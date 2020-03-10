В ворота «Спартака» не поставили два пенальти. Главные судейские ошибки 21-го тура

В 21-м туре РПЛ арбитры за восемь игр арбитры успели показать футболистам семь красных карточек и пять раз назначали пенальти. Некоторые из них вопросов у болельщиков не вызвали, а некоторые – наоборот, привели к скандалу. Но пенальти должно было быть ещё больше! Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, недавно запустивший свой ютуб-канал, разобрал судейские ошибки прошедшего тура.

Символическая сборная 21-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Три игрока «Краснодара», по два из «Локомотива» и «Оренбурга». Валерий Газзаев определил лучших в 21-м туре РПЛ.

Слово Федотову.

«Оренбург» — «Арсенал» — 2:0. Есть вопросы по красной карточке Бауэру

— В этом Павел Кукуян показал много жёлтых карточек, но все они понятны: две – за применением игроков локтей, три – за неспортивное поведение и одна — за срыв атаки. Он поправлял игру.



Вопрос есть только по второй карточке, показанной Бауэру, которого в итоге закончил игру досрочно. Первая жёлтая была за задержку игрока «Оренбурга» руками. А вот в эпизоде со второй жёлтой Бауэр проиграл позицию, положил руки на соперника, но задержка была короткой. Формально Бауэр сделал всё, чтобы ему показали вторую жёлтую – повод арбитру он дал. Но дело происходило на половине поля «Оренбурга», а перспективы для атаки у «Оренбурга» никакой не было. Он мог дать штрафной и сделать игроку внушение. Но нельзя сказать, что это не жёлтая карточка. Кукян поступил последовательно – наказал Бауэра жёлтыми за два похожих фола.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1. Вторая карточка Зиньковского – ни о чём, нужно было наказывать Данченко за симуляцию

— В моменте с рукой Пабло Сантоса в штрафной «Рубина» трансляция вообще не даёт понять, что происходило в том моменте. Зрители ждали, что в ворота «Рубина» будет назначен пенальти, а в итоге судьи засчитали в том эпизоде офсайд у игрока «Крыльев». Но по той картинке, что была показана зрителям, вообще непонятно, с чем связаны решения арбитров в том эпизоде.

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Что касается гола «Рубина», который отменили при помощи VAR, то Кварацхелия в том эпизоде находился за линией офсайда. И когда мяч был введён в игру, то он выходил из неё и придерживал защитника «Крыльев». Гол «Рубина» отменили верно. Когда человек, будучи во вне игры, вступает в единоборство, то нужно поднимать флаг.



Также необходимо разобрать удаление Кварацхелии. Первую жёлтую он получил в моменте, где действие происходило рядом с резервным арбитром. Тот мог заметить, что Хвича не трогал соперника, что он его просто перепрыгнул. Для главного арбитра это действительно жёлтая карточка – видна небольшая фаза полёта. Но резервный должен был подсказать главному, что Кварацхелия даже поджимал в тот момент ноги. Для меня это ошибка резервного – нужно было ставить штрафной за опасную игру, но не наказывать футболиста жёлтой карточкой. А вторая жёлтая железобетонная, деваться арбитру там было некуда – Хвича летел в грубый подкат.



А вот вторая карточка Зиньковскому вообще ни о чём. Там вообще не было контакта между Данченко и игроком «Крыльев». В том эпизоде следовало дать предупреждение Данченко за симуляцию. Просто шедевр в исполнении арбитра!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на ютуб-канале «Матч ТВ»

«Динамо» — «Тамбов» — 1:0. Гол Комличенко отменён правильно, но работа арбитров оставила вопросы

— На 17-й минуте матча Комличенко забил гол в ворота «Тамбова» из положения вне игры. Дмитрий Мясикин, который работал на VAR в этом матче, увидел, что плечо у Комличенко находится ближе к линии ворот, чем у предпоследнего игрока «Тамбова». Плечо – это игровая часть. Да, оффсайд там миллиметровый, но теперь сказать помощникам: «Принимайте решение в пользу атаки» мы не можем. А арбитры сделали всё правильно, отменив гол нападающего «Динамо».



