Роналду боится возвращаться в Италию? Спрятался от вируса у себя дома

В начале марта Долорес Авейру, мать Криштиану Роналду, перенесла инсульт. Португалец с разрешения клуба отправился на родину, где провёл несколько дней рядом с матерью. После обследования Долорес выписали из больницы, но Криштиану задержался в Португалии. Повод весомый – день рождения его сестры. В отличие от Неймара, форвард «Ювентуса» не пропускал матчи, ведь Серия А приостановлена.

Неймар снова всех обманул? Похоже, его удаление не случайность Бразилец делает всё ради вечеринок и веселья. И так уже шесть лет подряд.

На всей территории Италии карантин – в стране более 12 тысяч заболевших. Коронавирус оказался сильнее футбола, не помогли даже пустые трибуны. Роналду остался в Португалии, опасаясь за своё здоровье.

Ругани и Роналду были соседями по раздевалке

Закончив все свои дела на родине, Криштиану хотел вернуться в расположение «Ювентуса». Авиасообщение в Европе было ограничено, в том числе и перелёты между Италией и Португалией. Тем не менее, Роналду получил специальное разрешение от властей Португалии – футболист передвигается на личном самолёте, что является исключением из общих правил.

Незадолго до его вылета появилась информация, что у Даниэле Ругани обнаружен коронавирус. Защитник «Ювентуса» стал первым футболистом Серии А, подхватившим болезнь. Ругани находится в больнице, врачи следят за его здоровьем. Сам игрок заявил, что чувствует себя нормально: «Хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Я в порядке. Соблюдайте правила ради себя и своих близких, только так мы сможем победить вирус».

Ругани утверждает, что симптомы коронавируса появились после матча с «Интером». Криштиану испугался лететь в Италию, ведь Ругани сидел рядом с португальцем в раздевалке «Ювентуса». Роналду остался в Португалии – сейчас он находится в доме своей матери и не планирует возвращаться в расположение клуба.

Когда Роналду вернётся в «Ювентус»

В среду «Ювентус» выступил с заявлением по этому поводу: «Роналду не принимал участия в сегодняшней тренировке. Он находится на острове Мадейра в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса».

Возобновление матчей Серии А запланировано на 3 апреля. Именно к этому времени ожидается возвращение Криштиану в расположение клуба. Есть вероятность, что чемпионат Италии вообще не будет доигран.

Чемпионат Италии остановлен на месяц. И неизвестно, что будет дальше Коронавирус отменил футбол.

Не все игроки Серии А покинули Италию, как это сделал Роналду. Кто-то остался в стране и даже помогает бороться коронавирусом. Так, например, полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески открыл фонд помощи для жителей Турина. Нападающий «СПАЛ» Андреа Петанья начал движение в поддержку борьбы с коронавирусом: «Сегодня я как никогда чувствую, что должен помочь тем, кто в этом нуждается. Вот почему я создал движение для борьбы с коронавирусом. В общей беде Италии не может быть пациентов категории А и категории Б».

Петанья открыл краудфандинговую компанию, где помочь может каждый желающий. Все деньги пойдут на медикаменты и усовершенствование больниц. Сам Андреа пожертвовал 35 тысяч евро. Криштиану стоит поучиться тому, как действовать в подобной ситуации.