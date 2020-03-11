Можно и не такое. ЦСКА доил соперника, парни били грязь лицом, Фалькао опускали бесплатно. 15 лет даром не прошли.

«Сточное дерби «Спартака» и «Локомотива»! Как такое можно писать на «Чемпионате»?

За 15 лет существования «Чемпионата» у нас работали сотни авторов. Кто-то ограничивался одной статьёй, кто-то «пробивал» тысячу. Кого-то действительно брали по объявлению.



Все эти авторы делали ошибки, но лишь некоторым удалось войти в исторический юбилейный текст со своими шедеврами. Для начала с такими – краткими и талантливыми.

Мячеслав Малофеев в Лиге Евпопы

Серега Уильямс

Матье и Фламини

Мячеслав Малофеев

«Питтсбург Пингвниз»

Матч «Упал»–«Ростов»



Матчи Лили чемпионов



Матч премьер-лги



Красно-былые



Вилы спорта



Шреко-римская борьба



Легкокатлеты

Лига Евпопы

«Голоден Стэйт»



Мечтатель молота



Чемпионат России по хоккею с мясом

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Чаще всего судьбу автора решала одна или две буквы в одном слове. Ну, типа, не попал по клавише, задумался, чёртова автозамена. Т9, конечно же (есть среди вас хоть один человек, который никогда не валил вину на Т9?). Зато получалось намного веселее, чем должно было быть.

Хоккеисты пообедали во всех матчах. Ели сдерживая слёзы

Она завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м на псине.

Так что праздновать можно будет лишь тогда, когда российская делегация под своим флагом пройдёт на переде спортсменов на Олимпийском стадионе в Токио.

Итальянцы выглядели как мальчики для бритья.

Румменигге — о больших заплатах игроков: «Бавария» не поддастся этому безумию.

Во всех восьми матчах пообедали хоккеисты с берегов Волги.Ну а в концовке армейцы просто доили соперника.

Ели сдерживая слёзы.

Парни не хотят ударить грязь лицом.

Как обычно, ждём мы медалей и от борцов водного стиля.

Екимов: особого настоя на финалы Кубка мира нет.

Юлии Липницкой есть нельзя вообще. Любое неосторожное движение челюстями немедленно заявляло о себе на весах и во время рыжков.

Футболист был органичен в употреблении алкоголя.

В серии буллитов немого удивил Клепиш.

Защитник Кейт Яндль выступил в роли отменного распаковщика.

И надеюсь, что мне удастся заполучить титульный вой в 2012 году.

Вполне приятной для просмотра оказалось и сточное дерби «Спартака» и «Локомотива».

Тим Данкан набил татуировку на пол спины.

Аарон Экблад встречал Рождество в компании родных и любой девушки.

В Питере за «Анжи» побелеет 50 поклонников.

Фото: Laurence-GriffithsGetty-Images

Но иногда авторы действительно творили. Такое творили, что сразу и не понять. Даже новые слова выдумывали в своём безудержном творчестве. Заодно частично меняя законы природы, физики и даже правила футбола. Тут уже определённо было над чем задуматься.

Из какой стали должны быть сделаны ум и яйца?

Стартовый свисток даст португалец Артур Соареш Диаш. Помогать ему в этом будут соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соареш.

Однако обновлённый состав «Арсенала», по сложившейся на втором сборе традиции, забил почти сразу после финального свистка.

В Рио-де-Жанейро главная достопримечательность, конечно же, статуя Христа-Искусителя.

20-летний игрок получил двойной перелом ноги. Конечность англичанина после операции облетела весь интернет.

«Локо» же может вздохнуть спокойно, правда, лучше с этим телодвижением не затягивать.

Выбор у нас состоит из двух команд. Пока этот выбор клуба не сделан чисто из семенных обстоятельств.

Удар был сильный, но получилась вперекладина.

Арбитр Егоров: «Момента чётко не видел, эпизод был ко мне спиной».

Глушаков: надо побеждать – иначе останемся без евро.

Уже ровно через минуту «чёрная красавица» всё-таки оказалась в «колыбельной» голкипера рижской команды.

Данчеву удалось удовиться, но это недолго грело его.

Там были игроки 1994-95 лет рождения.

Уже не раз писал и готов делать это вновь.

За 25 лет в клубе через него прошло несколько поколений — не только футболистов, но и людей.

Тренер Надежды Остапчук добавил её в еду.

Это из какой стали должны быть сделаны ум и яйца, чтобы так издевательски хладнокровно играть в таком матче.

Лебедев ниже соперника на 12 см, и это лучше (быть сверху намного сложнее, чем наоборот).

Контракт на бой был подписан ещё в июле, но Морел получил травму за неделю до травмы.

Василий Кошечкин признан вратарём на завершившемся Кубке Карьяла.

Когда перестаёшь забивать, в голову лезут всякие мюсли.

Пробил он на удачу. Как бог на душу сядет.

Руки волос на голове никто не рвёт.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ну и в конце – ошибки на 18+. Кто в кого вошёл, кто кого опустил. Нагие соперники, голые бомбардиры. И, конечно, неравная борьба за очко. Тема, которая будет вечной.

Бесплатно опустить Фалькао

Играл хорошо, жалко, что очков не надрал.

Кармело Энтони вошёл в 20 самых результативных игроков в истории НБА.

Помимо голкипера сборной Чили Карла направляет свою любовь к собакам.

Удовлетворив любопытство журналистов, Барези оправился на поле.

Ребята сдержались. Максим – нет. В него вошли сзади.

Мы добились хорошей надёжности по сравнению с нагими соперниками.

Ответом из зада стали достаточно внушительные аплодисменты.

Вот так в неравной борьбе хозяева и защитили своё очко.

«Монако» может бесплатно опустить Фалькао.

А когда команды уже ждали свистка на перерыв, безобразно обрезался на своей половине поля динамовец Каддури.

В этом матче привычные снайперы остались в тени, голыми отметились Ковыршин и молодой Земченко.

На последнем круге побороться за восьмое место с Анастасией Кузьминой было сложно, поэтому я опустила её.

Из «Рубина» пришёл крепкий унивесрал Кисляк.

P.S. Да, всё это – наше. Родное, косячное. Часть нашей работы, часть вашей жизни. И в следующие 15 лет мы торжественно обещаем сделать не меньше ошибок, косяков и всевозможных смешных ляпов.

Ведь тогда нам снова будет что вспомнить, а вам – над чем посмеяться.