Ещё один момент – пропуск фола на 65-й минуте. Нападающий «Динамо» Филипп сзади толкнул Тетрашвили, играющего за «Тамбов», в спину. Дальше «Динамо» продолжило атаку, завершал которую Комличенко. Нападающий пробил мимо, но если бы он забил, то этот эпизод грозил Василию Казарцеву печальными последствиями.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:0. В ворота «Ахмата» не назначили пенальти, а удалять Кверквелию было не нужно

— Игрок «Ахмата» Исмаэл на 37-й минуте сыграл в своей штрафной рукой. Для меня это пенальти. Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это стопроцентная игра рукой в штрафной. Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ. Его, возможно, позвали именно из-за того, что по мнению VAR не поставить пенальти в том эпизоде – грубая ошибка. Но решение осталось за главным, и оно было ошибочным.

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Что касается удаления Кверквелии, то в этом эпизоде я не вижу, что защитник лишает игрока «Ахмата» возможности забить мяч. Это видно по полёту мяча – он летел во вратаря. Если бы Гильерме остался в левом углу, то даже обсуждать было бы нечего. Другое дело, если бы там стоял полевой игрок. Но там был Гильерме, поэтому это пенальти и жёлтая.

«Сочи» — «Урал» — 2:0. Никаких претензий к арбитру

Матч в Сочи — не самая тяжёлая игра для арбитра – она была без грубости. Решения были по делу. Если бы все матчи так проходили, то все были бы довольны.

«Ростов» — ЦСКА — 3:2. Ерёменко нужно было перебить пенальти, а Карпова нельзя было удалять. Но ошибался в этих эпизодах не Безбородов

— Ахметова на 20-й минуте удалили правильно – это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч. А вот сам пенальти нужно было перебить – игроки слишком рано забежали в штрафную. Безбородову нужно было смотреть за правильным пробитием пенальти, так что ошибся здесь Васильев, который отвечал в этой игре за VAR.

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В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шёл на Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка. Но главную претензию в этом эпизоде надо предъявлять не Безбородову, а тем, кто показывал ему повтор. Безбородову дали не тот ракурс – по тому, что видел на повторе главный арбитр, это красная карточка. Но нужно было показывать Безбородову общий кадр со спины. Тогда арбитр бы увидел, что фола на красную карточку здесь не было. Тем более показать такой повтор было можно – это снимала центральная камера. На VAR работал Васильев, причём работал там в первый раз. Зачем Колошин ставит его туда?



Что касается пенальти на Сигурдссоне, то это фол по неосторожности, до мяча было далековато. Так что не стоило давать даже жёлтую карточку, это просто пенальти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на ютуб-канале «Матч ТВ»

«Спартак» — «Краснодар» — 0:1. В ворота «Спартака» не поставили два пенальти

— В ворота «Спартака» следовало назначить пенальти на 14-й минуте и дать Кутепову жёлтую карточку. Илья в борьбе за позицию нанёс неакцентированный удар ладонью по голове футболиста «Краснодара». Почему в этом моменте бездействовал VAR? А тем, кто говорит, что это не пенальти, могу посоветовать мысленно перенести этот эпизод в центр поля или представить, что так против игрока «Спартака» сыграл бы защитник «Краснодара». Разве болельщики красно-белых в таком случае не требовали бы пенальти в ворота «быков»?

Слишком тяжёлое похмелье. «Спартак» проиграл «Краснодару» и приблизился к зоне вылета Зобнина удалили, а Ари в очередной раз «похоронил» бывшую команду.

На 29-й минуте Сорокин вступил в единоборство с Понсе в своей штрафной. Это был бы пенальти в ворота «Краснодара», если бы Понсе упал в сторону, куда его разворачивали. Но Сорокин вовремя отпустил нападающего, задержка была короткая, следовательно, надо было продолжить игру.



Также в ворота «Спартака» нужно было назначить пенальти за игру рукой Айртона на 76-й. Рука у него отставлена в сторону. Это нарушение правил по неосторожности, но это пенальти. Что касается жёлтых карточек Зобнину, то обе показаны по делу.

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«Зенит» — «Уфа» 0:0. Матч прошёл без инцидентов

— Арбитр провёл нормальному работу, никаких инцидентов в матче не было. На оценочку 8.4 потянет, а это нормальная оценка.