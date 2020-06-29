Салах хотел бросить футбол. Он почти не ходил в школу и ездил на тренировки в 6 утра

«Ливерпуль» — чемпион Англии! Спустя 30 лет! Мы продолжаем наш цикл материалов о главных героях этого блестящего сезона. На очереди — история Мохаммеда Салаха.

Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год Что прошёл самый дорогой защитник мира: был не нужен ни одному клубу, потерял 12 кг из-за болезни, прекратил общение с отцом.

«Я даже в семье не лучший вратарь. Какого чёрта я мечтаю играть за сборную Бразилии?» Путь Алисона Бекера от плаксивого школьника до лучшего голкипера АПЛ.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

«Родился в 1992-м, рос в сложных финансовых условиях, но не сдался. Он начал свою карьеру в клубе из родного города, а потом уехал в Европу. Достиг большого успеха». Нет, это не статья из «Википедии», а отрывок из сочинения одного из учеников египетской школы. Шестиклассникам из египетского города Эль-Мансура предложили на выбор несколько тем, и среди них нашлась одна, которую выбрали почти все ребята из класса.



Это история, которая вдохновляет египетских мальчишек, влюблённых в футбол.

В детстве Салах играл мячом из носков – на другой не было денег

Низкие дома из кирпича, пыльные дороги, по краям которых навален мусор, бедно одетые люди и граффити Салаха на некоторых стенах – это деревня Нагриг, расположенная между Александрией и Каиром. Здесь в семье торговца родился и рос Мо.

«Я полюбил футбол в семь лет: постоянно смотрел Лигу чемпионов и матчи с участием Зидана, Роналдо и Тотти. А потом, играя с друзьями во дворе, старался повторить их движения и финты. Я был влюблён в этих футболистов – в их игре была магия», — рассказывал Салах.

Футбол он смотрел в большом гараже без одной стены – там регулярно показывали матчи европейских лиг. Салах до сих пор заходит туда каждый раз, когда приезжает в родной город – играет в настольный теннис, бильярд и раздаёт автографы.

Поле, на котором Мо пытался творить свою магию, слабо напоминало футбольное: это был просто кусок пыльной земли, по краям которого установлены ворота без сетки. С мячом тоже было туго: денег на нормальный часто не хватало, поэтому ребята лепили что-то на него похожее из старых носков: сворачивали, плотно скатывали, формировали в форму шара и склеивали.

«Мы играли вместе: я, его брат Наср и ещё несколько ребят со двора, — рассказывал Мухаммед Бассуюни, друг детства Салаха. — У нас постоянно не получалось забрать у Мо мяч! Его левая нога, ох как прекрасна его левая нога. Он был такой быстрый, так умно действовал. Мы всегда знали, что он многого добьётся».

До тренировок добирался по четыре часа. И даже хотел закончить с футболом

Со временем Мо начал играть за школьную команду, а потом попал в один из клубов из соседнего города Танта. Там он пробыл недолго: в 14 лет на соревнованиях его заметили скауты «Мокавлуна» и пригласили в Каир на просмотр. Мальчик, который грезил мечтой о большом футболе, с радостью согласился — так Мо подписал свой первый контракт.

На тренировки, которые проходили пять дней в неделю, приходилось добираться по четыре часа. Из-за этого сильно страдала учёба: Салах регулярно пропускал занятия и получал плохие оценки. «Я шёл на занятия к семи утра, а через пару часов доставал объяснительную от клуба: «Мохаммеду разрешено покинуть школьные занятия раньше, чтобы он мог успеть на тренировку к двум часам дня». Я проводил в школе всего два часа в день. Если бы я не стал футболистом, мне бы пришлось непросто, ха-ха», — рассказывал в одном из интервью Салах.

Фото: twitter.com/mantosdofutebol

Так он жил три-четыре года: к двум приезжал на тренировку, заканчивал в шесть, дома оказывался к десяти вечера. Часто ему приходилось добираться с пересадками – на двух, трёх, а порой даже пяти автобусах. Туда-обратно по четыре часа в дороге. И так пять дней в неделю. «Было очень тяжело. Но я мечтал стать футболистом. Хотел, чтобы меня знали, чтобы я стал особенным», — вспоминал эти времена Мо.

