Фанаты «ПСЖ» устроили шоу около стадиона, игроки праздновали вместе с ними. Главные фото

11 марта в Париже в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу над «Боруссией» со счётом 2:0 и вышел в 1/4 финала турнира.
Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» без зрителей из-за ограничительных мер против распространения коронавируса.
На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник хозяев Анхель Ди Мария. В компенсированное время первого тайма защитник Хуан Бернат упрочил преимущество французской команды в счёте, забив гол после передачи хавбека Пабло Сарабии. В концовке встречи прямую красную карточку получил полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан.
После окончания матча игроки «ПСЖ» вышли на балкон стадиона, чтобы отпраздновать победу с тысячами болельщиков, которые устроили настоящее шоу по случаю выхода команды в следующую стадию турнира.
Лучшие кадры — в нашей фотоподборке.
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