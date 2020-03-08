Владение мячом – бесценно. Для всего остального «Сити» нужен Кевин Де Брёйне

До середины первого тайма «Сити» вызывал почти восхищение. Гвардиола здорово замаскировал отсутствие получившего травму Де Брёйне, благодаря чему игроки продвигали мяч не хуже обычного. Тренер придумал интересный приём.

Зинченко открывался в центр полузащиты, а Отаменди занимал его место на фланге. Это была раскрытая и рискованная схема, требующая огромной концентрации и своевременных смещений. Цена ошибки была высокой, но Зинченко в первом тайме отдал 47 точных пасов из 49, а Родри – 36 из 38. Другими словами, контроль мяча был почти идеальным. Родри и Зинченко получали преимущество в розыгрыше. «МЮ» с первых минут здорово прессинговал, но к такому выходу из обороны оказался не готов.

Необычно разыгрывая мяч, «Сити» регулярно преодолевал прессинг и захватил территорию. В первой половине первого тайме (начальный отрезок как правило лучше всего иллюстрирует планы тренеров на игру) гости сделали в три раза больше пасов, чем хозяева (239 на 87), но при этом в четыре раза больше пасов в атакующей трети (58 на 15).

Конвертировать это в реальную остроту не получалось – не хватало последнего паса. Но был хитрый скрытый удар Стерлинга из штарфной, которым он чуть не подловил де Хеа. Как намёк на потенциал постоянного давления на хозяев. Длилось всё это примерно минуты 23. А потом «Сити» резко перестал восхищать.

Фото: Michael Regan/Getty Images

К середине тайма «МЮ» приспособился. Прессинг сохранился, но изменились акценты. Теперь Фернандеш оставался в центре, а Марсьяль и Джеймс опускались в глубину. На этом этапе матча мяч застрял где-то районе центрального круга в ногах у Зинченко и Родри. Если до сих пор «Сити» не хватало последнего паса, то теперь владение окончательно стало стерильным.

«МЮ» перевёл игру в центр поля, а потом начал цепляться за мяч. Редкий случай, когда команда Сульшера не полагалась исключительно на контратаки в топ-матче, но, видимо, дело в Фернандеше. С ним на поле «МЮ» в одном пасе от неожиданного обострения игры, но и остальные при любой возможности вертикализировали игру. За 22 минуты до перерыва у «Юнайтед» набралось три паса вразрез линии обороны – крайне много, если учесть, что обычно команда делает два за целый матч.

Гол Марсьяля принесло сочетание двух факторов, которые мы разобрали выше: отличная игра Фернандеша и вертикализация. Неопасный стандарт, из которого Бруну выжал максимум мгновенным пасом. Блестящий заброс на ход отрезал сразу всю линию защиты. Правда, Марсьяль чуть всё не испортил, пробив в ближний угол. Он запорол таким ударом отличную атаку тремя минутами ранее, когда выскочил под углом и ударил в ближний, вместо того чтобы покатить в центр штрафной на свободного Фернандеша. Но Антони зачем-то повторил удар, а Эдерсон этого явно не ожидал и пропустил мяч под рукой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гол был забит на 31-й минуте, и немного грустно писать, что на этом матч более-менее закончился. Грустно, но честно.

Во втором тайме был типичный матч «МЮ» с топ-соперником. И – типичный матч «Сити» образца нынешнего сезона, когда команда не знает, что делать с мячом. Впечатляющие комбинации на третьего разыгрывались в 40 метрах от ворот. Остроумный розыгрыш в касание – на своей половине поля. Фоден, который заменил Де Брёйне, не оказал никакого влияния на игру, кроме пары дальних ударов, – так Де Брёйне не заменить.

Только один раз во втором тайме «Сити» удалось раскатать хозяев в фирменном стиле, перевести атаку на правый фланг и сделать нацеленный прострел. В чемпионский сезон Стерлинг забивал такие голы на шестой добавленной и приносил команде победу. В этом сезоне Стерлинг не попал по мячу.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Беспомощность гостей перед воротами де Хеа обнажила огромную зависимость от Де Брёйне. Без него вся огромная сложная конструкция по доставке мяча на чужую треть поля просто не нужна: она заканчивается ничем. Это не только комплимент бельгийцу, но и упрёк Гвардиоле. И с Кевином, и без него «Сити» делает безумное количество навесов. Но если в исполнении Де Брёйне эти навесы хотя бы оправданны эффективностью, то без него это чистое отсутствие идей. За 45 минут второго тайма гости выполнили 31 подачу с флангов. Две привели к ударам. Так себе конверсия. Особенно для команды, которая ещё недавно играла в лучший в мире позиционный футбол.

Счёта 1:0 с ошибкой вратаря хватило – для классически закрытого матч топ-клубов. Так бы и закончилось, если бы не Эдерсон. Он мог подарить «МЮ» второй гол ещё раньше, но не перестал терять концентрацию даже после нескольких ошибок. И на последних секундах так сильно вбросил мяч на Менди, что попал на Мактоминея. Две результативные ошибки в таком низовом матче – кошмар.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Эдерсон устроил клоунаду в дерби Манчестера. Сначала его простили, потом наказали (видео) «Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити», приблизив чемпионство «Ливерпуля».

После матча Гвардиола сказал, что его команда «сыграла хорошо, но не хватило агрессии». А Бернарду Силва сказал, что, возможно, игроки недонастроились. «Мы далеко от первого места, возможно, это влияет на то, как мы играем». Неожиданная откровенность, но это уже не в первый раз. Его слова объясняют поражение лучше, чем любые тактические детали. Кажется, этой команде просто неинтересно бороться за другое место, кроме первого.

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В материале использованы данные Opta.

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