В «Мокавлуне» тренеры использовали схему 3-5-2, и Салах играл на позиции левого центрального защитника. Ему это не нравилось – Мо хотелось забивать. Всё изменили слёзы. «У нас был очень жёсткий и тяжёлый матч с прямым конкурентом, который мы выиграли 4:0, – рассказывал Саид Аль-Шешени, тренер Салаха в команде U16. – В раздевалке праздновали все, кроме Мо. Он плакал, потому что в таком важном матче не забил. Мохаммед изо всех сил пытался покрыть большое расстояние и убежать в атаку. Я понял, насколько сильно он хочет забивать».

После этого Мо сдвинули чуть выше, и это оправдало все риски – за сезон он забил 35 мячей.

В какой-то момент Салах перестал выходить на поле, что сильно ударило по его настрою: «Я сидел на скамейке в течение двух месяцев — вообще не играл. Сказал тогда отцу, что не могу ездить на тренировки по четыре часа каждый день и сидеть на лавке. Я плакал и хотел бросить футбол, — рассказывал Салах. — На что мне отец сказал: «Послушай, все, кто стали со временем знаменитыми, сильно страдали в детстве. Путь к звездам тернист… Просто сосредоточься на игре, тренируйся, и я уверен, что ты снова выйдешь на поле». Я до сих пор помню этот разговор: мы были в машине, ехали на очередную тренировку, на часах шесть утра. Я послушал отца, стал работать упорнее и вскоре снова стал играть. Спасибо ему».

Салаха хотели главные египетские клубы. Но босс хотел продать его только в Европу

Одноклубники называли Салаха «хади», что в переводе с арабского значит «спокойный»: он дисциплинированно делал свою работу, ужинал и ложился спать до полуночи.

«Мо всегда был вежлив и выполнял всё, что ему говорили, — рассказывал Хамди Нух, первый тренер Салаха. – Когда он только приехал, всё время использовал только левую ногу. Я сказал ему, что надо пытаться играть и правой, на что он лишь ответил: «Ок». На следующее утро Мо приехал на тренировку раньше всех и практиковался без остановки. Когда он уезжал домой, я звонил его отцу и просил следить за режимом сына: не смотреть долго телевизор по вечерам и не ложиться поздно спать. И Мо всё выполнял».

В 2011-м к президенту «Мокавлуна» с предложением о покупке Салаха обратились два гранда: «Замалек», который 12 раз становился чемпионом Египта, и «Аль-Ахли», самый титулованный клуб Африки. Ибрагим Махлаб всем отказал. Клубы вернулись с предложением спустя год, но мнение президента не изменилось – он считал, что Салах должен играть в Европе.

Махлаб ждал не зря: незадолго до Олимпиады-2012 Мо приметили скауты немецкой фирмы Spocs. «Когда мы заметили Салаха, он даже не был регулярным игроком старта. Мо нам понравился, мы начали тщательнее его изучать. Потом собрали все данные и отправили отчет «Базелю», с которым у нас хорошие отношения», — рассказывается на сайте Spocs.

Швейцарский клуб организовал товарищеский матч с молодёжной сборной Египта, которая тогда вовсю готовилась к Олимпийским играм. «Базелю» эта встреча была нужна лишь для того, чтобы посмотреть Салаха в деле.

«Никогда не забуду, что увидел на поле в тот день, — рассказывал Бернард Хойслер, президент «Базеля». – У нас был шок! Стоял жуткий холод, но Салах был великолепен. Я в жизни не видел футболиста с такой скоростью».

