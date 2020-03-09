Похоже, «Реал» перепраздновал победу в «класико». «Барселона» снова первая!

«Реал» всего один тур лидировал в чемпионате Испании. Неделю назад «сливочные» обошли «Барселону», переиграв сине-гранатовых на «Сантьяго Бернабеу» (2:0), а теперь опять отдали первое место каталонцам. Неожиданное поражение от «Бетиса» – второе для команды Зинедина Зидана за последние три тура и третье за весь сезон Примеры.

Любопытно, что «Реал» проиграл на фоне слухов об уходе Зидана в «Ювентус» летом 2020-го. Сам Зизу так прокомментировал эту информацию, что сомнения по поводу его будущего только усилились. «У тренеров не бывает каких-либо гарантий… Я чувствую поддержку клуба, это очевидно. На данный момент я тренер «Реала», но завтра всё может поменяться», – сказал француз. Может, мыслями он уже не в Мадриде?

В заявку «сливочных» не попали приболевшие Начо и Дани Карвахаль, а также Иско и Лука Йович. Первый тайм «Реал» проиграл «Бетису» по ударам – 4:10 (в створ – 1:2). На 40-й минуте хозяева забили гол, вытекавший из логики событий на поле. Набиль Фекир был сбит на входе в штрафную, но судья не дал свисток. Каземиро на секунду выключился из игры, а Сидней этим воспользовался – пробил Тибо Куртуа.

Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 1:1. Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный за фол Сиднея на Марсело. Французский форвард догнал Ференца Пушкаша по количеству голов за «Реал» (241 мяч), они делят пятое место.

«Реал» и «Барса» уныло начали. Но второй тайм супер: голы, жёлтая Месси, игра заменами Победу «Реалу» принесли сантиметры.

Во втором тайме Мадрид прибавил и выиграл по ударам – 10:4 (в створ – 3:1). Зато теперь проиграл по счёту. Эпизод с победным голом «Бетиса» на 82-й минуте начался с того, что Бензема потерял мяч, а закончился выходом Кристиана Тельо один на один. Хавбек, которым летом интересовались «Краснодар» и «Спартак», хладнокровно реализовал момент.