Перестроения Тедеско навредили команде. Почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

Перед матчем со «Спартаком» у Мурада Мусаева появился небольшой повод для радости — в состав вернулся один из травмированных игроков. Но на фоне громадных потерь, которые преследуют «Краснодар» на протяжении всего сезона, возвращение Фьолуссона, запасного центрального защитника, совсем не выглядело спасением. Зимой в дополнение к давно травмированным Кабелла и Классону добавились ещё и оба основных центрдефа, Мартынович и Спаич, а перед самым стартом чемпионата повреждения получили и Вильена с Газинским. Более того, ещё два игрока, Камболов и Стоцкий, которые могли бы добавить составу глубины, пропускают возобновление чемпионата.

«Краснодару» не хватает игроков из-за травм. Но Мусаев находит способы улучшить игру команды

Состав приходится собирать с миру по нитке, а «скамейка» у «быков» так вообще полупустая. Тем не менее даже в такой ситуации Мусаев находит возможности усилить игру во втором тайме заменами и переломить ход матча. В первом весеннем туре команда провела крайне неудачный первый тайм против «Уфы», нанеся всего один удар по воротам, да и тот со стандарта. Но после выхода сначала Берга, а потом и Шапи «Краснодар» прижал гостей к воротам (10 ударов в заключительные полчаса) и заслуженно победил.



Основной изюминкой перестроений Мусаева в том матче стал перевод Ману Фернандеша в опорную зону. Ход довольно рискованный, поскольку португалец никогда не отличался желанием и умением защищаться, и центр поля мог стать слишком уязвимым. Однако получилось наоборот — команда стала лучше двигать мяч, контратаки «Уфы», столь опасные в первом тайме, окончательно заглохли, и «Краснодар» смог относительно спокойно их добить. Но это получилось в домашнем матче и против «Уфы» — риск был не таким большим. Тем не менее во втором тайме матча со «Спартаком» Мусаев решил повторить этот ход, хотя обстановка была совсем иной.



Действительно, в гостевом матче с достаточно мощным по составу «Спартаком», который вроде как набрал ход, опорная зона из Ольссона и Фернандеша могла быть просто уничтожена мобильными и агрессивными хавбеками красно-белых. Тем более что ход игры намекал на рискованность такого хода. Тедеско отказался от прямолинейной стратегии с забросами мяча на форвардов из глубины и выставил контратакующий состав, заменив Соболева на Ларссона. Немец резонно предположил, что команде после тяжелого и продолжительного дерби будет сложно играть в обычный, крайне энергозатратный футбол. Поэтому он не стал бороться за инициативу, а положился на скоростные качества своей атакующей группы.

Стартовый план Тедеско работал лучше. «Краснодар» играл медленно и узко, а хозяева убегали в контратаки

И в первом тайме план отлично работал. «Краснодар» доходил до чужой трети, но там постоянно вяз в плотной обороне соперника, а Бакаев и пара форвардов убегали в контратаки. За первый тайм хозяева нанесли аж четыре удара в быстром нападении и имели очень хорошие возможности открыть счёт. Однако не очень чёткая игра в завершении не позволила им выйти вперед, хотя были выходы и 3 в 1, и 2 в 1.

У гостей же в атаке почти ничего не получилось. Основной проблемой «Краснодара» был очень большой перекос в атаках на правый фланг. В начальной стадии атак справа располагался молодой Черников, который за счет нахождения в свободной зоне буквально притягивал мяч. При этом его решения по продвижению мяча вперед были неоптимальными и недостаточно быстрыми, и «Спартаку» не составляло труда насытить фланг и перекрыть зоны. В итоге Черников на пару с правым защитником Петровым стали лидерами команды в первом тайме по количеству передач назад — по 9 у каждого. Впереди просто не было достаточно вариантов.



На противоположном фланге Ману Фернандеш действовал в своей привычной манере, постоянно сваливаясь в глубину для приёма мяча в начальной стадии атак и в центральную зону в завершающей фазе. Создание ширины атак — это совсем не стихия португальца, и от этого страдало нападение гостей. В центре поля его плотно встречали и не давали развивать атаки через его левый фланг, а в атакующей трети его смещения в зону мяча только помогали «Спартаку» — хозяевам не надо было заботиться о своём правом фланге. Такая картина регулярно наблюдалась в первой половине матча.

В зоне мяча 8 спартаковцев защищаются против 5 краснодарцев. За кадром остаётся совершенно пустой левый фланг атаки гостей.

«Спартак» всё это время оборонялся в энергосберегающем режиме (если сравнивать с первыми двумя матчами сезона). Команда довольно редко прессинговала, но за счет давления в средней трети заставляла гостей допускать потери или возвращать мяч назад. Показательный эпизод случился уже в начале второго тайма — Жиго выскочил из своей позиции выше, в среднюю треть, и несколько секунд прессинговал Кайо и Черникова. В этот момент в центре поля у «Спартака» образовалась громадная дыра, но когда Жиго прекратил прессинг, Петров, оказавшийся с мячом, не стал даже пробовать обострить игру, хотя Берг и Ари активно сигнализировали партнеру о такой возможности.

Перестроения обоих тренеров изменили игру. Мусаев нашел лучшее решение, а ответ Тедеско оказался неудачным

Команде явно требовалось ускорение, и в итоге Мусаев решился на рискованный шаг с переводом Фернандеша в опорную зону. И это сразу же дало свои плоды. Первый плюс такого перестроения заключался в более быстром развитии атак. Ману никогда не боялся игры в сжатом пространстве, скорее даже наоборот — в таких условиях он чувствует себя как рыба в воде. И давление центрхавов «Спартака» его совершенно не смущало. Благодаря его расположению в центре поля команда стала гораздо быстрее двигать мяч в начальной фазе атак, причём как по вертикали, так и по горизонтали, растягивая построение соперника. В итоге гостям стало проще проходить среднюю треть и проникать к чужой штрафной.



