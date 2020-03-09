Ерёменко может впервые сыграть против ЦСКА. В Москве на него до сих пор осталась обида

Сегодня Роман Ерёменко может впервые сыграть против ЦСКА. В ожидании этого события вспоминаем перипетии возвращения русского финна в большой футбол.

Дисквалификация

История с дисквалификацией Ерёменко известна всем. После сентябрьского матча Лиги чемпионов против «Байера» в 2016 году полузащитник сдал положительный допинг-тест, показавший наличие в его организме кокаина. За это игрок был дисквалифицирован на два года. Если общественность узнала о кокаиновом проколе только в ноябре, то в клубе – сразу после матча. В аэропорту после матча Ерёменко сам рассказал обо всём руководству ЦСКА.

Ярко эту ситуацию описал Олег Яровинский, когда был в гостях у «Чемпионата»: «Летом взять отпуск невозможно, я его брал осенью и один тур Лиги чемпионов всегда пропускал. Узнал о ситуации, когда спустился с гор. Позвонил человек из клуба со словами: «У нас жопа». Я прямо там и сел. Смотрел на звёзды и переживал. Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся. Это не допинг, который помогал ему. По-человечески мне за него очень обидно».

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ЦСКА боролся за Еременко и помогал ему с юридической поддержкой

ЦСКА мог сразу подать на финского полузащитник в суд, расторгнуть контракт, который действовал до лета 2017 года, и потребовать компенсацию за ущерб клубу. Но ЦСКА всегда себя позиционировался как семейный клуб. Поэтому руководители не только не стали подавать на Ерёменко в суд, но и пытались помочь уменьшить срок дисквалификации. Игроку была предоставлена юридическая поддержка, чтобы он грамотно подал апелляцию в УЕФА и заявление в CAS. «Мы не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — говорил президент ЦСКА Евгений Гинер в декабре 2016 года.



Когда стало понятно, что срок дисквалификации уменьшен не будет, ЦСКА и Ерёменко заключили соглашение. По нашим данным, оно было устным, ведь в «армейском» клубе привыкли, что все держат слово. Подразумевалось, что после окончания дисквалификации полузащитник, у которого была одна из самых высоких зарплат в команде, вернётся в «армейский» клуб и подпишет новый контракт.

Старый истёк 30 июня 2017 года. Вот что тогда говорил Бабаев в интервью ТАСС: «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать. Изменилась ли зарплата Еременко после того как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации».

После дисквалификации

Когда приблизился конец дисквалификации Ерёменко, возобновились разговоры о том, где полузащитник продолжит карьеру. Поскольку агентом финна является Марко Трабукки, все заговорили о заинтересованности «Спартака». Красно-белых тогда тренировал Массимо Каррера, бывший в тесном контакте с Трабукки. И действительно: агент сразу начал пробивать возможность перехода своего клиента в «Спартак», потому что сам хотел устроить переход именно в этот клуб.

Но хотели видеть Романа и в ЦСКА. В клубе помнили об устном соглашении и надеялись, что Ерёменко сдержит слово. По нашей информации, в возвращении хавбека лично был заинтересован Гончаренко. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в июле 2018 года говорил следующее: «Увидим ли мы Романа в ЦСКА? Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Но не всё зависит от нас. Мы общались и с Романом, и с его агентом Марко Трабукки. В ближайшее время всё станет ясно. Надеюсь, Роман сделает правильный выбор и продолжит заниматься своим любимым делом, забивать голы, отдавать передачи. А где именно? Нужно немного подождать. Нам бы хотелось, чтобы Роман оказался у нас. Ерёменко об этом знает. Его агент – тоже. Но давайте наберёмся терпения».

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Роман несколько раз приезжал в офис ЦСКА, где ему говорили, что в нём заинтересованы и готовы принять обратно в команду, напоминали о соглашении и пытались отговорить от перехода в «Спартак». Но в итоге футболист все же решил перейти в стан принципиального соперника, где ему предложили в перспективе лучшие условия. И в августе 2018 года подписал контракт с красно-белыми, по системе 0,5+2.

Предлагаемые финансовые условия тогда сыграли не последнюю роль в выборе Романа. ЦСКА обещал меньше, и это позже подтвердил его агент Марко Трабукки — он отметил, что предложение «Спартака» оказалось значительно интереснее «армейского», а Роман после двух лет без работы не мог не принять во внимание финансовую сторону вопроса.

Что было дальше

Переход в «Спартак» ничего хорошего Ерёменко не дал. Уже через полгода контракт с полузащитником был расторгнут. И хавбек перешёл в «Ростов», где наконец вновь обрёл себя и стал показывать футбол высокого уровня. Забавно, что Ерёменко за это время уже дважды мог сыграть против ЦСКА. Но сначала во время предсезонного турнира в Австрии Ерёменко отравился прямо перед игрой, а перед московским матчем этого сезона у хавбека резко поднялась температура. Совпадение это или нет, каждый решит сам. Но возможный выход Ерёменко на поле «Ростов Арены» таит в себе одну из самых больших интриг игрового дня.