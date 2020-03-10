Чемпионат Италии остановлен на месяц. И неизвестно, что будет дальше

Итальянский чемпионат остановлен из-за коронавируса. В понедельник вечером национальный олимпийский комитет страны объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля, включая матчи Серии А. На сегодняшний день в Италии зафиксировано 7985 случаев заражения (из них 1598 за последние сутки), скончались 463 человека, а ещё 733 больных находятся в реанимации.

Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля

«Я остаюсь дома»

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти собрал экстренную пресс-конференцию, на которой выступил с официальным заявлением.



«Времени больше нет, – сказал Конти. – Цифры говорят нам о значительном росте заражений и увеличении количества смертельных исходов. Мы должны изменить свои привычки и чем-то пожертвовать во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем ещё более жесткие меры. Я подпишу новый указ, который можно обобщись фразой «Я остаюсь дома». Больше нет «красных зон», есть только Италия, которая защищена. Мы должны избегать поездок, кроме тех случаев, когда это требуется причинам работы, здоровья или других подтверждённых потребностей. Крупные публичные собрания запрещены. Мы также принимаем более строгие меры для спортивных мероприятий. Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Фанаты должны принять это. Нет никаких оснований продолжать соревнования».



Пока не совсем понятно, что будет с еврокубками. Местный олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому, скорее всего, домашние матчи итальянских клубов будут проходить согласно расписанию, но без зрителей.

Главный матч в Италии сыграли без зрителей. А посмотреть было на что! Дерби «Ювентус» – «Интер» украсил блестящий гол Пауло Дибалы.

«Остановите футбол!»

Накануне возникла конфликтная ситуация между министерством спорта страны и ассоциацией игроков Италии с одной стороны и федерацией футбола с другой. В воскресенье днём минспорта потребовало немедленно остановить чемпионат. Заявление сделали в том момент, когда начинался матч «Парма» – СПАЛ. Игроки команд выходили на поле, но вынуждены были вернуться в раздевалки. Однако федерация отказалась подчиняться требованию минспорта. Спустя полтора часа была продолжена игра в Парме, а потом состоялись и остальные встречи дня, включая «Ювентус» – «Интер».



Ассоциация игроков Италии, которую возглавляет экс-полузащитник «Скуадры Адзурры» Дамиано Томмази, пригрозила проведением забастовки после решения федерации не останавливать чемпионат. ««Давайте остановим чемпионат! Что вам ещё нужно? Остановите футбол!» – написал на своей странице в «Твиттере» Томмази, просивший не рисковать здоровьем игроков во время вспышки коронавируса. Федерация в свою очередь собиралась провести во вторник экстренное собрание за закрытыми дверями, чтобы всё-таки обсудить возможную остановку чемпионата.

«Интер» отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса

«Евро-2020 не находится под угрозой»

Чемпионат Италии – не первый в Европе, прерванный из коронавируса. Так, в начале марта было объявлено об отмене матчей швейцарской Суперлиги до середины месяца. Ходили слухи о возможной приостановке всех спортивных соревнований и в Великобритании, однако министр культуры и спорта Оливер Доуден заявил, что речь об этом не идёт. По его словам, пока нет причин запрещать людям посещать массовые мероприятия.



В Европе матчи некоторых турниров уже играются при пустых трибунах. Без зрителей пройдёт игра 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд), а также встречи 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» – «Рома» и «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон». Кроме того, УЕФА отменил предматчевые рукопожатия игроков в ЛЧ и ЛЕ.

В зоне риска. Какие мероприятия могут отмениться из-за коронавируса В незавидном положении оказались летняя Олимпиада в Токио и Евро-2020. Чего все боятся?

Под вопросом проведение Евро-2020. Впрочем, об отмене чемпионата Европы пока рассуждать рано. «Президент УЕФА призвал не поддаваться панике. Она может быть гораздо хуже самого вируса. Евро-2020 не находится под угрозой, всё хорошо, никаких индикаций того, что будет что-то перенесено, нет. Есть рабочая группа, которая мониторит и решает вопрос с текущими матчами чемпионатов, но Евро-2020 это не касается. Продолжаем готовиться дальше», – сказал на днях гендиректор оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.