Вся Европа сегодня смотрит на РПЛ! Больше никто из топ-9 лиг не играет. LIVE!

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Оренбург — Спартак, Зенит — Урал: онлайн-трансляция 22 тура РПЛ, 14 марта 2020

«Оренбург» — «Спартак»
«Чемпионат»
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Футбол / РПЛ 0

12:00. В ожидании игр можете изучить прогнозы на тур.

«Сёмин сыграет от обороны и переиграет Карпина». Прогнозы на 22-й тур РПЛ
Пробуем угадать результаты тура РПЛ.

12:00. Откроет игровой день матч в Оренбурге.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва

в 16:00 на поле в Петербурге выйдут футболисты «Зенита» и «Урала», а закроют программу дня (во всей Европе!) «Арсенал» с «Рубином».

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
Не начался
Рубин
Казань

12:00. Приветствуем вас, друзья! Добрым язык не поворачивается назвать день, когда во всём мире такая ерунда творится. Но давайте будем оставаться оптимистами и порадуемся, что хотя бы родную РПЛ ещё не загнал в карантин подлый коронавирус. Сегодня в программе чемпионата России три матча. Предлагаем последить за ними вместе с нами — кто знает, сколько следующего тура ждать придется?..

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