После матча Мо пригласили на просмотр и предложили потренироваться вместе с «Базелем». Но то, что увидел тренерский штаб, их шокировало – в какой-то момент главный тренер «Базеля» Хайко Фогель даже подумал, что вместе Мо приехал другой человек: «Когда я впервые увидел записи его игры, то думал, что видео ускорено. У него было всё — скорость, удар, левая нога. Однако, когда Мо тренировался с нами в первый раз, мы все задавались вопросом: может быть, у него есть брат-близнец?». На второй день Мо немного адаптировался, но всё равно не смог показать того, чего от него ждали. Тренерский штаб уже начал сомневаться, но тут наступил следующий день. «Он был неудержим, — вспоминал Фогель. — Фантастика. Он был таким быстрым, таким взрывным! Если мяч находился под его левой ногой, он забивал. После той тренировки все в штабе поняли, почему клуб хотел подписать Салаха».

Адаптация в «Базеле» затянулась. Якин всё понимал и ждал

Первое время Мо приходилось непросто – для него всё было другим, и привыкнуть к этому было сложно. «Я родился в Египте, всё там знал… но ничего не знал о Швейцарии. Я не знал языка, не знал, где могу поесть привычную мне еду. Включал телевизор, а там не было египетских каналов! К тому же я был там совсем один. Первое время мне приходилось непросто», — рассказывал Салах.

Это сказывалось на его игре, но Мурат Якин, возглавивший «Базель» в октябре, понимал: египтянину нужно время на адаптацию.

Салах начал учить английский и постоянно работал над собой. Мо постепенно привык к новой обстановке, и дела на поле значительно улучшились – он начал больше играть, хотя физически не всегда тянул все 90 минут. Основная феерия Салаха в «Базеле» пришлась на лигу чемпионов: «Мне очень хотелось сыграть в этом турнире. Возможность быть там – одна из причин, почему я переехал в Швейцарию», — рассказывал он. В матче против «Челси» Мо забил два из трёх голов в обоих матчах, а ещё нещадно издевался над Аспиликуэтой и Эшли Коулом. Тогда его приметили скауты «Челси», но очаровал он не только их – быстрый египтянин приглянулся и «Ливерпулю».

В «Челси» провёл всего два полных матча

Зимой «Челси» потерял Хуана Мату и Де Брёйне, поэтому клубу срочно нужен был атакующий игрок. Выбор пал на египетского парня, который накручивал лондонский клуб в лиге чемпионов. На Салаха ещё претендовал «Ливерпуль», но «Челси» заплатил больше и дал контракт на пять лет. Так Мо оказался в Англии.

Довольно скоро его карьера зависла: он старался, но мало что получалось. В сезоне-2014/2015 Салах почти всё время просидел на скамейке запасных – за полгода он трижды вышел на поле. Моуринью делал выбор в пользу Рамиреса, объясняя это тем, что надёжность важнее, чем скорость.

Зимой Салах уехал во Флоренцию: его аренда в «Фиорентину» стала частью сделки по покупке Хуана Куадрадо. «Перед отъездом в Италию в голове постоянно крутилось: я заслуживаю играть. Во Флоренцию я ехал с настроем показать всем, на что способен», — рассказывал Мо. И у него получилось – он забивал в каждом втором матче и отдавал голевые. Но, несмотря на успехи и быстро вспыхнувшую любовь фанатов, летом он оттуда уехал – в «Роме» его ждал Лучано Спаллетти. Спустя год римский клуб выкупил Салаха у «Челси» за 15 млн евро. Антонио Конте, который тогда сменил Моуринью на посту главного тренера, остался этой сделкой недоволен: «Со мной никто не советовался. Салах – прекрасный игрок. Не готов это комментировать, иначе у меня возникнут проблемы».

Несмотря на все трудности, Мо воспринимает время в «Челси» как большой урок: «Я на сто процентов уверен, что этот опыт меня многому научил. Я узнал, как быть более профессиональный и как стать лучше. Это был большой шаг в моей карьере. Я тогда впервые попал на «Энфилд». Помню, сказал себе: «Однажды я буду здесь играть». Там была потрясающая атмосфера».

Салах с детства любил «Ливерпуль». В первый сезон он забил 44 гола

Летом 2017 года «Ливерпуль» искал нападающего. Первым в списке кандидатов на переход у Юргена Клоппа был Юлиан Брандт: главный тренер думал, что немецкий форвард сможет усилить линию атаки. Но спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс убедил его присмотреться к Салаху. Клопп согласился.

