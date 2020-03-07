«Интересно, сколько Россия заплатила»? Что думают англичане о матче за Суперкубок в Казани

На этой неделе стало известно, что Суперкубок УЕФА в 2023 году будет принимать Казань. У болельщиков из Европы эта новость вызвала большой резонанс. И на этом амбиции столицы Татарстана не заканчиваются.
Вот, что об этом пишут в сети читатели крупнейшего английского таблоида The Daily Mail.
Lukeryry:
— Ну и никакого сговора здесь, конечно, не было.
Rattlerbutes:
— Опять поощряем мошенников. В России не следовало бы в ближайшие несколько лет проводить даже чемпионат мира по блошкам, пока они не предоставят в ВАДА всю соответствующую документацию.
L Monks:
— Кто платит – тот и заказывает музыку.
justjack:
— Вау! УЕФА также коррумпирован, как и ФИФА.
Kernowforever:
— Но почему так происходит!? Ведь им выписали наказание… но право проведения соревнований всё равно присуждается.
Dave Sims:
— Коррупцией опять запахло.
Ezekiel2517:
— Увидите, что Чеферин в свое время получит место в совете директоров «Газпрома».
BFGtoby:
— Какое-то Богом забытое место, куда болельщикам не добраться. Отличный ход!
Vaibhav:
— УЕФА, как всегда, погнался за деньгами.
Liam:
— Деньги, деньги, деньги… вот в чём причина.
Rosenthal79:
— Поощряют жуликов. Деньги правят миром. Ничего нового в мире УЕФА и ФИФА.
Costa packet:
— Коррупция в УЕФА вновь в действии. Надеюсь, что скоро эту организацию бойкотирует большинство клубов.
LividLeeds:
— Ещё больше денег в сумки УЕФА.
Bloonead:
— России не следует присуждать право проведения никаких турниров. Предоставлять им такие привилегии – значит показывать, что УЕФА плевать на нарушения прав человека.
NiftyBatley1975:
— Хммм, думается мне, что под столом здесь передалось немного кэша.
Как будто не было чемпионата мира и перемены мнения в Европе с настороженного к восторженному. И как будто не будет в России матчей чемпионата Европы летом этого года.
Не менее бурное обсуждение развернулось и в твиттере.
@paulcrabb4:
— Я уверен, что в УЕФА было заполнено несколько карманов. Я никогда не знал, что Блаттер вернётся так быстро.
@grafic4:
— Позор.
@samtuck96332726:
— Это шокирует, путешествие будет кошмаром.
@mtholmes:
— Интересно, сколько Россия заплатила за это?
@quaqmireisablue:
— #КОРРУПЦИЯ.
@lousyGatsby:
— УЕФА всё ещё любит взятки, а вода по-прежнему мокрая.
@tourandting:
— Коррумпированные взяточники должны быть закрыты.
Ну, а твит от @raulvioli можете перевести сами:
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