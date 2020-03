«Топ-игроки шлют фото членов. Это жесть». Мария Лиман – секс-символ ЧМ-2018

Некоторое время назад я на 10 дней заехал в Великобританию и постарался встретиться с разными людьми, о которых вряд ли расскажут во время матчей АПЛ. Они никогда не играли и не работали в больших клубах, однако футбол и Англия сыграли в их судьбах ключевую роль.

И, сегодня 8 марта, мы расскажем о девушке, которая стала победительницей чемпионата мира в России. Сразу после финального матча британские СМИ признали российскую модель Марию Лиман самой сексуальной болельщицей турнира за фото, которые она сделала в честь победы над Испанией (1:1, пен. 4:3) и Саудовской Аравией (5:0).

Примерно тогда же Мария, которую Хью Хефнер лично выбирал девушкой месяца и публиковал в ежегодном календаре Playboy, оставила съёмки и переехала в Лондон, где учится на актёрском и фанатеет от «Челси». Мы встретились с ней перед Новым годом и поговорили о том, чем секс-символ ЧМ-2018 привлекает футбол и ради кого она готова раздеваться.

«Челси»

— Хоть я сейчас нахожусь в Англии и болею за команду из Лондона, но это абсолютно не значит, что я предала Россию, — предупреждает Мария. На ней – синий свитер и шапка «Челси». — Просто в «Челси» есть небольшой кусочек нашей страны.

— Если мерить в деньгах, то в кавычках небольшой.

— Ну такой да, ма-аленький, маленький. Но хоть что-то родное там всё равно есть. Мне ещё очень понравился «Стэмфорд Бридж», болельщики. Я была на «Арсенале», но там совсем всё тухленько. Все сидят, молчат.

— В ВИПе же всегда молчат.

— А я не в ВИП ходила. Вообще не люблю ВИП-ложи. В прошлом году на ЧМ там уже насиделась. Как будто на светском собрании: ужинаешь, вокруг эти джентльмены в костюмах — нельзя даже просто встать и крикнуть: «Твою ж мать». А очень хочется! Например, была на ВИПе, когда Англия играла с Хорватией. Все молчат, а там, снизу, фанаты после гола пивом обливаются, кепки кидают. Хотелось заорать: «Пацаны, хочу к вам, обмочите меня тоже». Но я оборачиваюсь, а за спиной такое, как на скрипке: «Трын тын тырын». Но, вашу ж мать, кто так футбол смотрит?! Хотя я поняла единственную вещь, зачем вообще нужен ВИП.

— Так, и?

— Чтобы не стоять в очереди в туалет. А то выходишь в общак после пива и можно не вытерпеть. А в ВИП – раз, и всё. Хотя на «Челси» я хожу в те сектора, где после голов общеизвестный жест показывают.

Ещё прикольно было, когда фанаты принесли огурцы огромных размеров и ими фигачили в игроков. На футболе же огурец — это как оружие.

— Тебе не страшно, когда вокруг огурцы?

— А я со своими пацанами хожу, всё нормально, никого не боюсь. Кричу не своим писклявым, а как на актёрском поставили — прям бас прорезается.

— Есть заряды любимые?

— Знаю только «Chelsea — blue». Только мы же никому об это не скажем ведь?

— Не-не…

— Просто у меня свои кричалки. Когда была на игре с «Борнмутом», со мной сидел однокурсник из Китая. Я постоянно такая: «*****. *****». А он мне: «Maria, what is it «*****?”». Пыталась объяснить, даже Google Translate включила, что обычно это типа как девушка легкого поведения, но в данном случае используется как ****». Но он не понял, как это — вообще не алё. Английский язык просто не имеет такого разнообразия мата.

— Это их упущение, конечно. Но вот тебя зато признают самой сексуальной болельщицей «Челси», но хоть кто-то из клуба выходил на связь и предлагал, например, сделать нормальную фотосессию для клубных программок?

