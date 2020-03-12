«Ливерпуль» снова устроил фантастическое шоу в Лиге чемпионов! Но исход всех удивил

На «Энфилде» «Ливерпуль» сделал практически всё для того, чтобы пройти «Атлетико». Парни Клоппа находили бреши в мощной обороне гостей, терроризировали Облака и даже заставили команду Симеоне на время забыть про нападение. Но даже этого оказалось мало для выхода в четвертьфинал. «Атлетико» был невероятно хладнокровен, расчётлив и беспощаден. Пожалуй, только такая команда и могла пройти нынешний «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии.

Хендерсон вернулся, Коста – впервые с ноября в старте

Перед встречей с «Атлетико» болельщиков «Ливерпуля» ждали отличные новости. К ответному матчу 1/8 финала ЛЧ успел восстановиться капитан команды Джордан Хендерсон. Кроме того, стал доступен, пропустивший последний матч мерсисайдцев в АПЛ Эндрю Робертсон. Так что стартовый состав хозяев «Энфилда» без проблем можно было назвать оптимальным. Не хватало разве что Алисона Бекера в воротах. Травмированного голкипера подменял Адриан.

Главной неожиданностью в составе гостей стало появление Диего Косты с первых минут матча. Из-за грыжи межпозвоночного диска испанский форвард не выходил в старте «Атлетико» с начала ноября.

По сравнению с первым матчем против «Ливерпуля» Диего Симеоне сделал в составе команды ещё несколько важных перестановок. В пару к Косте он выпустил Фелиша вместо Мораты, на место травмированного Лемара в полузащите опустил Корреа, а Врсалько заменил на Кирана Триппьера.

«Ливерпуль» нашёл слабину в обороне «Атлетико»

Начало первого тайма матча на «Энфилде» оказалось практически таким же, как и на «Ванда Метрополитано». Разница была лишь в том, что на старте поединка «Атлетико» не поразил ворота соперника. Хотя такой шанс у команды Симеоне был. Сразу после розыгрыша мяча с центра поля «матрасники» помчались вперёд. Фелиш одним пасом разрезал всю оборону «Ливерпуля», а Коста и из пределов штрафной мощно зарядил в ближний угол, но промахнулся.

Поначалу Коста и Фелиш ещё пакостили защитникам хозяев, прессингуя их рядом со штрафной площадью, однако к середине тайма вместе со всей командой сели в оборону на свою половину поля. В защите «матрасники» действовали привычно надёжно и очень компактно, нейтрализуя большинство атак «Ливерпуля» ещё в «зачатии».

У команды Симеоне проседал лишь правый фланг обороны. Сауль и Лоди не всегда успевали страховать друг друга, чем с удовольствием пользовались мерсисайдцы. Из этой зоны опасно пробил Окслейд-Чемберлен, Салах сделал отличный прострел на Мане, а затем Александер-Арнольд навесил на Фирмино, который едва не замкнул передачу. Если бы не героические спасения Облака, то одна из вышеперечисленных атак наверняка стала бы голевой.

Впрочем, голкипер «Атлетико» отнюдь не всесильный. «Отмазать» оборону, которая стала всё чаще проваливаться на правом фланге в конце тайма он не смог. «Ливерпуль» нашёл болевую точку гостей и надавил на неё.

Окслейд-Чемберлен практически без сопротивления вырезал подачу с правого края штрафной, а Вейналдум, за которым не доглядели защитники, отправил мяч сетку ворот от газона.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ»

«Атлетико» дотерпел до дополнительного времени

После перерыва «Ливерпуль» стал действовать ещё разнообразнее, активно используя оба фланга и провоцируя «Атлетико» на ошибки. В итоге Облаку пришлось пахать ещё усерднее. Голкипер совершал блестящие сейвы, а когда даже он не смог помочь команде, «матрасников» выручила перекладина – из убойной позиции ворота не смог поразить Робертсон.

За несколько минут до этого эпизода Симеоне убрал с поля Косту, который был явно не готов играть все 90 минут, и выпустил дополнительного полузащитника Маркоса Льоренте, дабы усилить центр поля.

Однако проблемы в обороне этой перестановкой решить не удалось. «Ливерпуль» так же давил и с завидным постоянством создавал опасные моменты. Стало очевидно: «Атлетико» необходимо активнее действовать в атаке – до дополнительного времени гости могут и не дотерпеть.

Тем не менее в нападении дела у испанцев не клеились. В середине тайма команда Симеоне ещё пыталась безуспешно убегать в контратаки, но под конец основного времени игры окончательно бросила эти попытки. «Атлетико» вжался в собственную штрафную и дотерпел-таки до овертайма.

Льоренте – спаситель Симеоне

В начале первого дополнительного тайма «Ливерпуль» всё же смог во второй раз поразить сетку ворот гостей. На правом фланге Вейналдум здорово обыграл защитника, вспахал бровку и навесил на Фирмино. Бразилец с первой попытки попал в штангу, а после добивания угодил точно в цель.

Тогда казалось, что «Атлетико», отсиживающийся в обороне практически весь матч, приговорён. Но парни Симеоне неожиданно умудрились перевернуть игру всего лишь за три минуты, ни без помощи голкипера «Ливерпуля». Адриан начудил и отдал передачу прямо в ноги Фелишу. Португалец тут же отпасовал на Льоренте. Полузащитник приблизился к линии штрафной и поразил дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Ещё веселее на «Энфилде» стало в конце первой пятнадцатиминутки. Во время контратаки Мората слегка передержал мяч, но всё-таки выдал передачу на Льоренте. Хавбек тоже особо не торопился. Когда перед ним был всего лишь один Гомес, он будто дождался, когда Хендерсон прибежит на подмогу, и из-под англичанина отправил мяч точно в притирку с ближней штангой. Симеоне был в восторге!

Во втором дополнительном тайме Клопп пытался спасти игру с помощью свежих Ориги и Минамино. Но ещё раз взломать оборону гостей «Ливерпуль» так и не смог. Более того, мерсисайдцы пропустили третий гол. Мората получил пас от партнёра, убежал от защитников и переиграл Адриана. Так исход противостояния был решён.