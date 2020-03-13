В Европе футбол остановился. Нужно ли отменять игры РПЛ?

Коронавирус парализовал практически весь футбол в Европе: приостановлены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции, Голландии и многие другие. Пока держится только Россия. Возможно, после 22-го тура РПЛ тоже возьмёт паузу. «Балтика», например, уже попросила приостановить розыгрыш ФНЛ. Но надо ли России идти за Европой и всё отменять или у нас свой, особенный путь и здесь?

РПЛ тоже отменят?! В Англии сезон могут закончить досрочно! LIVE! Коронавирус парализует футбол. Все подробности.

Вот что считают функционеры, тренеры и болельщики. Большинство за то, чтобы взять паузу.



Григорий Иванов, президент «Урала»:



— Во вторник состоится совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Если врачи так скажут – закроем. Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат, или в стране не объявят какое-то положение, надо играть.



Василий Иванов, гендиректор «Химок»:



— Надо продолжать ФНЛ. У нас не такая ситуация, как в Италии. Конечно, мы все в первый раз сталкиваемся с таким, но что-то же у людей должно быть. Мы должны играть, хоть и со всеми мерами безопасности.



Андрей Талалаев, экс-тренер «Химок» и «Тамбова», футболистом поиграл в Италии:



— Российскому футболу нужно остановиться на месяц. Здоровье превыше всего. Я праздновал Новый год в Китае и улетел перед самым закрытием страны. По серьезности того, что происходило там, могу сказать, что это не шутки. Футбол — это наша жизнь, но рисковать не стоит. Сейчас подождём, а дальше спокойно доиграем. Надо как в Китае задушить вирус на корню, принять жёсткие меры, чтобы наше славянское разгильдяйство не позволило ему распространиться. Волна к нам приходит сейчас, нужно действовать, чтобы все были живы и здоровы.

Роналду боится возвращаться в Италию? Спрятался от вируса у себя дома Заболел его партнёр по команде, а матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов перенесён.

Магомед Адиев, главный тренер «Чайки»:



— Футбол футболом, но это всё-таки развлечение. Как бы нам, профессионалам, ни хотелось продолжать играть, здоровье в данной ситуации должно выходить на первый план. Если есть риск для здоровья людей, то нужно принимать меры. Считаю, лучше приостановить российский футбол, лучше перестраховаться.



Валерий Непомнящий, возглавлял сборную Камеруна и тренировал в Китае:

— Мы должны понимать, что нельзя рисковать здоровьем людей, будь то футболисты или болельщики. Нет никакого смысла выделяться среди остальных. Это серьезнейший форс-мажор. Я уже бывал в подобной ситуации, когда работал в Китае. Мы четыре месяца тренировались, главной задачей было сохранить позитивное настроение у игроков. Нас не выпускали из страны и в этой ситуации приходилось скрашивать досуг. Сейчас ситуация другая, но рисковать ни в коем случае не стоит. Чемпионат нужно приостановить и следить за ситуацией. Чем меньше будет заболеваний, тем лучше.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России, тренировал в Китае:

— Чемпионат следует продолжать, ничего приостанавливать не нужно. Наступят добрые времена, а нам нужно продолжать жить футболом. Надо лишь продумать детали, связанные с обеспечением безопасности людей. Наша жизнь заключается в том, чтобы наши клубы участвовали в Лиге чемпионов, ведь это не только возможность созерцать, но и зарабатывать деньги. Без еврокубков мы потеряем многое. Вот я не могу понять допуск болельщиков на стадионы. Возьмём даже Москву, о каких 5 тысячах мы говорим? Почему именно такая цифра? Разве что-то изменится, если будет на 200 человек больше или, наоборот, меньше? Не боюсь ли я сам посещать матчи? Не боюсь. Столько всего вокруг происходит: один раком заболел, второй умер. Лично я не особо остерегаюсь всего этого. Живу достаточно уже и видел разные болячки. Я за проведение чемпионата, пусть даже без зрителей. Будет меньше интереса, но всё в этой жизни должно идти своим чередом. Ведь нам неизвестно, когда наступят здоровые времена и мы снова начнём жить в нормальном русле.

Отмены, запреты, карантины… Что происходит в ведущих лигах Европы Коронавирус продолжает своё наступление.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:



— Нам не нужно ни за кем следовать, будь то европейские, азиатские или даже американские лиги. Нужно исходить из собственной ситуации. Власти принимают решения исходя из ситуации, которую докладывают разные органы: медики, службы безопасности. Это же не просто там взял и в носу поковырялся, потом принял решение касательно 5 тысяч. Я в данной ситуации обязан согласиться с теми, кто отвечает за это.

Зачем закрывать трибуны в Екатеринбурге или Татарстане, если там нет ни одного заболевшего? Надо закрывать или ограничивать там, где есть опасность заражения.

Андрей Созин, футбольный эксперт:



— Если игры РПЛ хотят проводить без зрителей, то это уже не футбол. Останавливайте, как и в Европе. Пусть тогда играют летом, чемпионат Европы скорее всего и так перенесут. Главное, чтобы на стадионе были болельщики. Без них – это не футбол, мы видим это на примере Лиги Европы. Нет страсти, желания, огня. Я понимаю Италию и остальную Европу, но не надо придерживаться тренда и закрывать РПЛ. А если всё-таки закроют – пусть объявят, что у нас большое количество заражённых. Тогда нет никаких причин продолжать чемпионат. Здоровье нации важнее. А по тем данным, что дают нам, закрытие РПЛ – слишком серьёзная мера.

Похоже, Лигу чемпионов скоро отменят! «Реал» и «Ювентус» уже на карантине Под угрозой и Лига Европы.

Мнение читателей:



gomagic:



— Метро, автобусы тоже остановить, и пусть никто не работает.



grupav:



— Нет, пускай при пустых трибунах играют.



q4-kot:



— Пусть закрывают. Футбол унылый, конкуренции ноль. В ЕК ловить тоже нечего.



dortmund2019:



— Играть — так играть нормально. Без ограничений. Поэтому нужно останавливать.