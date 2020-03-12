Подробный текст о том, как атаковал «Ливерпуль». И почему дальше прошёл «Атлетико»

Редко удаётся провести 120 минут настолько насыщенно, как просто сидя на диване и наблюдая за тем, как «Ливерпуль» и «Атлетико» играют в футбол. Первые 45 минут ещё можно было передохнуть: напряжение висело в воздухе, но позволяло, например, вздохнуть или сделать глоток пива. А потом можно было только замереть в неудобной позе и бояться пропустить хотя бы секунду.

В эти 120 минут вместилось случилось столько малозаметных событий, которые создали разницу по сравнению с игрой в Мадриде, что в них легко запутаться. Поэтому текст будет разбит на части. Сначала разбор основных факторов, определивших ход игры, а в конце немного эмоций.

Состав

Оба тренера приняли несколько важных решений. Юрген Клопп выпустил оправившегося от травмы Хендерсона, и на него легла огромная нагрузка. Это было связано с ещё одной перестановкой: вместо Фабиньо тренер с первых минут выпустил Окслейда-Чемберлена. Окс и Вейналдум оголяли центр полузащиты, хотя и по разному. Голландец искал свободное пространство и поддерживал второй темп атак, англичанин разгонял атаки дриблингом и проникающими пасами и тоже постоянно выдвигался из линии. Хендерсон оставался один на всю опорную. При розыгрыше он выполнял роль, которая обычно достаётся Фабиньо: спускался к центральным защитникам за мячом. А в остальное время покрывал огромное пространство, страхуя партнёров.

Симеоне вернул в старт вернувшихся после травм Триппьера, Косту, Фелиша, а также поменял пару игроков местами. Скорее всего, он хотел распределить наиболее дисциплинированных, проверенных Сауля и Коке на важных участках поля. В первом раунде Сауль начал в центра, а Коке на правом фланге, где не мог играть Триппьер. Сейчас основной защитник вернулся, поэтому на фланг полузащиты Симеоне выпустил более атакующего Корреа. Сауль отправился в центр. Зато так тренер смог усилить с помощью Коке левый фланг, на котором играет крайне полезный в атаке, но не всегда надёжный в обороне Лоди.

Планы

«Ливерпуль» не просто забрал мяч: ван Дейк и Гомес почти сразу пошли к центральной линии. Они поджимали полузащиту. В этом был план: сразу вдавить «Атлетико» в штрафную и заставить обороняться так низко, чтобы можно было навешивать в штрафную. «Ливерпуль» всё время находился в двух-трёх пасах от навеса. Качество этих навесов было очень разным (об этом ниже), ставка делалась на количество. И это сработало: оба гола хозяева забили после навесов в центр штрафной.

В предыдущем матче «Атлетико» удивил Клоппа (и всех нас) тем, что не давал разыгрывать мяч буквально по всему поля. Тотальный прессинг, по идее, должен был когда-то закончиться, но по факту мадридцы не выключались весь матч. Ничего подобного мы сейчас не увидели. А увидели типичный «Атлетико», который готов обороняться низко и плевать хотел на то, как центральные защитники соперника разыгрывают мяч. Атаки гостей строились по простому принципу: перехват = заброс за спину защитникам в зону ближайшего из двух форвардов. За 90 минут основного времени «Атлетико» отдал 77 пасов назад («Ливерпуль» — 267). Это нереально мало и отражает установку тренера: не разыгрывать мяч вообще, не попадать под прессинг.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Как атаковал «Ливерпуль»: основные повторяющиеся приёмы

За 120 минут «Ливерпуль» выполнил 62 подачи. Это дико много даже с учётом дополнительных таймов: в пересчёте на 90 минут выходит 46 подач. Для сравнения: в среднем за обычную игру команда Клоппа подаёт 24 раза. Такое количество фланговых атак явно было умышленным. Дело не только в том, что это любимый приём «Ливерпуля», но и в том, что компактность «Атлетико» провоцирует использование флангов. В обычной ситуации один из пары (защитник/полузащитник) оставался в центре и реагировал на момент уже по ходу, опаздывая с поддержкой. Поэтому «Ливерпуль» часто получал на флангах преимущество два в одного. Отсюда и значительное количество подач, сделанных не привычными Трентом и Робертсоном, а другими игроками. Например, у Мане пять, у Окслейда-Чемберлена шесть.

