В Лиге чемпионов исчезла справедливость. Главная тема недели

Как же достал этот коронавирус! Мало того, что в автобусе люди шугаются от каждого чиха, так теперь еще все это перенеслось на футбол. В Испании ближайшие два тура пройдут без зрителей. Чемпионат Италии вообще приостановили. В Англии пока только придумали идиотское правило, по которому футболистам запретили пожимать руки (при этом они как обычно хватают друг друга на угловых, обнимаются после матчей и жмут руки фанатам в первых рядах).

Вся эта история не где-то далеко, а максимально рядом. У коллеги Саши Журавлева сорвалась поездка на матч ЛЧ «ПСЖ» – «Боруссия». В результате сгорели 50 тысяч рублей (авиабилеты, отель...). В это же время у меня на почте висит письмо по командировке на матч Швеция – Россия. И поди знай – отменят игру или нет. А придётся ли потом две недели сидеть дома на карантине? А сидеть, как мы знаем, нужно обязательно. Если у вас есть сомнения, то вам летит большой привет от бывшего игрока «Зенита» Маркизио.

«Не чувствуете себя как дерьмо?» Маркизио осудил нарушителей карантина

На фоне всех этих мыслей ещё добавляется понимание, что чёртов вирус размывает спортивный принцип. Сейчас за 9 дней будут сыграны 8 матчей ЛЧ. Пока ситуация такая:

10 марта. РБ «Лейпциг» – «Тоттенхэм»: пройдет при зрителях

10 марта. «Валенсия» – «Аталанта»: официально без зрителей

11 марта. «Ливерпуль» – «Атлетико»: пройдет при зрителях

11 марта. «ПСЖ» – «Боруссия»: официально без зрителей

17 марта. «Манчестер Сити» – «Реал»: пройдет при зрителях

17 марта. «Ювентус» – «Лион»: похоже, что без зрителей

18 марта. «Бавария» – «Челси»: официально без зрителей

18 марта. «Барселона» – «Наполи»: официально без зрителей



То есть уже минимум четыре матча пройдут без зрителей, и встреча в Турине с огромной вероятностью тоже. В стане вступил запрет на проведение массовых мероприятий до 3 апреля. Игру «Ювентус» – «Лион» даже думали провести на Мальте, но на это не дали добро ни УЕФА, ни мальтийские органы здравоохранения. Таким образом получается, что ряд команд лишаются преимущества своего поля. В матчах на вылет такое вообще-то имеет значение. Тут, правда, тяжело измерить насколько это важный фактор, и как он сказывается на самой игре.

Здесь можно только вспомнить слова многих тренеров о давлении трибун. Клопп говорил, что именно атмосфера «Энфилда» помогла сделать исторический камбэк с «Барселоной». В свою очередь и каталонцы сотворили чудо в матче с «ПСЖ» именно дома. Да и вообще известная аксиома: при своих фанатах команды выступают лучше.



Если, скажем, «ПСЖ» или «Барселона» теперь не пройдут в 1/4 финала Лиги чемпионов, будет ли тут иметь значение коронавирус? Это как минимум не исключено. Когда за тебя целый стадион, это придаёт сил. Это даже по нашей сборной России чувствуется. Убежден, что успех на ЧМ-2018 обусловлен в том числе атмосферой.

Не хочется нагонять панику (и без того весело), но как-то страшновато за футбол. Особенно, когда читаешь новости о возможно переносе Евро-2020. Тяжело представить, как могут встать ведущие чемпионаты страны и еврокубки. Тут еще, как на зло, Евро-2020 проходит сразу в куче европейских стран – в том числе в Италии, которая на сегодня является самым большим в Европе очагом коронавируса. Вроде слышишь заявление о том, что Евро-2020 не переносят, а все равно беспокойно. Вот уже и сам начинаешь шугаться, как те люди в атобусе. Пока писал эту статью, во Франции закрыли трибуны на всех матчах чемпионата до 15 апреля.