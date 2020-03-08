Хамство, понты и обман Гинера. Как Мамаев чудил в ЦСКА

Матч против бывшего клуба – важное событие для любого футболиста. Это дополнительная мотивация, заряженность на борьбу и желание доказать свою состоятельность. Теперь представьте, какое значение имеет встреча «Ростов» – ЦСКА для Павла Мамаева. Хавбек жёлто-синих восстановился после травмы и готов вернуться в большой футбол после долгого перерыва.



С 2007 по 2013 годы Павел выступал за «армейцев». За это время он раскрылся как футболист и дебютировал за сборную России, но не всё было так гладко, как может показаться на первый взгляд. Человек непростого характера, Мамаев ругался со Слуцким и обманывал Гинера. Но обо всём по порядку.

Отказался идти в номер к Слуцкому

Леонид Слуцкий и Павел Мамаев Фото: РИА Новости

Мамаев громко заявил о себе в «Торпедо». До сих пор Павел является самым молодым дебютантом в истории клуба (16 лет и 9 месяцев). Через два года юный хавбек оказался в ЦСКА. К 20 годам Павел закрепился в основе «армейцев». Футболист отличался универсальностью, мог закрыть любую позицию в центре поля.



Бывший игрок ЦСКА Расмус Эльм, вспоминая Мамаева, характеризовал его как «хорошего, весёлого парня». Швед не так много играл за «армейцев», но успел застать уход Павла из клуба.

В сезоне-2012/13 Мамаев нахамил Леониду Слуцкому. Об этой истории поведал Алексей Андронов: «ЦСКА прилетел на выездной матч с «Томью». После ужина Слуцкий подошёл к Мамаеву и сказал: «Паша, у нас завтра сложная игра. Ты будешь играть в опорной зоне. Я хочу обсудить с тобой кое-какие нюансы, зайди ко мне вечером в номер». Мамаев ответил: «Леонид Викторович, может, лучше здесь пообщаемся? А то слухи про вас разные ходят…»



За этим наблюдала вся команда, в том числе ветераны – Акинфеев, Игнашевич и братья Березуцкие. Слуцкий пытался выставить Мамаева на трансфер, но президент ЦСКА Евгений Гинер заявил: «Игроков здесь продаю я». По окончании сезона Павел ушёл в «Краснодар». И это не совпадение, ведь Мамаев обманул Гинера.

Купил BMW вместо квартиры родителям

Павел Мамаев дебютирует в составе ЦСКА. 2007 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не всегда внутренняя кухня команды остаётся внутри. В «армейской» среде гуляет история, как в начале карьеры Мамаев получил деньги от Гинера. На них Павел должен был купить квартиру родителям в Москве (на тот момент они жили в Подольске).



Деньги пошли не по назначению – Мамаев приобрёл себе BMW X6. Тяжело представить себе автомобиль круче по тем временам, тем более для молодого футболиста. Чтобы Гинер не узнал об этом, Мамаев парковал свою «бэху» подальше от базы. Дошла ли информация до Евгения Ленноровича – доподлинно неизвестно.



Зато об этом узнали партнёры по команде. Отношение к Мамаеву после этого испортилось, да и сам Гинер не сожалел о его уходе из клуба: «Слава богу, что Паша заиграл в «Краснодаре». Я к нему хорошо отношусь, он серьезный футболист, игрок уровня сборной России. Но пока в ЦСКА все были в строю, Мамаев сидел на скамейке. И сидел бы дальше. Мы же не знали, что у него случится столько травм».

История выступлений Мамаева против ЦСКА

Павел Мамаев составе «Ростова» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

С момента ухода из «армейского» клуба Павел 9 раз играл против своей бывшей команды, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевых передачи. Последняя встреча случилась 22 апреля 2018 года – ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (2:1). Мамаев тогда провёл весь матч на поле, не отметившись результативными действиями.



Полтора года Мамаев был вне большого футбола. «Ростов» не побоялся дать шанс Павлу себя проявить. На тренировочных сборах он выглядел так, будто и не сидел. Мамаев пропустил матч против «Ахмата» из-за небольшой травмы. По иронии судьбы, его возвращение на поле может случиться в игре с ЦСКА.