«Ливерпуль» с игры выполнял два основных вида подач. Учитывая, как низко оборонялись гости, подавать форвардам на ход не получалось: на передний край навесы шли только в статику и в борьбу. Но с другой стороны, «Атлетико» оборонялся настолько низко, что полузащитники «Ливерпуля» тоже открывались в штрафной. Иногда они даже находили крошечное пространство между линиями. Особенно часто эту зону нагружали два игрока: Вейналдум, который делал рывки из средней линии, а Фирмино, который стягивался, чтобы уйти от опеки. Справедливо, что оба забили: это был умышленный приём, и он систематически давал им свободу несмотря на сверхплотную толпу в штрафной.

Фото: Julian Finney/Getty Images

В отличие от первого матча (семь угловых за 90 минут), «Ливерпуль», благодаря колоссальному давлению, подал прилично угловых. Семь только за первый тайм, 15 всего. Розыгрыши чередовались, и интересна была роль ван Дейка: только в первом тайме он исполнил три разных функции. Открылся на ближней штанге, набежал во вратарскую с линии штрафной и блокировал Облака. После стандарта на 60-й минуте бил Фирмино, и это было очень опасно.

Уже к середине первого тайма Салах стал пользоваться компактностью гостей. Он открывался ближе к бровке и получал мяч в одиночестве, а потом шёл прямо на защитников, уже набрав скорость. В начале второго тайма его никто не накрыл, и он бил без помех (но не подрезал как следует мяч), а в конце Мохамед на дриблинге убрал сразу трёх соперников (Коке, Лоди и Фелипе), но чуть не попал в дальнюю девятку – действительно голевой момент. Также похожее открывание привело к удару Робертсона в перекладину: в эпизоде Салах получил мяч, на замахе обвёл Лоди, потом Фелипе, а после прострела мяч рикошетом превратился в идеальный навес на Эндрю.

Редкие потери «Атлетико» в центре поля, естественно, тут же превращались в контратаки. Они не были слишком опасными, потому что гости вообще не атаковали больше, чем втроём, но поймать минимальный беспорядок в обороне хозяева пытались. В таких случаях было два сценария: либо Хендерсон делал диагональ во фланг, либо Окслейд-Чемберлен вырезал вертикальную подачу за спину центральным защитникам.

Другие важные детали

Интересно, что ни ван Дейк, ни Гомес не накрывались при розыгрыше. Они могли делать что угодно, а иногда и стягивавшийся к ним Хендерсон. Просто Коста и Фелиш отрабатывали в полузащите. Они не накрывали Вейналдума и Окса персонально (в основном доставалось Хендерсону), но следили за тем, чтобы соперники не могли пасовать в центр. В принципе, из такой свободы можно извлечь пользу, но «Атлетико» сохранял такую компактность в последней линии, что играть забросами через всё поле было не на кого.

Александер-Арнольд был невероятно активен. У него семь пасов под удар (все с игры), два удара и безумная вовлечённость в игру (153 паса, первое место с отрывом). Его принято называть плеймейкером на фланге, но в этот раз можно убрать деталь про фланг. Трент отдал 74 паса в атакующую треть поля (для сравнения: весь «Атлетико» — 101 пас). Он и Вейналдум – лучшие в «Ливерпуле».