— Нормальную — это в трусах или без?

— Допустим, без. Сколько бы это стоило?

— Да ты что? Сниматься для «Челси» я без денег согласна, только чтоб команду поддержать. Чтобы парни знали, кто болеет за них, чтобы фотографии мои висели в раздевалке. Знаешь: «Погладишь сиську — выиграешь матч, погладишь сиську – выиграешь матч».

— Почему именно грудь?

— Ну с попой же они что-то другое захотят сделать.

— Ага, тогда ясно. А игроки «Челси» тебе уже пишут в директ?

— Когда в The Sun была статья обо мне и репост сделали в Chelsea Russia, то реально начали многие футболисты писать, но я не могу распространять имена. Не проси – не скажу.

— И что хотят?

— Часто просто заваливают комплиментами или спрашивают, куда прислать цветы. Но некоторые игроки просто присылают в директ фото членов. Это просто жесть и унижение женщин. Очень бесит, даже если это делают очень известные топ-футболисты. Я сразу этих персонажей кидаю в блок. И без разницы, кто они. Вы что, офигели, что ли? Думаете, что я такая голодная? Увидела член – и всё, мокрая побежала. Не знаю, в этот момент ощущение, будто об меня вытерли ноги.

Дмитрий Егоров и Мария Лиман Фото: «Чемпионат»

— Ок. Просто у нас тут коллега недавно взяла интервью у одного английского футболиста, а он через пару дней прислал ей фото члена.

— Как ты хочешь, чтобы я на это реагировала? Ну, давай с иронией: это, наверное, как знак уважения, типа: «Respect тебе». Или наоборот, дизреспект, если там «вот так», — Мария показывает палец вниз. – Ты не знаешь, кстати, как там было – вверх или вниз?

— Постеснялся уточнять.

— А ты уточни. Может, он реально не респект ей кинул? Типа, как тебя встретил – у меня полтора дня не стоит.

— Ты раздеваешься, чтобы был респект?

— Ну да, чтобы людей порадовать.

— А не думала раздеться не для радости, а в формате акции? Например, показать грудь на матче «Челси», где будет написано, например: «Свободу дельфинам».

— Думаю, если я покажу свою грудь на трибуне, я оттуда живой уже не выйду. То есть, дельфинов-то, может, и спасут, но как мне после этого выживать?

— Тебя съедят, что ли?

— Нет, ну не съедят, но трахнуть – трахнут.

— Англичане в этом смысле — опасные?

— Ну, когда я фотографируюсь — здесь девушки такие некрасивые приходят. Вот, недавно, на съёмках я просто маечку надела, куртку накинула, а вокруг меня уже столько мужиков собралось – и все на свои телефоны давай снимать. Есть ощущение, что я для них какой-то, не знаю, НЛО или динозавр, который пришёл и все такие: «Ооо, у девушки есть сиськи, она красивая». И вот на матчах «Челси» на меня тоже так смотрят,: «Да ладно, а что ты там такая красивая нарядилась, накрашенная, уложенная?». Так что грудь показывать опасно.

ЛГБТ

— Вот ты говоришь про похотливых мужиков, но сейчас же в Англии такая акция: на матчах выносят флаги ЛГБТ, капитаны надевают радужные повязки. Что об этом думаешь?

— ******. Просто ******. Вообще не принято об этом говорить. Это ж дело каждого, мы все вроде толерантны. Но в глубине души для меня, как для русской натуры — это вообще ***** полная. И пропаганду всяких там геев, лесбиянок — этого мне навязывать не надо. В этом плане я просто не понимаю, куда катится мир. Ведь знаю, что много людей отказываются от русских и украинских паспортов, просят укрытия из-за того, что они трансгендеры или геи, и где-то их права ущемляются, а тут в Англии они типа получают свободу. Ладно, я лучше промолчу.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

— Но если завтра какой-то футболист, который тебе нравится, скажет, что он гей — ты что, будешь к нему хуже относиться?