Клубы начали долгие переговоры: у «Ромы» были проблемы с финансовым фэйр-плей, и они так или иначе собирались продавать Салаха, поэтому англичанам пришлось торговаться. В итоге сошлись на 42 млн евро.

Салах позже признался в одном из интервью, что тогда сбылась его мечта: «Когда я был юн, мечтал однажды сыграть за этот клуб. Когда мне представился шанс попасть сюда, я долго думал, стоит ли мне остаться в «Роме» или же решиться на переход, ведь это стало бы осуществлением детских грез. Я принял решение вернуться в АПЛ. Я всегда играл за «Ливерпуль» на PlayStation: у меня была команда со Стивеном Джеррардом, Сами Хююпя и Джейми Каррагером. Мне очень нравились мерсисайдцы и их стиль».

Поначалу болельщики восприняли этот трансфер неоднозначно: про Мо говорили, что он не умеет реализовывать моменты и может играть только левой ногой, а тут за «египетского Месси» заплатили такую сумму. Но в первый же сезон Салах забил 44 мяча и стал лидером «Ливерпуля».

Мо вывел сборную Египта на чемпионат мира. На родине его называли фараоном

Осенью 2017 года сборная Египта обыграла сборную Конго и впервые с 1990 года поехала на чемпионат мира. Салах забил один, а на 95-й минуте реализовал решающий пенальти. После этого Египет шумно гулял, а на стенах домов появлялись граффити с их главной звездой – новым фараоном.

Салах и сам был безумно счастлив, но потом его участие на главном турнире его жизни оказалось под угрозой: на 31-й минуте финала Лиги чемпионов он получил травму. Для него и всего Египта это была настоящая трагедия – была большая вероятность, что чемпионат мира Салах пропустит. Но Мо поехал на турнир, хотя к тому он не до конца восстановился: «Я не был здоров. Я возвращался в свою комнату и плакал почти каждый день. Я хотел выйти в стартовом составе на первый матч против Уругвая, но я не мог играть, и я плакал в автобусе, плакал в ванной. Я знал, что не могу играть, в один момент всё исчезло, и это было очень тяжело».

В итоге сборная Египта провалилась и не вышла в плей-офф. Но из России Салах уехал не с пустыми руками: Рамзан Кадыров присвоил ему звание почётного гражданина Чечни.

Салах в Египте – главная звезда. Он помогает своей родине

— В Нагриге есть школа и молодёжный центр имени Салаха. Мэр деревни безумно гордится известным футболистом: «Мало того что Салах выделил нашу деревню на карте мира, он также даёт деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи».



— Салах перечисляет молодожёнам деньги на проведение свадеб.



— В 2017 году дал Египту 210 тыс. фунтов, потому что стране требовалась поддержка иностранной валюты.



— Также Салах пожертвовал 27 тыс. фунтов в фонд, который помогает семьям ветеранов египетского футбола, которые столкнулись с финансовыми проблемами.

А однажды родина помогла ему. Дело в том, что высшее образование Салах так и не получил: в 22 года он поступил в один из университетов Египта, но вскоре его оттуда отчислили. Отсутствие диплома было наименьшей проблемой, куда более важным на тот момент оказалось не попасть в армию. Салаху бы пришлось служить от года до трёх лет, покидать страну при этом запрещалось, даже на пару дней.



«Салах заявил, что шокирован этим решением. Он сказал мне, что старается представлять Египет в лучшем свете, а теперь страна отвечает ему вот таким образом?» – сказал директор сборной Египта Ахмед Хассан.



Чтобы решить эту проблему, премьер-министру Египта Ибрагиму Махлябу пришлось вмешаться в переговоры между министром высшего образования страны и главным тренером национальной команды Шавки Гариба.



В итоге Салах получил освобождение от армии. Сложно представить, как повернулась бы его жизнь, если бы всё сложилось иначе.