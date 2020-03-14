В 90-е за лучший гол сезона дарили «Ладу». Уткин отговаривал голосовать за «Спартак»

Мы уже рассказывали вам о том, как показывали российский футбол в 1990-е.

Как показывали российский футбол в 1990-е. Много смешных и грустных историй «Футбольный клуб» в 1990-е стал прорывом. А Перетурина уволили, потому что он не хотел перестраиваться.

Сегодня поговорим о нововведении «Футбольного клуба», которое до сих пор вспоминается болельщиками.

В 1994-м и 1995 годах передачей проводился конкурс «Девятка». В нём собирались самые красивые голы российского футбола, а лучший определяли зрители. В конце сезона финалистов приглашали в студию на съемки новогоднего выпуска. Там-то Василий Уткин с Дмитрием Фёдоровым и объявляли обладателя главного приза – автомобиля ВАЗ-2109, в простонародье «девятки». Вспоминаем, как это было.

Уткин и Фёдоров выпросили «Ладу» у коммерческого директора «НТВ». Корреспондент передачи спал в машине, чтобы её не угнали

Идея создания «Девятки» принадлежала Уткину. Они с Фёдоровым долго размышляли, сколько голов включать в итоговою подборку, и решили остановиться на девяти. «Девятка» ассоциируется с красивым голом, но был и ещё один аргумент. «Однажды Вася мне сказал, — вспоминает Дмитрий Фёдоров. – Мы же ездим с тобой на девятом трамвае из центра до ВДНХ, вот пусть и голов будет девять». Так и определились с названием».



После этого авторы задумались над призом, который должен был быть вручён победителю. Уткин предложил автомобиль ВАЗ-2109 – по-простому «девятка». Чтобы получить машину, пришлось дойти до верхов телеканала «НТВ». Тогда, по воспоминаниям Фёдорова, у канала всё было хорошо с деньгами, спонсоров для приобретения машины искать не пришлось. Василий Уткин помнит эту историю в деталях: «Чтобы получить «Жигули», мы с Димой Фёдоровым пошли к коммерческому директору «НТВ+» Михаилу Шмушковичу. А у того в кабинете, за спиной, висела в картина с написанной на ней поговоркой. У канала был культовый художник, который придумал зеленый шарик, Семён Левин. Он всем руководителям рисовал специальные картинки: какие-то ситуации из жизни, девизы. У Михаила Шмушковича девиз был: «Если бесплатно, то купим». И вот у этого человека мы выбили «девятку».



Перед первым розыгрышем в конце 1994 года машину доставили в студию за день до эфира. Чтобы быть уверенным, что с «жигулём» ничего не случится, работникам программы пришлось пойти на радикальные меры. «Чтобы машину не украли или не стащили детали, наш корреспондент Глеб Золотовский спал в салоне в ночь перед эфиром, — рассказывает Фёдоров. – Тогда ходила легенда, что в начале 90-х из телецентра украли два концертных рояля».

Зрители отдавали голоса с помощью телефонных звонков. Объективности было мало – все голосовали за «Спартак»

Так как в те времена ещё не было развитого интернета, sms-голосований и прочих вариантов онлайн-голосования, был выбран вариант телефонного опроса.



«Каждую неделю после передачи в течение часа мы сидели на телефоне, — говорит Фёдоров. — Зрители звонили и говорили, кого выбирают. Конечно, объективности не было никакой, потому что у «Спартака» было много болельщиков. Все голосовали за игроков этого клуба, один человек мог позвонить несколько раз. Какие бы красивые голы ни забили другие, активнее голосовали за спартаковцев. А кавказцы, к примеру, поддерживали своих. Поэтому иногда Васе приходилось переубеждать людей, он говорил: «Вы, наверное, спартаковский болельщик? Получается, вы необъективно голосуете, давайте будем честными». Взывал к совести людей — получалось забавно. Иногда у него получалось изменить мнение звонившего. В те времена не было большого количества интерактива на телевидении, а мы давали возможность выразить своё мнение, обсудить его с ведущим, проголосовать — это было ценно».

