В Москве отменили спортивные мероприятия до 10 апреля. Но есть нюансы. LIVE!

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21:50. Реакция из Химок.

Генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев сообщил, что стадион может принять матчи РПЛ.



«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да. С этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21:48. В Италии федерация футбола предлагает три способа решить существующую проблему.

1) завершить турнир без определения победителя;

2) присвоить титул лидеру чемпионата на данный момент («Ювентус»);

3) организовать плей-офф турнира с целью выявления победителя

21:45. Плюс возможны, наверное, варианты, при которых хозяева и гости поменяются местами, а дерби «Динамо» — ЦСКА будет сыграно в Химках, где оба клуба в своё время делили стадион.

21:40. Ещё одной жертвой коронавируса стал Сергей Карасёв. Российская бригада судей не будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома», сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе РФС. О причине не сообщается.



Ранее стало известно, что встреча «Севильи» и «Ромы» в Лиге Европы пройдёт при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

21:37. Сразу на ум приходит «Арена Химки», достаточно вместимый стадион рядом с Москвой, но всё-таки это Подмосковье.

21:35. Если, допустим, на «Спартак» продано 7 тысяч абонементов, как регулировать посещаемость? Считать по головам и на определённой отметке закрывать вход? Или это просто неточность формулировки? Пока непонятно.

21:30. Клубы пока от комментариев отказываются, видимо, не совсем понимают, что и как делать.

21:20. Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин:



«Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять. Механизм исполнения решения определим завтра совместно с РФС», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21:18. Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал решение мэра Москвы.



«РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

21:11. По идее, если верить формулировке в указе мэра, то это не коснётся ФНЛ, поскольку и «Торпедо», и «Чертаново» играют сейчас на арене, вмещающей 3,5 тысячи зрителей. Но как понять этот момент с 5 тысячами? 4999 человек на стадионе не опасно, 5 тысяч — опасно?

21:08. На данный момент это касается следующих футбольных матчей.

15 марта: ЦСКА — «Уфа»

21 марта: «Локомотив» — «Оренбург»

22 марта: ЦСКА — «Зенит»

5 апреля: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Уфа».

21:06. Многие матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей.

В Лиге чемпионов исчезла справедливость. Главная тема недели Уже можно паниковать?

21:05. Вчера стало известно, что в Италии также отменили все спортивные мероприятия, в том числе и матчи Серии А.

Чемпионат Италии остановлен на месяц. И неизвестно, что будет дальше Коронавирус отменил футбол.

21:00. Добрый вечер! Эпидемия коронавируса добралась до России. В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин внёс изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», дополнив указ пунктом 1 (1) в следующей редакции:



«Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек».



Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен был проходить в Москве с 13 по 21 апреля, был перенесён на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.