«Зенит» потерял очки во второй игре подряд. Чемпионская гонка возвращается!

Вторую часть сезона РПЛ «Зенит» начал домашними матчами с теми, кому проиграл в первом круге – «Локомотивом» (0:1) и «Уфой» (0:1). Больше петербуржцы не уступали в чемпионате России никому. Взять реванш у москвичей и уфимцем сине-бело-голубые не сумели. Команда Вадима Евсеева, как и «железнодорожники», увезла из Петербурга нулевую ничью.

Похоже, «Зенит» рано объявили чемпионом. «Краснодар» сократил отставание от лидера РПЛ до шести очков. Между тем, команде Сергея Семака ещё играть в Краснодаре, а также на выезде с ЦСКА и «Ростовом». Вся борьба за золото впереди.

Вот, что происходило в Петербурге:



— Перед матчем на «Газпром Арене» состоялась презентация недавно созданной женской команды «Зенита», которая сыграет в высшей лиге чемпионата России.



«РФС разработал стратегию развития женского футбола до 2030 года. Мы не можем быть не в тренде. ФИФА приняла одиннадцать шагов развития футбола до 2023-го. Один из них — создание женских футбольных клубов. Мы с удовольствием представляем нашу команду. Уверены, что у женского «Зенита» появится большая аудитория», – сказала председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина.

«Зенит» представил новую женскую команду, которая будет выступать в чемпионате России

— У «Зенита» оправились от травм все три нападающих – Артём Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Капитан сборной России сыграл с первых минут, а вот иранец и аргентинец начали матч на скамейке запасных. Отсутствие двух легионеров помогло сохранить место в основе Эмилиано Ригони, забившему в кубковой встрече в Грозном.



— В сегодняшнем матче любопытную роль получил Малком. При обороне «Зенит» играл 4-2-3-1 или 4-4-2, и бразилец занимал позицию под центрфорвардом Дзюбой. А вот при атаках сине-бело-голубых экс-игрок «Барселоны» фактически действовал на одной линии с Магомедом Оздоевым, который поднимался до чужой штрафной, чтобы у команды был дополнительный игрок между линиями. Схема чемпиона напоминала уже скорее 4-3-3 с Малком в качестве высоко поднятого инсайда.

— В линии обороны «Зенита» дисквалифицированного Бранислава Ивановича заменил Йордан Осорио. Игра венесуэльца не выглядела такой надежной, какую обычно мы видим в исполнении сербского капитана сине-бело-голубых. Впрочем, лучший шанс забить «Уфа» получила не в результате ошибки Осорио. Гости воспользовались тем, что крайние защитники и крайние полузащитники хозяев не всегда успевали передавать друг другу «бровочников» гостей. Азер Алиев и Боян Йокич создали убойный момент, который чудом не завершился голом в ворота Андрея Лунёва.



— В первом тайме команда Семака владела мячом 79% времени, но по ударам вышла ничья – 6:6 (в створ – 2:2). «Зенит» создавал угрозы, прежде всего, за счёт физической силы и мастерства Дзюбы. «Стопроцентный» момент центрфорвард «Зенита» имел, когда сбросил с плеч, словно лишний груз, Александра Пуцко, но не смог пробить Александра Беленова. В концовке этого эпизода голкипера подстраховал ещё и Йокич – успел выбить мяч из-под ног стоявшего перед пустыми воротами Ригони.

РФС оказался в тупике с матчем «Зенит» — «Спартак». Как ему поступить? Широков, например, предлагает провести полуфинал в «Лужниках».

— Семак попытался изменить игру в перерыве несколькими решениями. Во-первых, Азмун заменил Ригони. Во-вторых, стал выше подниматься с мячом Ярослав Ракицкий, создавая преимущество для «Зенита» в первой линии. Кроме того, Малком начал чаще обыгрывать один в один, смещаясь уже с позиции правого полузащитника в центр. До этого зенитовская атака страдала от отсутствия обводки.



— Практически весь второй тайм «Зенит» сидел на воротах «Уфы». Хозяева выигрывали подборы, искали кроссами Дзюбу, а усилил давление выход Дриусси. Чтобы выпустить аргентинца, Семак вынужден был снимать с игры полезного Дугласа Сантоса – лимит на легионеров не оставлял тренеру выбора. Но чемпион, выиграв по ударам 12:1 (в створ – 1:0), никак не мог забить. Хозяева промахивались даже по пустым воротам.



— Матч на «Газпром Арене» собрал 42 191 зрителя. Отличная посещаемость для любого клуба РПЛ, но не самая высокая для «Зенита». Видимо, петербургские болельщики не верили, что «Уфа» снова может стать крепким орешком для сине-бело-голубых и отнять очки у лидера РПЛ.