— Блин, слушай, ты понимаешь, мне кажется, реально, что футбол – это не ********* спорт. Поэтому, я считаю, что, я реально верю, что там таких нет.

— А какой спорт именно такой для тебя?

— Ну танцы, наверное… Или фигурное катание. Но футбол, надеюсь, не такой всё-таки. Не просто ж игра пришла в мою жизнь еще в Ростове, лет 10 назад. Мы с подругами ходили на матчи, за процессом не следили, просто смотрели на красивых мужчин.

Секс-символ российского футбола

— Кто сейчас твой любимый игрок?

— Дзюба. На чемпионате мира он реально тащил команду. Знаю, что он играет в «Спартаке».

— В «Зените».

— Ой, да, точно в «Зените».

— А чем он тебе нравится?

— Техникой, вообще игрой. Он, знаешь, когда бегает – такой, ммм, сексуальный.

— Серьёзно?

— Хотя нет, я его не считаю секси. И вообще он женат. Женатые мужчины, они априори не сексуальны — такой крест. Кстати, в «Спартаке» я другому футболисту писала.

— Какому?

— Глушакову. Я очень долго хотела получить его автограф и подарить своему другу, фанату «Спартака». Писала в директ, он сначала ответил: «Дам». А потом внезапно пожелал удачи – и всё.

— Когда это было?

— Когда с женой разводился. Может, почувствовал какую-то подставу, но я не знала, что у него какие-то трудности.

— Глушаков, кстати, освободился. Норм?

— Да. Он же из Ростова, родственная душа.

— Только волос на голове уже нет.

— Подумаешь, нет волос. Можно пересадить. По-любому из-за женщины выпали.

Мария Лиман на чемпионате мира Фото: instagram.com/liman_maria

— Кто же тогда секси? Смолов?

— Ой, да, Вика Лопырёва с ним встречалась. Слушай, если он уже бросил играть в своих игрушки, то, кстати, он нормальный, да. Ничего такой…

— Какие ещё игрушки?

— Ну он же постоянно рубился в приставку, мне рассказывали… Кстати, мне нравится другой парень, за «Краснодар» играет. Вратарь. Крицюк.

— Неожиданно.

— А что, разве не секси? И даже учитывая то, что он женатый – вот его и назову секс-символом российского футбола.

— А если говорить о Криштиану и Месси?

— Роналду – крутой футболист и гора мышц. Конечно, он очень сексуален. А Месси?! Конечно, хорошо, что он отрастил бороду. В этом есть своя изюминка, но и с ней он похож на святого человека. И я не могу его образ осквернять сексуальными мыслями.

Раздеться за Россию

— Кстати, а как The Sun выбрал тебя самой красивой?

— Сначала так был рада, что наша команда выиграла в первом матче, что написала в «инстаграме»: «Если выиграют ещё раз, то разденусь». Пришлось выложить горячие снимки. Представляешь, у меня мама в Ростове открывает газету, а там мой зад на всю полосу и счёт 5:0. Я ж от неё фотографии всегда прячу. Потом ещё раз ради Акинфеева разделась, была в розовых трусиках. Вот и всё. А потом в один день меня журналисты начали узнавать, как я проснулась самой сексуальной болельщицей. Я ещё ответила: «Проснулась бы или уже проснулась?". Оказывается обо мне писали в Америке, Бразилии, Таиланде и много где ещё. Нормально так разделась, в «инстаграме» было несколько десятков миллионов просмотров за неделю.

— Ну приз-то хоть какой-то вручили?

— Кстати, нет. Хорошая идея. Надо будет просить у The Sun.

— Знаешь, как Оскар дают, только здесь статуэтку в виде твоего тела.

— Да. И в следующий матчах, когда наша команда выиграет, надо давать им в награду статуэтку или мою просто грудь.

— Из бронзы?

— Нет, чтоб потрогать можно было, пощупать, чуть помять, выходя из раздевалки. Типа: «Пацаны, быстро, заряжайтесь энергией от сисек».

