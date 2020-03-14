Вся Европа сегодня смотрит на РПЛ! Больше никто из топ-9 лиг не играет. LIVE!

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12:00. В ожидании игр можете изучить прогнозы на тур.
«Сёмин сыграет от обороны и переиграет Карпина». Прогнозы на 22-й тур РПЛ
Пробуем угадать результаты тура РПЛ.
12:00. Откроет игровой день матч в Оренбурге.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
в 16:00 на поле в Петербурге выйдут футболисты «Зенита» и «Урала», а закроют программу дня (во всей Европе!) «Арсенал» с «Рубином».
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
Не начался
Рубин
Казань
12:00. Приветствуем вас, друзья! Добрым язык не поворачивается назвать день, когда во всём мире такая ерунда творится. Но давайте будем оставаться оптимистами и порадуемся, что хотя бы родную РПЛ ещё не загнал в карантин подлый коронавирус. Сегодня в программе чемпионата России три матча. Предлагаем последить за ними вместе с нами — кто знает, сколько следующего тура ждать придется?..
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