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Жоау Фелиш – разочарование. Сказать, что он не стоит своих денег – самое банальное, но это точно во многих смыслах. Он слишком мало влияет на игру. Он не делает разницу. Он принимает плохие решения в потенциально голевых ситуациях. Яркий пример: в начале второго тайма он пробил издали вместо того, чтобы отпасовать на Корреа, который был на краю штрафной и выходил один на один. Пока не совсем понятно, зачем он вообще нужен «Атлетико». Если ради гипотетического гениального действия, которое всё изменит, то цена такого действия слишком высока: он совершенно не включается в игру.

Облак проводит средний по своим меркам сезон, но в этом конкретном матче он вытащил «Атлетико» в самый трудный момент: в концовке первого тайма, когда «Ливерпуль» создавал моменты потоком. И в концовке второго, а ещё в начале овертайма. К этому нужно добавить мощную игру на выходах. «Ливерпуль» умеет оказывать давление на вратаря, поэтому выходы Яна не были чистыми: они всегда сопровождались борьбой. Тем не менее он не ошибался и сделал восемь выносов.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Адриан – ну, это фиаско. Даже с учётом ужасной реализации «Ливерпуля» всё было нормально: «Атлетико» не создавал моменты, а замены Симеоне раскрыли игру в обе стороны и не лишили хозяев игрового преимущества. Достаточно было просто не не делать глупости. Адриан пропустил два глупых гола (неточный пас и гол издали в ближний угол) и убил команду. Хотя, конечно, нужно отметить и выдающуюся реализацию игроков Мадрида. Убийственная точность Мораты в концовке чем-то напомнила гол Фернандо Торреса за «Челси» в ворота «Барселоны»: тогда тоже шанс получил форвард, над реализацией которого в том сезон смеялись. И не упустил.

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Насколько справедлив счёт

Год назад угловой Александера-Арнольда вывел его команду в космос. Это был исторический вечер, в котором одна сторона образцово доминировала над другой, была лучше во всём и заслуженно разгромила соперника. Так вот, год назад «Ливерпуль» нанёс 13 ударов всего, 10 из штрафной и 7 ударов в створ. Правда, счёт по ожидаемым голам был не таким впечатляющим: 2,2 xG на 1,2 xG. То есть вообще-то многое решила реализация, это не было настолько явное доминирование, как кажется по табло.

Сейчас с «Атлетико» цифры чуть другие: 34 удара всего, 23 из штрафной и 11 в створ. У Облака 9 сейвов, в том числе один после удара в упор из вратарской. Со своей стороны «Атлетико» нанёс два удара из штрафной и шесть точных. Счёт по xG 2,9 на 1,1. То есть превосходство намного более явное, чем было с «Барселоной». Вот настолько справедлив счёт.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В рамках отдельно взятого матча это тотальная несправедливость. «Ливерпуль» был лучше, намного лучше. Легко доводил атаки до ударов, в том числе из опасных позиций. Здорово разыгрывал на флангах и умно искал крошечное пространство в штрафной. «Ливерпуль» был настолько лучше, что даже с учётом очень слабого первого раунда всё равно выглядит сильнее по итогам двух матчей. Но.

Есть и другая справедливость. С самого начала сезона «Атлетико» жутко не везёт. Для начала, у Симеоне чуть ли не впервые с августа готовы играть все лидеры. На старте команда играла в интересный футбол и создавала даже больше, чем «Барселона», но подводила реализация. И Мората, и Фелиш, и Коста забили меньше, чем должны по xG – это в принципе редко бывает у классных футболистов в большом клубе, а у всех игроков атаки одновременно вообще нонсенс. Дальше, здорово подготовившись к первому матчу Симеоне не просто удивил соперника, а и добился максимально удобного результата. Он честно получил право на игру по счёту в гостях. И последнее: из каждого из своих полумоментов гости выжали на «Энфилде» абсолютный максимум.

Это не делает победу «Атлетико» более логичной. Но с учётом сезона в целом и накопленных высшими силами долгов, её можно назвать пусть и не логичной, но хотя бы заслуженной. Бывает и так, что в Лиге чемпионов гостевая команда не боится «Энфилда» и не промахивается. Это уже немало.

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В материале использованы данные Opta.

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