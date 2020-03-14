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Красота дня – девушка нападающего «Реала» Луки Йовича София – фото

Девушка нападающего «Реала» Луки Йовича
София Михайлова
Лука Йович бросил семью ради модели. Девушка «специализируется» на футболистах
Кажется, новичку «Реала» было просто не до футбола…
Футбол / Испания 0

К своим 22 годам Лука Йович достиг мадридского «Реала». Правда, с футболом в Испании у него пока не складывается: до закрытия Примеры на карантин нападающий отличился всего двумя забитыми мячами. Проблемы на профессиональном поприще не мешают игроку налаживать свою личную жизнь. Несмотря на то что Лука состоит в браке, ради модели Софии Милошевич футболист бросил семью.

Софии 28 лет, и она «специализируется» на футболистах. Ранее девушка состояла в отношениях с Адемом Ляйичем (полузащитник «Бешикташа»). Кроме того, ей приписывали романы с другими футболистами – Душко Тошичем и Анте Ребичем.

Первым адюльтер Луки раскрыла The Sun. По информации издания, пара познакомилась в Мадриде сразу после перехода игрока в испанский клуб. Софию и Луку часто замечали в центре города мило держащимися за руки. Сейчас пара не скрывает своих отношений, а совместные фотографии в «Инстаграме» стали появляться намного чаще.

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