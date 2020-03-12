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Лига чемпионов, за что Игроки «ПСЖ» троллили Холанда

Футболисты «ПСЖ» потроллили Холанда
Салават Муртазин
Футболисты «ПСЖ» потроллили Холанда. Не стыдно издеваться над молодым?!
Про уважение к сопернику в Париже, кажется, не слышали.
Футбол / Лига чемпионов 0

В среду состоялся ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией». Из-за эпидемии коронавируса игра прошла без зрителей. Французская команда вышла в следующий этап, но самым обсуждаемым моментом стало празднование победы игроками «ПСЖ». Хозяева спародировали Эрлинга Холанда. С чего вдруг? Давайте разбираться.

«ПСЖ» без особых проблем победил и прошёл дальше

Первый матч в Дортмунде французы проиграли со счётом 1:2. Во второй игре парижане остались без поддержки трибун: матч из-за угрозы распространения коронавируса решено было провести без зрителей.

Первый мяч был забит уже на 28-й минуте: Анхель Ди Мария здорово исполнил подачу с углового флага, а расторопнее всех в чужой штрафной оказался Неймар, который ударом головой отправил мяч в сетку ворот Романа Бюрки. В компенсированное время первого тайма Хуан Бернат увеличил преимущество парижан. Забитых голов больше не случилось, зато была стычка между соперниками в конце встречи. Эмре Джан сначала сфолил на Неймаре, а потом и вовсе толкнул звёздного бразильца. Дело чуть не дошло до драки, в итоге судья показал немцу красную карточку.

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» соответственно прекратила выступление в турнире.

Издевательство над Холандом

За день до ответного матча «Боруссии» с «ПСЖ» Эрлинг Холанд опубликовал фотографию в мессенджере Snapchat с подписью: «Париж – это мой город, а не ваш».

Шуточная публикация, видимо, сильно задела игроков французского клуба. После забитого мяча Неймар побежал обниматься с Килианом Мбаппе, а потом и вовсе демонстративно принял позу медитации — именно так отмечает свои забитые мячи Холанд. Ещё по ходу первого тайма кадры с издевательским празднованием облетели социальные сети, но до конца игры мало кто понимал, какой смысл бразилец вкладывал в этот жест.

На этом троллинг Холанда не закончился. После окончания матча игроки «Пари Сен-Жермен» уселись на газон чуть ли не всем составом и демонстративно праздновали победу в излюбленной позе Эрлинга. Шутка, конечно, удалась, но стоила ли она этого?

«ПСЖ» уж очень хотел наказать Холанда за неосторожную публикацию. Иначе как описать эти эмоции футболистов во время и после матча?

Так, празднуя гол Хуана Берната, Ди Мария позволил себе грубые высказывания в адрес соперника: «Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем… Опозорим их, унизим этих … детей!»

После матча Мауро Икарди тоже не стеснялся в выражениях: «Пусть теперь празднуют … дети».

На этом буллинг молодого норвежца не закончился. Победители продолжили троллить Холанда и в раздевалке после игры: они провели прямой эфир в «Инстаграме», где продолжили издеваться над нападающим.

Ну и точку в этой ситуации поставил сам Неймар, опубликовав в «Инстаграме» фотографию со своим-чужим празднованием и подписью: «Париж – наш город, а не твой».

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