— Опять же, попу нельзя.

— Да. Хотя, знаешь, мой зад сейчас даже более узнаваем, чем мое лицо. Причём, я никогда специально ничего не делала: ни для конкурса болельщиц, ни для Playboy. Просто хотела порадовать своих подписчиков, а потом фото облетают весь мир.

Playboy, эротика, порно

— То есть и Хью Хефнер тебя случайно нашёл?

— Да, среди других любительских фото он сам нашел и выбрал меня девушкой февраля. Это очень большой конкурс. Причем после мы постоянно были на связи. Потом он написал: «Хочу видеть тебя в стиле БДСМ». Я такая: «Хо-хо! Ну дед даёт вообще!». Это была заявка журнала, именно Хью Хефнера – на этой фотосессии.

— Сколько, кстати, платят за попадание в Playboy?

— За тот календарь перевели пару тысяч долларов. Но, говорю же, в тот раз я сама присылала фото, меня просто выбрали. Но если идут какие-то специальные съёмки, то за это платят от пяти тысяч.

— Максимальный гонорар какой был?

— Миллион рублей.

— Неплохо.

— Это съемка для внутреннего календаря одной компании. Я была абсолютно обнажённая, а фото никуда не разошлись. Такие предложения самые выгодные.

— Как часто падают такие заказы?

— Сейчас их вообще нет. Я полностью посвятила себя учёбе, учусь на актёрском, хочу до 30 лет получить английское образование, а потом уже поехать в Голливуд.

— Чем тебя не устраивает роль модели «Плейбоя»?

— Во-первых, Хью Хеффнер умер. Мне кажется, что вместе с его уходом загнётся и вся индустрия. Сейчас можно зайти в интернет и что угодно найти. Во-вторых, на тот момент не дали визу. В-третьих, я, повторю, хочу быть актрисой, а не моделью эротического журнала, потому что всякое можно о себе прочитать.

— Ну это же не порно.

— Но всё равно меня очень обижает, когда вбиваю в поиск свои имя и фамилию и читаю: «Мария Лиман, скачать порно, анал, бесплатно». Понимаешь, самое смешное, что ещё и бесплатно.

— Ну да, хоть заплатили бы.

— Ага. Было б уже поинтереснее. А так получается, что некоторые мои фанаты – жлобы, которые не только на сто процентов уверены, что на порно-сайтах есть именно моё анал-видео, но и хотят получить его просто так.

— А фотомодели вообще часто переходят порноактрисы?

— Нет. Это бред просто. У меня одна девочка знакомая снималась со мной в «сторис» и говорит: «Я сейчас гуляю с Марией Лиман, известной порномоделью!» Я такая: «*****, ты что, дура?! Ты вообще понимаешь, что такое порно?». Она такая типа: «Ну да, ты же там снимаешься». Я говорю: «Где снимаюсь? Меня трахают, что ли, там с утра до вечера? Я фотографируюсь, и то даже с закрытой грудью. Ты что несёшь?». То есть для многих людей это одна параллель, типа если модель в «Плейбое», то есть, значит, априори она там где-то типа жарится на платных сайтах. Но я не жахаюсь! В порнухе не снимаюсь, не ищите – не тратьте своё время.

— Но деньги за порно всё равно переведите.

— Кстати, мне недавно скинули, что в Италии на порносайтах стали крепить мои фотки на заставку к роликам, а ещё там многие проститутки пользуются моими фотками. Там можно найти анал.

— А если серьёзно — понимаешь, почему именно анал?

— Нет. Может, жанр популярный?

— В России по статистике лидирует хентай. Мультики.

— О, кстати, это очень интересная идея. Я же могу выпустить свой порномультик – и репутация будет сохранена. Причем, можно будет обыграть любые фантазии с любыми размерами — от шланга до пуговки.

— Только маме не показывай.

