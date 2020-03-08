Судья в Казани долго смотрел на логотип РФС. VAR сломался

Вопрос судейства в Премьер-Лиге — одна из самых больных тем последних месяцев. За это время успел поменяться даже глава судейского корпуса. Говорили, что при наличии VAR на всех играх ситуация стабилизируется. Увы, пока этого до сих пор не произошло. Очередной наглядный тому пример случился в матче «Рубина» и «Крыльев Советов».

Что случилось?

Сегодня Леонид Слуцкий проводил своей первый матч в статусе главного тренера «Рубина» в Казани. Треть игры прошла без каких либо интересных событий, зато после — их было достаточно. На 30-й минуте матча казанцы заработали штрафной. Дарко Йевтич выполнил хорошую подачу в штрафную, а Пабло Сантос опередил защитника и отправил мяч в ворота соперника. Трибуны начали праздновать забитый мяч, но судье подсказали, что торопиться с празднованием не стоит.



Арбитры VAR не смогли помочь главному, поэтому Владимир Москалёв отправился сам решать судьбу эпизода. Но тут случилось невозможное: камера VAR не работала, а на экране по традициям сюрреализма виднелась лишь эмблема РФС. Москалёв тем временем продолжал упорно смотреть на экран — видимо, ждал, пока камера начнёт функционировать.

Дальше ещё веселее: главный арбитр встречи посмотрел повтор по ТВ-камере, которая находилась в таинственном чемоданчике за одной из скамеек запасных. По нему он и вынес решение об отмене взятия ворот. В итоге первый тайм «Рубин» проиграл, так ещё и получил удаление. Просмотр эпизода занял порядка пяти минут.

Пока на трансляции чертили линию офсайда, болельщики, как и зрители у своих телеэкранов, не могли понять, почему же не засчитали мяч. Офсайда, если смотреть по той самой линии, не было. Следовательно, разбирали другой эпизод. Есть мнение, что мяч отменили из-за действий полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии. В момент подачи молодой игрок хозяев блокировал защитника «Крыльев», тем самым участвуя в эпизоде и мешая сопернику. Этот вариант представляется наиболее реальным для отмены забитого мяча. Будем ждать официальных комментариев.

Другие спорные моменты

По ходу первого тайма был удалён тот же Хвича Кварацхелия, который этот матч в свой актив занести точно не может. Если по второй желтой карточке вопросов нет, то к первой, полученной ещё на 17-й минуте встречи, они возникают. Кварацхелия подкатывался под Дмитрия Кабутова, и хоть по мячу грузин не попал, игрок «Крыльев» начал заваливаться ещё до контакта с соперником. Эта жёлтая карточка, через некоторое время превратившаяся в красную, могла стоить казанцам трёх очков, которые так нужны Леониду Слуцкому в борьбе за выживание.

Отдельно отметим, что первом тайме мог быть назначен пенальти в ворота хозяев. С правого края штрафной Кабутов совершал подачу, где Пабло Сантос, как показалось, сыграл рукой. После просмотра VAR судьи решили, что никакого одиннадцатиметрового там не было.

На 81-у минуте матча Зиньковский получил весьма спорную вторую жёлтую карточку. Олег Данченко пробрасывал мяч мимо молодого игрока «Крыльев» и наткнулся на ногу игрока соперника. Как итог: Зиньковский получил вторую желтую и отправился досматривать матч из раздевалки.

Снова судейство и очередной скандал, а ведь это только начало второго тура после зимней паузы.



Матч завершался 10 на 10, но больше забитых мячей в игре зрители так и не увидели. «Рубин» уже сегодня может опуститься в зону вылета.