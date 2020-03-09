Главный матч в Италии сыграли без зрителей. А посмотреть было на что!

«Ювентус» и «Интер» должны были сыграть ещё неделю назад. Однако из-за коронавируса, от которого Италия пострадала на сегодняшний день больше любой другой страны Европы, центральный матч второй части сезона Серии А перенесли. Сначала на 13 мая, а потом на 8 марта. Но и эта дата могла быть не окончательной, если бы в воскресенье днём местная федерация футбола подчинилась требованию министерства спорта о немедленной остановке чемпионата.

Любопытно, что приказ сверху пришёл ровно в тот момент, когда начиналась встреча «Парма» – СПАЛ. В результате участники игры в Парме вернулись в раздевалки и прождали ещё почти два часа.

Министр спорта Винченцо Спадафора поддерживает президента ассоциации итальянских игроков Дамиано Томмази, выступившего с просьбой не подвергать футболистов риску во время вспышки коронавируса. Тем не менее федерация всё-таки отказалась подчиняться требованию. В результате ассоциация игроков стала угрожать объявлением забастовки. Ситуация накалена до предела. Во вторник, 10 марта федерация проведёт срочное собрание за закрытыми дверями. На этом собрании и рассмотрят вопрос о приостановке розыгрыша чемпионата на неопределённый срок.

Антураж радовал только Конте

Дерби Италии сыграли без зрителей. Конечно, это не то. Даже большой футбол без соответствующего антуража становится похож на предсезонный. Отсутствие болельщиков, наверное, порадовало только главного тренера «Интера» Антонио Конте. Фанаты «Ювентуса» приготовили бы своему бывшему кумиру горячий приём.

Тем не менее игра держала внимание. С первых минут соперники действовали с высокой интенсивностью, а «Интер» не боялся прессинговать. «Ювентусу», в чьём составе не оказалось Миралема Пьянича и Пауло Дибалы, было не так-то просто выходить со своей половины поля. Но стремление отодвинуть игру подальше от собственной штрафной не гарантировало команде Конте отсутствие моментов у ворот Самира Хандановича.

Первый тайм получился практически равным по ударам – 9:10 (в створ – 3:1). Опасность представляли в том числе стандарты в исполнении «старой синьоры». Один только Маттейс де Лигт мог дважды забить, прибегая на угловые.

Криштиану Роналду, похоже, пришёл в себя после неприятной истории, случившейся с его матерью. Он выглядел здорово заряженным на игру, несколько раз хорошо открывался между линиями, ныряя в свободные зоны и разгоняя атаки. До перерыва четыре раза атаковал ворота «нерадзурри», однако не сумел пробить Хандановича.

Голевой пас Роналду в тысячном матче

В начале второго тайма «Ювентус» практически не владел мячом. Ничего общего с классическим стилем команд Маурицио Сарри! Но именно этот отрезок завершился голом чемпиона Италии. Блез Матюиди своим рывком в штрафную создал хаос в обороне «Интера», а Роналду не просто стоял и ждал мяч, а навязал борьбу Алессандро Бастони. В результате португалец, проводивший тысячный матч в карьере, стал автором голевой передачи на Аарона Рэмси. Валлиец забил с отскока.

При счёте 1:0 из «Интера» как будто выпустили воздух. Вдобавок Сарри вспомнил про Дибалу, который всего через восемь минут после выхода на замену забил потрясающий гол. Технически аргентинец всё исполнил на топовом уровне. Сначала он блестяще обработал сложный мяч, а в концовке эпизода ловко обыграл один в один Эшли Янга и внешней стороной стопы пробил в дальний угол.

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Статистика ударов во втором тайме – 8:3 (в створ – 2:0). Роналду после перерыва пробил пять раз, был очень близок к голу в концовке, однако ему не повезло. «Старая синьора» вернула себе первое место, обойдя в таблице «Лацио». А вот «Интер», возможно, выбывает из чемпионской гонки, если она вообще завершится на фоне эпидемии коронавируса.