позиции послал мяч выше ворот.

Несмотря на победу, у Клоппа наверняка будет предостаточно вопросов к своей команде. Против аутсайдера «Ливерпуль» точно продемонстрировал не лучший футбол.

А ведь уже 11 марта «Ливерпулю» предстоит ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико».