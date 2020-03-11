Кокорин поднимает «Сочи» с колен. Забил два и вывел команду из зоны вылета

Перенесенный матч 18-го тура между аутсайдерами РПЛ «Сочи» и «Оренбургом» неожиданно получился ярким и богатым на интересные события. На двоих команды настреляли шесть голов, а Александр Кокорин стал одним из главных героев встречи.

Домашняя игра с «Оренбургом» складывалась для сочинцев невероятно удачно. При абсолютно равной игре хозяева умудрились выиграть первый тайм со счётом 2:0.

Сначала ганский нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе откровенно простил «Сочи». Оказавшись один на один с Сосланом Джанаевым, он слишком вальяжно пробил по мячу и в итоге промазал мимо ворот.

Вскоре защитник гостей Тимур Аюпов совершил ещё более досадную ошибку. На 25-й минуте Миладинович подключился к атаке по правому флангу и навесил в штрафную. Там Аюпов, пытаясь вынести мяч головой, отправил его в собственные ворота.

Автор второго гола у «Сочи» — Александр Кокорин в первом тайме был не слишком опасен. Форвард часто получал мяч спиной к воротам, в нескольких метров от штрафной. Так что забить с игры шансов у Александра не было.

Зато на 35-й минуте он получил отличную возможность отличиться с пенальти. В чужой штрафной Заболотный обработал мяч, поставил корпус, а затем неожиданно упал после слабого толчка Терехова. Главный арбитр встречи Евгений Турбин тут же указал на точку. С одиннадцатиметровой отметки Кокорин спокойно покатил мяч в левый угол и удвоил преимущество хозяев.

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Несмотря на то, что в начале второго тайма «Оренбург» взял мяч под контроль, в нападении Кокорин стал действовать даже активнее – в контратаках он чувствовал себя намного увереннее, чем при позиционном нападении.

Уже на 62-й минуте Александр оформил дубль. После отличной дальней передачи Нобоа форвард принял мяч на правом фланге, вошёл в штрафную и из-под защитника отправил мяч низом в дальний угол – Андрей Климович был бессилен.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Спустя 10 минут у «Оренбурга», который слишком увлёкся нападением, вновь провалился левый фланг обороны. Серьёзной ошибкой гостей на этот раз воспользовался Андрей Мостовой. Нобоа снова сделал блестящий заброс, а российский форвард, не сближаясь с голкипером, хладнокровно поразил сетку ворот.

В концовке встречи гости окончательно расклеились и пропустили вновь. После подачи Кокорина с углового Новосельцев сбросил мяч Нобоа, а никем неприкрытый полузащитник головой заколотил мяч в ближний угол ворот.

Тем не менее без забитого гола «Оренбург» из Сочи не уехал. На 85-й минуте Фамейе оказался самым расторопным в чужой штрафной и расстрелял Джанаева с убойной позиции.

Впрочем, едва ли этот мяч хоть сколько-нибудь повлиял на настроение обеих команд. Благодаря победе «Сочи» выбрался из зоны вылета, поднявшись на 14-ю строчку РПЛ, а «Оренбург» не использовал шанс уйти подальше от «стыков» и остался на 11-м месте.