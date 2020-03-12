У Адриана Кариус. «Ливерпуль» возил «Атлетико», но вылетел из-за вратаря

Кто бы мог подумать, как иронично и печально закончится путь грозного «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Команда Клоппа провела потрясающий матч на «Энфилде» против «Атлетико», но так и не смогла пройти испанский клуб. Мерсисайдцы опять пострадали из-за голкипера.

Вплоть до 97-й минуты матча Адриан, подменяющий травмированного Алисона Бекера, не давал поводов акцентировать на себе внимание. Вратарь спокойно действовал в «рамке» и отражал редкие удары «Атлетико». Тем не менее в середине первого дополнительного тайма на испанского голкипера нашло какое-то помутнение.

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Александер-Арнольд, спасаясь от прессинга «матрасников», отдал простой пас голкиперу. У Адриана было достаточно времени для того, чтобы не только найти будущего адресата передачи, но и обработать мяч. Тем не менее испанский вратарь зачем-то решил сыграть в касание и в итоге послал мяч прямо в ноги Фелишу. Португальский нападающий воспользовался неожиданным подарком и вывел Льоренте на ударную позицию. Испанец, как известно, ошибку вратарю не простил. Так «Атлетико» сравнял счёт и перевернул ход игры, которую в итоге довёл до победы.

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Наверняка сейчас Адриану, как никто другой, сочувствует Лорис Кариус. В финале позапрошлого розыгрыша ЛЧ против «Реала» бывший вратарь «Ливерпуля» привёз два нелепейших гола, из-за которых мерсисайдцы проиграли. После окончания того сезона английский клуб сослал горе-вратаря в аренду в «Бешикташ», где он находится до сих пор. Похоже, Адриан пойдёт по стопам своего предшественника.