Первым победителем стал Кечинов и проездил на «девятке» год. Никифоров продал свой приз прямо у студии

Первый розыгрыш автомобиля происходил в декабре 1994 года в новогоднем выпуске. На приз претендовали: Александр Катасонов, Дмитрий Радченко, Олег Гарин, Юрий Никифоров, Евгений Княжев, Владислав Радимов, Сергей Чудин, Евгений Смертин и Валерий Кечинов. Победил Кечинов – благодаря голу в ворота олимпийской сборной Германии. Нападающий обвёл половину команды и переиграл вратаря.

«Мне было очень приятно, что именно мой гол выбрали самым красивым, — рассказывает Кечинов. — Считаю тот свой гол одним из лучших в карьере, ведь мне удалось обыграть шесть человек. До последнего момента я не знал итогов. Голосовали зрители, но я никого из своих знакомых не просил участвовать. Надеюсь, у нас был честный спор. Мне прямо в студии сотрудник ГАИ вручил номер, все документы уже были готовы. Со съёмок я уехал уже на машине. Конечно, такие моменты запоминаются, я ещё совсем молодой был. На «девятке» проездил около года, а потом отдал отцу, который ещё долго ей пользовался. Где сейчас эта машина, не знаю – давно продали. Но по тем временам это был очень достойный автомобиль».

Кечинов: если кто-то в «Спартаке» валял дурака – потом умирал! Звезда 90-х Валерий Кечинов — о том, кто в «Спартаке» любил быструю езду, что делало команду чемпионом и как играть в умный футбол.

В следующем году на приз претендовали Олег Елышев, Равиль Сабитов, Андрей Корчагин, Валерий Шмаров, Сергей Полстянов, Владислав Радимов, Дмитрий Лоськов, Роберт Евдокимов и Юрий Никифоров.



Второй розыгрыш тоже выиграл спартаковец — Никифоров получил машину за гол в ворота «Торпедо». Хотя, по воспоминаниям Уткина, Юрий мог вообще не прийти в студию на новогодний выпуск.



«Это сейчас мы добрые приятели, — рассказывает Уткин. — А тогда он обижался на нас, был такой нелюдимый парень, ему не нравились некоторые шутки. Он с нами не разговаривал. Не помирились, пока не сказал, что он скорее всего выиграет приз: «Вы столько труда вложили и не придёте получать машину?».



Правда, по версии Никифорова никаких обид не было: «Если бы я был обижен, то не пришёл бы на программу. Мне позвонили, сказали, что мой гол принимает участие в розыгрыше. Приехал на эфир, Василий Уткин нас всех расставил, мы смотрели свои голы. И по итогам голосования машину выиграл я. Помню, что ребята, которые вместе со мной претендовали на приз, пошутили: «Ну вот, опять «Спартак» выиграл».

В отличие от Кечинова, Никифоров решил не пользоваться своим и призом и с удивительной скоростью продал «девятку».



— После окончания программы мне вручили ключи, сказали — забирай. Но я эту машину сразу продал, — вспоминает Никифоров. — У меня уже была машина от «Спартака», которую подарили за победу в Кубке. К тому же был ещё один автомобиль, который я гнал из Одессы. Поэтому «девятку» продал сразу после того, как вышел из студии. Прямо около неё я нашёл покупателя, отдал ему ключи и уехал. Даже не садился за руль.

После двух лет проведения «Девятку» закрыли. Одна из причин – доминирование «Спартака»

1995 год был последним, по итогам которого «Футбольный клуб» определял лучший гол. Дмитрий Фёдоров называет сразу несколько причин: «Первое – выбор болельщиков был необъективным. За два года проведения мы почувствовали, что победитель предопределён заранее. Второе – мы постоянно стремились к изменениям, посчитали, что нужно что-то новенькое. Третье – «Девятка» отнимала много эфирного времени, приходилось постоянно что-то выбрасывать. Значительный хронометраж программы отдавали не на журналистский, съемочный материал, а вот на такое, не особо творческое, действо. Там ведь только текст нужно было весёлый написать. Получается, мы своё профессиональное развитие ограничивали «Девяткой». Четвёртое – время шло. К концу 1996 года ВАЗ-2109 уже не был призом. В 1994 году ещё нормально, а вот в 1996 это было бы уже несолидно».



Несмотря на то, что конкурс лучших голов просуществовал всего два года, это был первый интерактив российского футбольного телевидения. Он оставил след в памяти телезрителей тех времён.