— Она расстраивается, да. У неё иногда складывается впечатление, что я зависима, как наркоманы и алкоголики. Только зависимость здесь — фотографировать мою жопу.

Попа

— Твоя, как ты говоришь, жопа, стала узнаваемой не только в России. У тебя к ней правда особенное отношение?

— На самом деле, я очень расстраиваюсь, когда попа немножко обвисает. А когда она, наоборот, поднимается, то и настроение поднимается вместе с ней. Всё в жизни вообще хорошо становится.

— Как ты следишь за ней: что ешь, как тренируешь?

— Первое — полностью исключаю газировку. Это целлюлит. А если позволяю что-то из сладкого, то очень упорно работаю в тренажёрке. Честно: никакого рецепта лучше, чем крутить педали на велике или бегать по дорожке – я пока не нашла.

— Еще сейчас мы хотели взять кофе, но ты сказала, что он должен быть только на миндальном молоке. Почему?

— Ничего не имею против коровок. Просто натуральное молоко немножко задерживает воду, и ты раздуваешься. Поэтому, я предпочитаю миндальный вариант. Овсянка и протеины после зала – все это тоже на миндальном молоке.

— А что с мясом?

— Свинину не ем. Говядину — очень-очень редко. Она может быть хороша для парней – тех, кто набирает массу, а для девушки, в том числе и для меня — это очень тяжело. Если поем, то просыпаюсь и ощущение, будто кто-то топтался по желудку.

— Чем ты вообще питаешься?

— Рыбу люблю. Креветки обожаю. Там протеин, аминокислоты. А если общий рацион выделить, то на завтрак – это как раз овсянка на миндальном молоке с цветочками, ягодами, мёдом, а также яичница с красной икрой и креветками. Обед — это паста с морепродуктами. Быстрые углеводы, а потом уже ежедневный зал.

— В зале тоже упор на попу?

— Конечно, приседаю, качаю ее. Но никогда не даю огромную нагрузку на позвоночник – для девушки это не очень хорошо. Встаю на платформу, беру не очень большой вес в районе 40-50 килограммов – и делаю жим ногами. Также обязательно качаю спину, потому что невозможно раскачать попу, если спина слабая.

— Странно, что я задаю этот вопрос, но твоей попе помог спорт или она у тебя генетически была в порядке?

— Нет, не была в порядке. Главное, что надо знать в этом вопросе – это как много зависит от осанки. По молодости-то обычно всё норм, но почему-то с возрастом женщины начинают подгибать попу, и она у них куда-то уходит, растворяется между передом и задом, становится абсолютно плоской. Тренер мне всегда говорил: «Не подгибай хвост, как у подбитой собаки». Это реально помогло создать форму.

— Ты отказываешься от продуктов, следишь за сном, каждый день тренируешься – что ещё?

— Самоконтроля мало. Нужно ещё подходить с умом – заниматься правильно, с тренером, а не хвататься за все тренажеры, либо, наоборот, вяло у зеркала стоять. Когда имеешь дело с железом, могут быть травмы.

— Я понял – легче просто просто импланты вставить.

— Да. Вот у Ким Кардашьян попа 100 процентов не настоящая.

— А ты трогала когда-нибудь импланты на попе?

— Нет. Но, думаю, что они упругие. Грудь же должна быть мягкой, а попа – твердой.

— Ты вообще за пластику?

— У меня наоборот как-то всё: хочется не закачать чего-то, а, наоборот, убрать жир. Например, с лица. Щёки большие.

— А, ну ясно. Тогда скоро начнётся: сначала выкачать, потом губу сделать, потому ещё что-то…

— Знаешь, я думаю, что все люди вообще скоро роботами станут. Сиськи меняют, попу меняют, суставы меняют, органы меняют, сосуды меняют. Господи, скоро от человека вообще ничего не останется.

Мария Лиман Фото: instagram.com/liman_maria

Иностранцы

— Знаешь, в России у женщин есть убеждение, что они – самые красивые, а мужики – лентяи, которые не следят за собой.

