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Что думают в Европе о проведении матча за Суперкубок УЕФА-2023 в Казани

Сколько Россия заплатила?
Павел Прохоров
«Интересно, сколько Россия заплатила»? Что думают англичане о матче за Суперкубок в Казани
В Европе недовольны, что в России пройдёт очередной спортивный турнир.
Футбол / Прочие турниры 0

На этой неделе стало известно, что Суперкубок УЕФА в 2023 году будет принимать Казань. У болельщиков из Европы эта новость вызвала большой резонанс. И на этом амбиции столицы Татарстана не заканчиваются.

Вот, что об этом пишут в сети читатели крупнейшего английского таблоида The Daily Mail.

Lukeryry:
— Ну и никакого сговора здесь, конечно, не было.

Rattlerbutes:
— Опять поощряем мошенников. В России не следовало бы в ближайшие несколько лет проводить даже чемпионат мира по блошкам, пока они не предоставят в ВАДА всю соответствующую документацию.

L Monks:
— Кто платит – тот и заказывает музыку.

justjack:
— Вау! УЕФА также коррумпирован, как и ФИФА.

Kernowforever:
— Но почему так происходит!? Ведь им выписали наказание… но право проведения соревнований всё равно присуждается.

Dave Sims:
— Коррупцией опять запахло.

Ezekiel2517:
— Увидите, что Чеферин в свое время получит место в совете директоров «Газпрома».

BFGtoby:
— Какое-то Богом забытое место, куда болельщикам не добраться. Отличный ход!

Vaibhav:
УЕФА, как всегда, погнался за деньгами.

Liam:
— Деньги, деньги, деньги… вот в чём причина.

Rosenthal79:
— Поощряют жуликов. Деньги правят миром. Ничего нового в мире УЕФА и ФИФА.

Costa packet:
— Коррупция в УЕФА вновь в действии. Надеюсь, что скоро эту организацию бойкотирует большинство клубов.

LividLeeds:
— Ещё больше денег в сумки УЕФА.

Bloonead:
— России не следует присуждать право проведения никаких турниров. Предоставлять им такие привилегии – значит показывать, что УЕФА плевать на нарушения прав человека.

NiftyBatley1975:
— Хммм, думается мне, что под столом здесь передалось немного кэша.

Как будто не было чемпионата мира и перемены мнения в Европе с настороженного к восторженному. И как будто не будет в России матчей чемпионата Европы летом этого года.

100 дней до Евро. Можно ли ещё купить билеты и стоит ли бояться отмены из-за коронавируса?
Подробный гайд.

Не менее бурное обсуждение развернулось и в твиттере.

@paulcrabb4:
— Я уверен, что в УЕФА было заполнено несколько карманов. Я никогда не знал, что Блаттер вернётся так быстро.

@grafic4:
— Позор.

@samtuck96332726:
— Это шокирует, путешествие будет кошмаром.

@mtholmes:
— Интересно, сколько Россия заплатила за это?

@quaqmireisablue:
— #КОРРУПЦИЯ.

@lousyGatsby:
— УЕФА всё ещё любит взятки, а вода по-прежнему мокрая.

@tourandting:
— Коррумпированные взяточники должны быть закрыты.

Ну, а твит от @raulvioli можете перевести сами:

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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