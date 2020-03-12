Марко Николич может возглавить «Локомотив». Кто это такой

Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а ещё называл своего игрока «чёрным идиотом».

Как стало известно «Чемпионату», появился ещё один кандидат на пост главного тренера «Локомотива» на случай ухода из команды по окончании сезона Юрия Сёмина. «Железнодорожников» может возглавить серб Марко Николич. Представляем этого 40-летнего специалиста.

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Как начинал играть и тренировать Николич

Николич родился в Белграде и занимался футболом в академии «Рада». На молодёжном уровне играл вместе с Неманьей Вучичевичем, который с 2001 по 2003 год выступал за «Локомотив». Правда, сам Марко вынужден был закончить карьеру из-за травмы уже в 20 лет.

До 2008 года серб занимался в родном клубе с юношами, а потом его назначили помощником в первой команде. В октябре 2008-го, после неудачного старта «Рада» в чемпионате, Николича поставили главным. В результате 29-летний Марко стал самым молодым на тот момент тренером в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Он спас «Рад» от вылета, а по итогам сезона-2010/2011 вывел команду в Лигу Европы. Тем не менее в еврокубках Николич не сыграл: покинул клуб из Белграда, заявив, что достиг с ним всех целей. Принял юношескую сборную Сербии (до 18 лет). Впрочем, через год Марко вернулся в «Рад» и проработал ещё сезон.

Летом 2013-го возглавил «Войводину», но уже в декабре стороны разорвали контракт по взаимному согласию. Причина была проста: Николича позвал местный топ-клуб. Через неделю после ухода из «Войводины» Марко подписал контракт с «Партизаном». Причём забрал с собой хорошо известного болельщикам «Локомотива» Петера Шкулетича, ставшего по итогам сезона одним из лучших бомбардиров и лучшим ассистентом чемпионата.

В тот год «Партизан» финишировал вторым, отстав всего на очко от «Црвены Звезды». Тем не менее получил путёвку в Лиге чемпионов из-за дисквалификации чемпиона. В следующем сезоне команда Николича прошла в отборе ЛЧ «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова), но уступила «Лудогорцу» (Болгария) – 0:0 в гостях и 2:2 дома. В групповом этапе Лиги Европы «Партизан» попал на «Бешикташ» (Турция), «Тоттенхэм» (Англия) и «Астерас» (Греция), набрал два очка и финишировал последним. В марте 2015-го Марко указали на дверь.

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Как Николич угодил в расистский скандал

Через девять месяцев серб отправился в Словению. Он принял предложение «Олимпии» из Любляны. По-видимому, у Николича были большие планы, поскольку он подписал контракт на 2,5 года. Однако Марко успел сыграть с «Олимпией» всего восемь матчей чемпионата (четыре победы и четыре ничьи), покинув клуб в апреле из-за расистского скандала.

Поводом для увольнения Николича послужило оскорбление, которое тренер нанёс своему же игроку – Блессингу Элеке. Домашний матч против «Заврча» складывался для команды серба непросто. До 90-й минуты хозяева уступали 0:1, но в концовке нигерийский форвард сравнял счёт. Николича возмутило, что Элеке слишком долго праздновал гол вместо того, чтобы побыстрее схватить мяч и побежать к центру поля. Тренер надеялся вырвать победу. На эмоциях Марко назвал нигерийца «чёрным идиотом», и его слова попали на камеры во время трансляции матча.

Николич вынужден был извиняться перед игроком, руководством клуба и болельщиками. Сначала клуб не стал наказывать серба, но когда Федерация футбола Словении влепила ему семиматчевую дисквалификацию и оштрафовала на 1500 евро, «Олимпия» решила с тренером попрощаться.

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Как Николич вернулся домой и стал побеждать

В общем, не сказать, чтобы тренерская карьера Николича развивалась успешно до лета 2016 года. Однако творческая пауза, возможно, помогла сербу пересмотреть некоторые взгляды на работу и отношения с игроками. В августе он вернулся в «Партизан» и выдал блестящий сезон: беспроигрышная серия из 37 матчей включила в себя 33 победы! Команда из Белграда под руководством Марко выиграла чемпионат Сербии и Кубок страны. Эти были первые трофеи молодого наставника. Разумеется, его признали лучшим тренером чемпионата.

Контракт Николича с «Партизаном» действовал ещё один сезон, но белградцы согласились отпустить тренера, получившего выгодное предложения от венгерского «Видеотона». К слову, в 2018 году этот клуб переименовали в «Види», а в 2019-м вернули ему старое название «Фехервар».

В первый же сезон серб сделал «Видеотон» чемпионом. Лучшим снайпером той команды был экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович. Венгры поучаствовали в квалификации Лиги Европы, где прошли «Бордо» (Франция), но выбыли после поражения от… «Партизана» – 0:0 в гостях и 0:4 дома.

В сезоне-2018/2019 «Види» не удалось защитить титул, команда Николича финишировала второй после «Ференцвароша». Зато на этот раз серб завоевал Кубок страны. В квалификации ЛЧ венгры сумели пройти «Дюделанж» (Люксембург), «Лудогорец» (Болгария) и «Мальмё» (Швеция). До группового этапа оставался один шаг, однако «Види» проиграл АЕКу (Греция) – 1:2 дома и 1:1 в гостях. В первой игре венгров подвёл бывший полузащитник «Зенита» Саболч Хусти, удалённый уже на 23-й минуте. Команда Николича сыграла в Лиге Европы: заняла третье место в квартете с «Челси» (Англия), БАТЭ (Беларусь) и ПАОКом (Греция).

Марко закончил работу за границей в ноябре 2019-го. «Фехервар» неудачно выступил в отборочной стадии нового розыгрыша Лиги Европы, проиграв «Вадуцу» (Лихтенштейн) – 1:0 дома и 0:2 в гостях. Кроме того, в чемпионате команда стала отставать от «Ференцвароша» Сергея Реброва.