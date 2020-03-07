В Европе недовольны, что в России пройдёт очередной спортивный турнир.

«Интересно, сколько Россия заплатила»? Что думают англичане о матче за Суперкубок в Казани

На этой неделе стало известно, что Суперкубок УЕФА в 2023 году будет принимать Казань. У болельщиков из Европы эта новость вызвала большой резонанс. И на этом амбиции столицы Татарстана не заканчиваются.

Вот, что об этом пишут в сети читатели крупнейшего английского таблоида The Daily Mail.

Lukeryry:

— Ну и никакого сговора здесь, конечно, не было.



Rattlerbutes:

— Опять поощряем мошенников. В России не следовало бы в ближайшие несколько лет проводить даже чемпионат мира по блошкам, пока они не предоставят в ВАДА всю соответствующую документацию.



L Monks:

— Кто платит – тот и заказывает музыку.

justjack:

— Вау! УЕФА также коррумпирован, как и ФИФА.



Kernowforever:

— Но почему так происходит!? Ведь им выписали наказание… но право проведения соревнований всё равно присуждается.

Dave Sims:

— Коррупцией опять запахло.

Ezekiel2517:

— Увидите, что Чеферин в свое время получит место в совете директоров «Газпрома».



BFGtoby:

— Какое-то Богом забытое место, куда болельщикам не добраться. Отличный ход!



Vaibhav:

— УЕФА, как всегда, погнался за деньгами.



Liam:

— Деньги, деньги, деньги… вот в чём причина.



Rosenthal79:

— Поощряют жуликов. Деньги правят миром. Ничего нового в мире УЕФА и ФИФА.

Costa packet:

— Коррупция в УЕФА вновь в действии. Надеюсь, что скоро эту организацию бойкотирует большинство клубов.

LividLeeds:

— Ещё больше денег в сумки УЕФА.



Bloonead:

— России не следует присуждать право проведения никаких турниров. Предоставлять им такие привилегии – значит показывать, что УЕФА плевать на нарушения прав человека.



NiftyBatley1975:

— Хммм, думается мне, что под столом здесь передалось немного кэша.

Как будто не было чемпионата мира и перемены мнения в Европе с настороженного к восторженному. И как будто не будет в России матчей чемпионата Европы летом этого года.

100 дней до Евро. Можно ли ещё купить билеты и стоит ли бояться отмены из-за коронавируса? Подробный гайд.

Не менее бурное обсуждение развернулось и в твиттере.

@paulcrabb4:

— Я уверен, что в УЕФА было заполнено несколько карманов. Я никогда не знал, что Блаттер вернётся так быстро.

@grafic4:

— Позор.

@samtuck96332726:

— Это шокирует, путешествие будет кошмаром.

@mtholmes:

— Интересно, сколько Россия заплатила за это?

@quaqmireisablue:

— #КОРРУПЦИЯ.

@lousyGatsby:

— УЕФА всё ещё любит взятки, а вода по-прежнему мокрая.

@tourandting:

— Коррумпированные взяточники должны быть закрыты.

Ну, а твит от @raulvioli можете перевести сами: