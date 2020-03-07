«Ливерпуль» еле справился с аутсайдером АПЛ. Как они будут играть с «Атлетико»?

После первого сенсационного поражения в АПЛ и вылета из Кубка Англии «Ливерпуль» получил отличную возможность доказать недоброжелателям, что у клуба по-прежнему всё хорошо. Домашняя встреча с аутсайдером «Борнмутом» сулила мерсисайдцам лёгкие три очка. Однако заработать их оказалось не так просто.
«Ливерпуль» без Хендерсона, Робертсона и Бекера
Из-за травм игру с «Борнмутом» были вынуждены пропускать три ключевых игрока «Ливерпуля» — Хендерсон, Робертсон и Бекер. Вместо бразильца место в воротах занял Адриан, Милнер сменил Робертсона, а в центре поля вместо капитана мерсисайдцев появился Окслейд-Чемберлен.
«Борнмут» слишком легко вспорол оборону хозяев
В начале игры на «Энфилде» гости преподнесли большой сюрприз. Безрезультатное владение мячом «Ливерпуля» парни Эдди Хау разбавили голевой контратакой. На 9-й минуте «Борнмут» забросом отправил Уилсона в забег к чужой штрафной, форвард оттолкнул Гомеса от мяча и выдал пас на Биллинга. Тот нашёл передачей Лерму, а колумбиец прострелил вдоль ворот. Находясь на грани офсайда, Уилсон отправил мяч в сетку.
Гол получился спорным, но главный судья встречи засчитал взятие ворот и спровоцировал недовольный гул на трибунах.
Видео доступно на «Чемпионате».
Чуть позже команда Хау могла удвоить преимущество. Однако после мощнейшего удара Аке головой с убойной позиции, Адриан сумел справиться с угрозой.
«Ливерпуль» наказал «Борнмут» за ошибки
В первом тайме позиционные атаки «Ливерпуля» безнадёжно разбивались о плотную оборону гостей. Футболисты «Борнмута» легко справлялись с подачами и прострелами мерсисайдцев, а что-то большее предложить команда Клоппа не могла. Впрочем, особого креатива в нападении от хозяев и не потребовалось. Выйти вперёд «Ливерпулю» помогли фирменный прессинг и чудовищные ошибки соперника.
На 25-й минуте начудил защитник «Борнмута». Симпсон передержал мяч рядом со своей штрафной, чем с удовольствием воспользовался Мане. Налетев на центрбека, сенегалец «ограбил» его и разогнал контратаку. В чужой штрафной он нашёл пасом Салаха, а египтянин пробил из-под защитника и угодил точно в ближний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
Вскоре ван Дейк перехватил мяч после передачи Аке и одним пасом вывел Мане один на один с голкипером гостей Ремсдейлом – нападающий с лёгкостью переиграл вратаря.
Видео доступно на «Чемпионате».
Супер-сейв Милнера
За игрой своей команды Юрген Клопп наблюдал с недовольным лицом. Немецкому тренеру не нравилось, что «Ливерпуль» порой слишком предсказуемо действует в нападении и частенько пропускает опасные контратаки. Так на исходе часа игры «Борнмут» оказался в нескольких сантиметрах от взятия ворот. Фрейзер получил передачу в чужой штрафной и с лёгкостью перевесил Адриана. Спасти свою команду от пропущенного гола смог только Милнер. В падении англичанин вынес мяч с ленточки ворот.
«Ливерпуль» удержал победу
Опасный момент у ворот Адриана хорошенько встряхнул хозяев. «Ливерпуль» стал играть чуть интереснее. Команда Клоппа чаще начала разгонять атаки через центр, использовать стеночки и нестандартные решения. Особых успехов такое преображение хозяевам не приносило. Однако атмосфера у ворот гостей стала более напряженной. Особенно, когда Мане, издали зарядил «щекой» в крестовину.
В оставшееся время матча обе команды могли отличиться ещё по разу. Но Аке попал в офсайд, а Фирмино из выгодной позиции послал мяч выше ворот.
Несмотря на победу, у Клоппа наверняка будет предостаточно вопросов к своей команде. Против аутсайдера «Ливерпуль» точно продемонстрировал не лучший футбол.
А ведь уже 11 марта «Ливерпулю» предстоит ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико».
- 7 марта 2020
-
18:32
-
18:25
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
16:37
-
16:20
-
16:12
-
16:04
-
16:02
-
15:54
-
15:52
-
15:33
-
15:19
-
15:13
-
14:41
-
14:32
-
14:15
-
13:57
-
13:49
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:06
-
12:44
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:19
-
12:12