«Катастрофа во всём!» Карпин разнёс свою команду и поле «Ростов Арены»

Очереди у гостевой кассы

Ростов-на-Дону встречал РПЛ, вернувшуюся после зимней паузы, прекрасной погодой. Тёплое, но не горячее солнце, практически чистое небо, лёгкий ветер и непривычные даже для южного города + 20 в начале марта. Красота!

Впрочем, насладиться такой погодой смогли не все. За час до начала матча «Ростов» — ЦСКА рядом с гостевой кассой выстроилась огромная очередь – метров на 100. Болельщикам московского клуба приходилось подолгу стоять, перед тем как попасть на стадион. Некоторым пришлось ждать даже больше часа. По неизвестным причинам работала всего одна касса.

Фото: «Чемпионат»

У фанатов «Ростова» подобных проблем не возникло. Очередь перед домашними кассами была заметно меньше.

Фото: «Чемпионат»

На территории стадиона болельщиков ждала привычная предматчевая программа с фотозоной и воротами с «крутящимся» голкипером. Также фанатам представили новый кубок чемпионата России – желающих сфотографироваться с трофеем оказалось немало.

Фото: «Чемпионат»

«Друзья пару раз снимали, как Мамаев посещает церковь»

Конечно же, перед началом игры мы не могли не спросить фанатов обеих команд о новичке «Ростова», которого ждал дебют.



Оказалось, что большинство ростовских были очень рады трансферу Мамаева. Даже несмотря на неприятное прошлое Павла, никто из опрошенных не сказал ничего негативного о полузащитнике.



«К Мамаеву я отношусь замечательно. Вы знаете, мои друзья даже пару раз снимали возле РИИЖТа (Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта – прим. «Чемпионата»), как он посещал церковь. У каждого человека бывают в жизни проступки. Нельзя сразу всех списывать со счетов. Он нормальный игрок, и хороший боец, — сказал болельщик «Ростова» Владимир.

Видео доступно на «Чемпионате».

Большинство поклонников ЦСКА о Мамаеве были того же мнения. Однако возвращения Павла в московский клуб никто особо не желал.



«После того как он себя вёл, после публикаций СМИ его слов в отношении главного тренера сожаления, что он присоединился к «Ростову», а не к ЦСКА после освобождения нет. К Ерёменко такое же отношение из-за того, что он подставил команду, — отметил поклонник ЦСКА Евгений.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Поле «Ростов Арены» — катастрофа»

При входе на трибуны стадиона сразу бросилось в глаза удивительно плохое для Ростова состояние газона. На поле были видны «проплешины», а когда футболисты отдавали передачи, полёт мяча сопровождался пылью, словно матч проводили на земле.

Фото: «Чемпионат»

«Две недели назад поле меня шокировало, ничего не было. Это был реальный шок, сегодня — катастрофа, а неделю назад, представляете, что было?, — досадовал Валерий Карпин на пресс-конференции. «Сегодня можно сказать, что всё было идеально, если сравнивать с тем, что мы увидели неделю назад. Мы не выясняем, кто виноват, но, думаю, всё понятно — кто управлял, заводил поле в зиму. Ответ? «Спорт-Ин». Они занимались, у них спросите».



Для наглядности, перед началом второго тайма поле уже выглядело так.

«Ростов Арена» побила свой рекорд посещаемости в сезоне



Зато к посещаемости стадиона придраться было невозможно. Во время матча на «Ростов Арене» присутствовали более 40 тысяч зрителей – это рекорд стадиона в этом сезоне. При этом гостевой сектор отнюдь не пустовал.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Система полива против баннера РПЛ

За несколько минут до начала матча на поле случился забавный эпизод. Баннер РПЛ как обычно вынесли в центр поля, однако расположить его в круге сразу не смогли – помешала система полива газона, которую по каким-то причинам не отключили. В итоге парни с баннером были вынуждены стоять в таком положении, пока струя воды всё-таки не исчезла.

Фото: «Чемпионат»

«Хотелось бы, чтобы наши арбитры одинаково трактовали одни и те же моменты»

Матч в Ростове выдался на редкость зрелищным и неоднозначным. С одной стороны, он вместил себя эмоции, красивые голы, опасные моменты и страсть. Однако с другой, не обошлось и без спорных судейских решений. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил двух игроков ЦСКА и назначил три пенальти во время игры.

На послематчевой пресс-конференции Сергей Овчинников, исполняющий обязанности дисквалифицированного Виктора Гончаренко, отказался комментировать работу Безбородова, который принял несколько спорных решений. Однако на тему судейства всё-таки высказался.



— Надо сейчас остыть, посмотреть моменты, а дальше руководство решит, будем ли мы подавать апелляцию по красным карточкам. Хотелось бы, чтобы наши арбитры одинаково трактовали одни и те же эпизоды. В прошлом туре пенальти, но без красной. В случае с нами всё вместе, потом на Сигурдссоне снова пенальти, но без красной. Очень сложно. Это не оценка уровня арбитров, а трактовка правил, — заметил Овчинников.



— Как оцениваете сегодняшнюю игру ЦСКА?

— Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион. Атмосфера была очень футбольная, игра соответствовала. Для нас результат неутешительный, но хочу поблагодарить ребят. Даже вдевятером могли спасти матч. По игре что-то говорить трудно, в меньшинстве оборонялись, почти не созидали. Наш штатный пенальтист — Влашич, но его уже не было на поле. Поэтому игроки решали, кому бить пенальти. Чалов был свежий, только вышел. Пенальти — это своеобразная лотерея. Не могу не отметить хорошую игру Песьякова, удар был хороший, но вратарь сыграл на уровне.



— Складывается ощущение, что у команды психологические проблемы. В решающих эпизодах ЦСКА часто ошибается.

— Я понял вас призыв — пойти учиться на психолога, я попробую.



— Можно ли сказать, что команда не успела восстановиться после «Спартака»?

— Если бы не восстановились после «Спартака», то вдевятером не имели бы шансов. Им было сложно, но проявили характер. На сборах был заложен хороший фундамент, который позволил до конца бороться за результат



— Акинфеев так здорово проявил себя. Возможно ли его возвращение в сборную?

— Я на тему возвращения в сборную с Игорем Акинфеевым не разговариваю. Он сам принимает решения, это к Станиславу Саламовичу.



Валерий Карпин тоже не стал комментировать судейство. Однако от главного тренера «Ростова» хорошо досталось его команде.



— Во флеш-зоне вы назвали игру «Ростова» катастрофой. В чём катастрофа?

— Катастрофа была во всём.



— В чём именно?

— Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить? Такая победа даёт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.



— Что с Чистяковым?

— По состоянию Чистякова ничего пока сказать не могу.



— Как оцените дебют Мамаева?

— Мамаев нормально дебютировал, мастерство у него есть, сомнений не было. Лишний раз он это показал, к тому же забил, нормально.



— Когда ждать возвращения Ионова?

— К «Локомотиву» Ионов не восстановится — 99%.



— Можно ли сказать, что Зайнутдинов стал игроком стартового состава?

— Вы с Казахстана?, — улыбаясь спросил Карпин журналиста.



— Да.

— Зайнутдинов борется за место в составе, всё будет зависеть от него.