— С чего ты это взял?

— Ну во время чемпионата мира было мнение, что все наши девочки мечтают переспать с иностранцами.

— И многие рожали потом, в том числе в Ростове. Хотя среди моих знакомых таких не было. Просто знаю.

— Но вот якобы всё это происходило потому, что наших девушек утомили русские мужики.

— Понимаешь, для многих людей иностранцы – это реально круто. Их же по ТВ во всяких сериалах показывают по-особенному. Многие в Ростове говорят: «За границей жизнь другая, мне будет хорошо». Поэтому разным способом пытаются вырваться. Но на самом деле — это только верхушка айсберга, потому что гондоны есть и там, и здесь. Вот среди тех же англичан – просто полно гондонов. У них всегда всё хорошо. Ходят, улыбаются, а если что случится, то сразу такие: «Ой, извини, мне очень жаль». Например, моя русская подруга узнала об измене бойфренда-англичанина, а тот подходит и говорит: «I’m sorry». Она такая: «Ты что, какое сорри?! К черту тебя!». Понимаешь: они как бы заботятся о чувствах других людей, но при этом не хотят брать ответственность за свои косяки. Русские, они более прямые, конкретные. Мне с ними комфортнее.

— Даже если они не следят за собой.

— Стоп. Я считаю, что русские мужики — очень красивые. Тем более, они вообще разные: есть и чёрные, и белые, и рыжие с голубыми глазами – любые, какие захочешь. Просто самим девочками стоит понять, что и в России можно жить классно. Просто надо найти любимое дело, чтобы ничего не бесило. Например, я была скульптором, архитектором, но в глубине души мечтала стать актрисой. И только когда я соприкоснулась со своей мечтой, то поняла: вот это круто. Но если бы я не старалась, не работала над собой, не выиграла какие-то конкурсы красоты, не попала бы на телевидение, не стала бы учиться, то, наверное, и жила бы плохо. Как та часть Россия, которая вообще не зарабатывает, постоянно недовольна своей жизнью и думает, что где-то там, в другой стране, всё будет хорошо. Да ни хрена не будет. Здесь точно так же очень много недовольных англичан. В том же Лондоне всё стало очень дорого. Например, чтобы обычному преподавателю жить здесь – ему нужно часа два добираться на трёх транспортах до работы – это с ума сойти можно. Вот поэтому, я считаю, что на ЧМ все просто мечтали податься за хорошей жизнью.

— Хорошо, три минуса русских мужчин, которые видишь ты?

— Первое — плохо «дают» на первых свиданиях. Волнуются очень. Второе — рано женятся. Третье – не могут отказать подругам жены.

Россия

— Ты веришь в наших мужиков на Евро – они ж вроде собираются выиграть турнир.

— Верю, конечно.

— Что ты сделаешь, если они победят?

— Что разденусь – это понятно. Но надо что-то особенное.

— Ну что?

— Выпущу мультик про футбол, где смогу осуществить все фантазии фанатов. Боюсь, что мой муж просто не разрешит сделать это в реальности.

— А, так всё-таки есть муж?

— Ага. Но давай об этом тоже тсс, чтоб никого не расстраивать.

— И всё-таки, где ты настоящая: предлагающая повесить свои сиськи на двери раздевалке или всё-таки примерная жена и дочь, которая банит футболистов за фото членов в директе?

— Я такая, какая есть. Да и стой, а почему в нашем обществе член скидывать можно, а повесить слепок моей груди в раздевалке нельзя? Мне нравятся разговоры по фану о сексе, нравится мое тело, нравится его показывать, я не вижу в этом ничего плохого. Но я не хочу собрать всех извращенцев вокруг себя, чтобы они на меня дрочили, скидывали свои фотки и лапали мою настоящую грудь. Нет, пусть смотрят и любуются со стороны. А моя личная жизнь всегда останется личной жизнью.