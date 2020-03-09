Похоже, «Реал» перепраздновал победу в «класико». «Барселона» снова первая!

«Реал» всего один тур лидировал в чемпионате Испании. Неделю назад «сливочные» обошли «Барселону», переиграв сине-гранатовых на «Сантьяго Бернабеу» (2:0), а теперь опять отдали первое место каталонцам. Неожиданное поражение от «Бетиса» – второе для команды Зинедина Зидана за последние три тура и третье за весь сезон Примеры.
Любопытно, что «Реал» проиграл на фоне слухов об уходе Зидана в «Ювентус» летом 2020-го. Сам Зизу так прокомментировал эту информацию, что сомнения по поводу его будущего только усилились. «У тренеров не бывает каких-либо гарантий… Я чувствую поддержку клуба, это очевидно. На данный момент я тренер «Реала», но завтра всё может поменяться», – сказал француз. Может, мыслями он уже не в Мадриде?
В заявку «сливочных» не попали приболевшие Начо и Дани Карвахаль, а также Иско и Лука Йович. Первый тайм «Реал» проиграл «Бетису» по ударам – 4:10 (в створ – 1:2). На 40-й минуте хозяева забили гол, вытекавший из логики событий на поле. Набиль Фекир был сбит на входе в штрафную, но судья не дал свисток. Каземиро на секунду выключился из игры, а Сидней этим воспользовался – пробил Тибо Куртуа.
Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 1:1. Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный за фол Сиднея на Марсело. Французский форвард догнал Ференца Пушкаша по количеству голов за «Реал» (241 мяч), они делят пятое место.
Во втором тайме Мадрид прибавил и выиграл по ударам – 10:4 (в створ – 3:1). Зато теперь проиграл по счёту. Эпизод с победным голом «Бетиса» на 82-й минуте начался с того, что Бензема потерял мяч, а закончился выходом Кристиана Тельо один на один. Хавбек, которым летом интересовались «Краснодар» и «Спартак», хладнокровно реализовал момент.
- 9 марта 2020
-
01:23
-
00:56
-
00:55
-
00:36
-
00:31
-
00:20
-
00:05
- 8 марта 2020
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:41
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:26
-
21:20
-
21:01
-
20:55
-
20:34
-
20:33
-
20:16
-
20:03
-
19:55