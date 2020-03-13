В пятницу 13-го во всей Европе прошёл всего один приличный матч. В Грозном

Чемпионат России неожиданно стал главным по рейтингу в Европе после того, как во всех ведущих европейских лигах взяли паузу из-за коронавируса. Следим за РПЛ, пока и наш футбол не закрыли, что может произойти после назначенного на 17 марта мероприятия УЕФА. «Ахмат» и «Динамо» сыграли в Грозном со зрителями, так что атмосфера на первом матче 22-го тура ничем не отличалась от привычной.

«Ахмат» упал на последнее место в таблице, когда в середине недели «Сочи» разгромил «Оренбург». Сегодня поражение от «Динамо» приблизило команду Игоря Шалимова к вылету. Лучшим игроком матча стал, пожалуй, Максимилиан Филипп: атакующий полузащитник, купленный летом за 20 млн евро у дортмундской «Боруссии», забил с пенальти и сделал блестящую голевую передачу.



Поначалу всё складывалось в пользу хозяев. В более-менее равной игре счёт открыл Одисе Роши, реализовавший проникающую передачу Раванелли. В этом эпизоде странно сыграл центральный защитник «Динамо» Иван Ордец, сделавший шаг в сторону и потерявший позицию – в свободную зону и ворвался игрок «Ахмата».

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Однако бело-голубые отыгрались ещё до перерыва. Гол Константина Рауша сделал Филипп, который открылся между линиями, принял мяч, ловким движением развернул Уилкера Анхеля и вовремя отдал передачу партнёру. Впрочем, и сам Рауш здорово исполнил удар в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Во втором тайме команда Кирилла Новикова быстро вышла вперёд. Система VAR помогла судье Виталию Мешкову разглядеть, что мяч попал в штрафной «Ахмата» в выставленную руку Ризвана Уциева. Филипп уверенно переиграл с «точки» Евгения Городова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Динамо» выглядело лучше во втором тайме, так что преимущество гостей вытекало из логики игры. Пусть даже центрфорвард москвичей Николай Комличенко в Грозном был не так опасен, как в дерби со «Спартаком» и во встрече с «Тамбовом». Новичок нанёс всего один удар по воротам соперника. А вот Дмитрий Скопинцев, поменявший по ходу игры позицию защитника на полузащитника (в результате замены Рауша), пробил трижды и забил победный гол на 86-й минуте. Скопинцев хорошо попал из-за штрафной.

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«Ахмат» в концовке смог сократить счёт благодаря голу Дениса Глушакова. Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России оказался в нужном месте после кросса и скидки. Но этот забитый мяч украсит только статистику самого Глушакова, а команде из Грозного ничего не даст.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Динамо» поднялось на шестое место. До ЦСКА – всего пять очков. Можно помечтать о еврокубках.