Невероятный матч в Ростове: 3 пенальти, два удаления у ЦСКА, море страстей!

ЦСКА и «Ростов» выдали потрясающий матч в 21-м туре РПЛ. За 98 минут игрового времени на «Ростов Арене» мы увидели 5 голов, два незабитых пенальти, два удаления и море эмоций. Фантастика!

ЦСКА без форвардов, у «Ростова» Мамаев – в заявке

Виктор Гончаренко перед стартом матча приготовил небольшой сюрприз. На поле его команда вышла без номинальных нападающих. При расстановке «3-4-3» место центрального форварда занял Арнор Сигурдссон.



Валерий Карпин, в отличие от коллеги, не стал экспериментировать. Он выпустил с первых минут оптимальный состав. Роман Ерёменко впервые появился на поле в футболке «Ростова» против своего бывшего клуба. Павел Мамаев тоже попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

Кошмарная травма Чистякова

Начало встречи получилось скучным и бессодержательным. На поле было много борьбы, мяч гулял, как правило, возле центрального круга, а главным эпизодом первых 15 минут, к сожалению, стала ужасная травма Дмитрия Чистяков. Защитник вместе с партнёром по команде Осипенко тянулся за мячом и получил от него ногой в лицо. В результате с серьёзным рассечением центрбека унесли с поля на носилках, а вместо него на газон вышел Саплинов. Полузащитник занял место Байрамяна, который переместился на правый фланг обороны.

Акинфеев вытащил пенальти, Ерёменко забил чудо-гол

К середине первого тайма на «Ростов Арене» стало намного веселее. Хозяева владели преимуществом, чаще создавали опасность у чужих ворот и в итоге заработали пенальти.



После выноса Песьякова Шомуродов здорово поставил корпус в чужой штрафной, а Ильзат Ахметов, пытаясь добраться до мяча, повалил форварда на газон. Главный арбитр встречи тут же указал на точку и неожиданно продемонстрировал полузащитнику ЦСКА красную карточку.



Одиннадцатиметровый удар решил исполнить Роман Ерёменко. Хавбек пробил в левый угол, но к такому удар Акинфеев оказался готов. В красивом прыжке голкипер ЦСКА отразил мяч.



Впрочем, уже через несколько минут Ерёменко реабилитировался за незабитый пенальти. Из-за пределов штрафной Роман нанёс мощнейший удар. Стукнувшись об перекладину, мяч пересёк линию ворот и вылетел в поле.

Как только судья засчитал взятие ворот, автор гола практически не празднуя, побежал на свою половину поля. Того же Ерёменко требовал от партнёров. Он понимал: «Ростов» находится в большинстве, контролирует ход матча и может забить ещё.



Тем не менее несмотря на обилие опасных атак у ворота Акинфеева, в первом тайме больше голов не случилось.

ЦСКА остался вдевятером, Попов реализовал пенальти

Сразу после перерыва на поле началось настоящее безумие. Убежав в контратаку, в чужой штрафной площади Ивелин Попов, обогнал Карпова и упал после контакта с защитником. Судья отправился смотреть видеоповтор эпизода. Спустя пару минут он указал на точку, вызвав бурное негодование трибун и футболистов ЦСКА. Ещё более недовольными гости стали после удаления Карпова. За разговоры Фернандес даже получил «горчичник».



Пенальти исполнял Ивелин Попов. Болгарин так же ударил в левый угол ворот, но на этот раз Акинфеев прыгнул в другую сторону и не смог спасти свои владения.

Блестящий дебют Мамаева

На 59-й минуте матча случилось то, чего уже давно ждали болельщики «Ростова». Впервые в официальной встрече за ростовский клуб вышел играть Павел Мамаев. Хавбек заменил Данила Глебова.



Спустя всего лишь четыре минуты полузащитник забил гол. Получив мяч на линии штрафной, Павел сместил вправо и пробил – рикошетом от защитника мяч залетел точно в ближний угол ворот.

ЦСКА едва не сравнял счёт

Желая перевернуть игру, тренер ЦСКА Сергей Овчинников, подменяющий Виктора Гончаренко, решился на несколько перестановок. Вместо Бистровича он выпустил Кучаева, а Облякова заменил Чаловым.

Сергей Овчинников (в центре) Фото: pfc-cska.com

В итоге одна из замен Овчинникова сыграла. На 78-й минуте Чалов прострелил с правого фланга и попал в корпус Осипенко. От защитника мяч предательски угодил в ворота.



Вскоре тренер «армейцев» снова не прогадал с заменой – Овчинников сменил Влашича на Дзагоева, который едва не поучаствовал в голевой атаке. Алан со штрафного здорово отпасовал на Сигурдссона. Пробить исландец так и не смог – в штрафной площади против него нарушил правил Саплинов.



Совершить камбэк выпал шанс Фёдору Чалову. С пенальти нападающий неплохо пробил в левый угол ворот, однако Песьяков справился с его ударом и спас «Ростов».



В оставшееся время матча ЦСКА вдевятером героически давил хозяев. Однако даже за 8 добавленных минут к встрече сравнять счёт гости не смогли. В этом безумном матче «Ростов» оказался сильнее.