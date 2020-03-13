«И Понсе, и Карпова удалили ошибочно». Кашшаи наконец заговорил

Этой зимой трансферы совершали не только клубы, но и РФС. 9 января на пост главы руководителя департамента судейства организации был назначен бывший судья Виктор Кашшаи. Арбитр, завершивший карьеру в прошлом сезоне, сменил на этом посту Александра Егорова, который после каждого тура РПЛ объяснял резонансные решения судей.

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28 февраля чемпионат России возобновился, но новый глава департамента судейства хранил молчание и после 21-го тура, и после кубковых встреч между «Спартаком» и ЦСКА и «Зенита» с «Ахматом». Сегодня Виктор наконец-то встретился с журналистами, чтобы ответить на все вопросы (а накопилось их достаточно много). Кашшаи начал с того, что разобрал самые спорные эпизоды прошедших туров и матчей Кубка России.



Разбор матчей «Зенит» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Ростов». Пенальти в ворота питерцев не было, а красная карточка грознецам отменена верно



В матче «Зенита» и «Локомотива» в 21-м туре споры вызвало попадание мяча в руку защитнику хозяев Ярославу Ракицкому на 37-й минуте матча в своей штрафной. Евгений Турбин, обслуживавший тот матч, нарушения в этом моменте не увидел. Кошшаи с ним согласен: по мнению венгра, рука у защитника находилась в естественном положении, так что и пенальти в том эпизоде назначать было не нужно.

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Объяснил Виктор и эпизод в матче «Ахмата» и «Ростова» между Ненаховым и Шомуродовым. В том моменте, по словам Кашшаи, должен был вмешаться VAR и проверить атакующую фазу игрока «Ростова». Тогда и был зафиксирован офсайд. Так что отмена красной карточки была абсолютно по делу.

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Разбор дерби. Пенальти в ворота ЦСКА не было, как и второй жёлтой у Понсе

Другой эпизод, который Кошшаи выбрал для разбора, произошёл на 93-й минуте матча ЦСКА и «Спартака» в Кубке России. Тогда мяч попал в руку защитнику красно-синих Игорю Дивееву: «Рука защитника находилась в естественном положении, — рассказывает глава департамента судейства, — Иванов принял правильное решение – это не игра рукой».



Также в том матче большое удивление у болельщиков вызвала вторая жёлтая карточка нападающему «Спартака» Понсе. В том эпизоде Кашшаи признал ошибку судьи, но попросил не заострять на ней внимание: «Контакт в том эпизоде был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую желтую Понсе. Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена эта единственная ошибка. А надо говорить о хорошем! Но в целом, я доволен работой Иванова», — заявил Кашшаи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

В матче «Локо» и «Ахмата» не надо было ни удалять Кверквелию, ни ставить пенальти «Ахмату» за руку Исмаэла

Вернулся глава судейского департамента РФС и к моментам 22-го тура. В матче «Локо» и «Ахмата», который судил Кирилл Левников, споры вызвали два эпизода: возможная игра в штрафной у полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силвы на 37-й минуте и удаление защитника хозяев Кверквелии в самом конце игры:



— Мы очень хорошо проанализировали эпизод с рукой Исмаэлом, — говорит Кашшаи. — Я просмотрел его раз 30. Была дана рекомендация просмотра VAR, и после просмотра Левников оставил в силе изначальное решение. Рука у игрока «Ахмата» находилась в естественном положении. Руку нельзя просто взять и отрезать. Что касается удаление Кверквелии, то судья должен был показать только жёлтую карточку. Но по пенальти никаких сомнений нет».

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Безбородов ошибочно удалил Карпова, а вот вторую жёлтую Зиньковскому Кашшаи признал правильной

Из всех решений Безбородова в матче «Ростова» и ЦСКА Кашшаи разобрал момент со вторым пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Само назначение 11-метрового венгр признал правильным и даже похвалил за этот эпизод работу VAR. А вот наказание Карпову было слишком жёстким:



— Безбородову нужно было посмотреть на несколько моментов, чтобы принять решение, — рассказал Кашшаи, — но, к сожалению, он неправильно оценил ситуацию. Показать красную карточку Карпову в том эпизоде — очевидная ошибка. Правильным решением было бы назначение пенальти и желтая карточка защитнику ЦСКА.

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А вот так глава департаменты судейства РФС описал вторую жёлтую карточку Антона Зиньковского в матче с «Рубином»: «VAR в этом эпизоде вмешаться не мог – это вторая жёлтая карточка. Но этот эпизод мы анализировали с нескольких камер. Судья принял верное решение». Кстати, арбитр Игорь Федотов, разбиравший судейские ошибки наших судей в 22-м туре, удаление Зиньковского назвал смешным. А вы можете оценить этот эпизод сами:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Почему арбитры, получавшие низкие оценки за свои матчи, продолжают судить?



После разбора конкретных эпизодов Кашшаи ответил на несколько вопросов журналистов.



— Перед первым туром после перерыва я отсмотрел много раз видео с первой части сезона. Также я посмотрел все отчеты инспекторов и пообщался с ними. Мы проанализировали более ста матчей в январе, когда я начал свою работу. У нас был десятидневный сбор в Турции, где я лично пообщался со всеми судьями.



— Как происходит назначение арбитром на игры?

— Мы смотрим все матчи и эпизоды. У нас есть инспектор на каждом стадионе. Каждый инспектор пишет финальный отчёт. Для сбора информации мы анализируем, в какой форме находится тот или иной судья.

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— Но арбитры, получавшие низкие оценки, продолжают судить.

— Ошибки — часть нашей жизни. Если кто-то совершил ошибку в своей работе несколько лет назад, не надо смотреть в прошлое.



— Не несколько лет, а всего семь месяцев…

— Ну… Мы же ничего не делаем с игроками, которые не забивают пенальти.