Второй плюс перестроения — создание ширины атак. С выходом Шапи и переводом Вандерсона на левый фланг команда получила на флангах двух вингеров, которые, конечно, любят уходить в центр под удобную ногу, но только после получения мяча. А получать его россиянин и бразилец предпочитают в более широких и высоких позициях, чем это делал Фернандеш. В итоге команда могла растягивать построение «Спартака» по ширине не только в начальной фазе атак, но и в атакующей трети.

Центр поля хозяев сразу поплыл. Возможно, начала сказываться усталость, но, справедливости ради, те же проблемы с контролем центра поля команда имела и раньше, просто за счет интенсивности своей собственной игры и неумения соперников эти проблемы вскрыть «Спартак» скрывал тактические проблемы. Но в итоге они таки вылезли наружу, как раз когда интенсивность перестала работать, а соперник оказался достаточно мастеровитым.

Рамирес выводит мяч в центральную зону с фланга на Берга. Бакаев застрял в атаке, игроки на фланге недостаточно активно прессингуют игрока с мячом.

Свою негативную роль сыграла и замена Тедеско. Он был вынужден снять с игры Ещенко, который уже висел на карточке, но всё равно продолжал фолить. Его изначальный выход был оправдан стилем команды — он лучше в обороне, чем Рассказов, да и просто после матча с ЦСКА команде нужны были свежие игроки на поле. Но его неуёмная агрессивность едва не стоила ему удаления. При этом Тедеско решил в некоторой степени пожертвовать центром поля — он не стал выпускать Рассказова, а перевёл на место Ещенко Зобнина. Правый фланг «Спартак» относительно закрыл, но Зобнина стало не хватать в опорной зоне, поскольку Тиль просто не способен выполнять его функции в обороне.



В атакующем плане для «Спартака» мало что изменилось — команда неплохо выходила в атаку и даже имела пару моментов у чужих ворот. Но в обороне были проблемы. В следующие 10 минут после замен «Краснодар» буквально задёргал центр поля хозяев. Ари и Берг попеременно сваливались с передней линии в опорную зону красно-белых и получали мяч практически без сопротивления. Тедеско не стал безучастно наблюдать, как его опорную зону утюжат, и решился на перестановку. Возможно, она и стала роковой.



Сразу после выхода на поле Соболева Жиго переместился из центра обороны в опорную зону. При этом в центре поля «Спартак» перестроился на ромб — Бакаев занял место под нападающими, а Крал — ближе к левому флангу. Таким образом Тедеско пытался насытить центр поля, что должно было дать свои плоды в оборонительной фазе, где Жиго контролировал бы открывания нападающих соперника. Возможно, и в нападении дополнительный игрок в более высокой позиции дал бы команде больше подборов и атак вторым темпом. Однако сразу после этого перестроения игра перевернулась, потому что «Краснодар» всё-таки забил.



В первой же атаке после смещения Жиго в опорную зону «Краснодар» вскрыл и такую расстановку. Самуэль, сыгравший всего несколько матчей в карьере опорным хавбеком (последний из них — 5 лет назад), явно не очень понимал, как правильно располагаться на поле и сразу же потерял позицию. Бергу не составило труда открыться под передачу с фланга, развернуть атаку, а потом ещё и пролезть в образовавшуюся в центре обороны дыру. Кутепов и Джикия сузиться и закрыть её сразу не догадались, а когда Кутепов всё-таки решил это сделать, получилось только хуже.

Берг открывается между линий, Жиго не контролирует ни форварда, ни линию передачи на него.

Затем Берг открывается в зону между Кутеповым и Джикией, которую раньше контролировал Жиго.

В итоге уход Жиго из центра обороны не только не дал нужного эффекта в центре поля, но и серьёзно ударил по центру обороны. Пара центрдефов Джикия — Кутепов даже на бумаге не выглядит очень надежной, а уж если они вынуждены перестраиваться на игру в паре по ходу матча, то точно ничего хорошего ждать не стоит. Эпизод с ударом Шапи с угла вратарской возник после похожей ситуации, когда Берг открылся за спиной Жиго, полез между центральными защитниками и заставил их сузиться. Да и в центре поля Жиго проваливался — он ориентировался только на мяч и совсем не контролировал пространство за своей спиной. В итоге гостям не составляло труда отрезать его и выходить на свободное пространство.

Жиго выбрасывается на Фернандеша, оставляя Берга одного в свободной зоне. Фернандеш одной передачей доставляет мяч форварду, и команда выходит на пространство.

Тем не менее его замена не выглядела логичной. После матча Тедеско сетовал на большое количество жёлтых карточек, в том числе предупреждением объясняя замену Жиго. Однако когда команда в конце матча перешла практически на навал, Жиго бы очень пригодился в атаке независимо от наличия карточки. А вышедший вместо него Мирзов был просто бесполезен. Соболев же проиграл всю верховую борьбу, и «Спартак» почти не имел шансов отыграться.



«Краснодар» имел не лучший стартовый план, но Мусаев, несмотря на катастрофическую кадровую ситуацию, сумел изменить игру всего одной заменой и выиграл сложный матч. Тедеско, в свою очередь, сумел найти неплохой изначальный вариант игры, но своими перестроениями не только не усилил команду, но даже сыграл на руку сопернику. В итоге «Краснодар» продолжает погоню за забуксовавшим «Зенитом», а «Спартак» упускает шанс выбраться из второй восьмёрки и приблизиться к топ-5.