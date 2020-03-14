Роналдиньо выиграл свинью. Неплохо проводит время в тюрьме

На прошлой неделе футбольную общественность шокировала новость об аресте Роналдиньо в Парагвае. Звёздный бразилец вместе с братом въехали в страну по поддельным документам. Рон был арестован на шесть месяцев в рамках следственных действий, а сегодня ночью в тюрьме прошёл футбольный турнир. Команда Роналдиньо одержала разгромную победу. Сам футболист забил пять мячей, а главным трофеем была свинья!

Что за турнир?

Турнир проводился между заключёнными, и об участии в нём Роналдиньо стало известно накануне. Главный трофей уникален — 16-килограммовая свинья. Рон, будучи футболистом, завоевал множество разнообразных кубков, но подобного трофея у него уж точно не было.



За бразильца началась настоящая борьба, кто бы не хотел иметь в составе обладателя «Золотого мяча»? Одной из команд удалось договориться с Роналдиньо. В решающей игре турнира коллектив Рона одержал разгромную победу со счётом 11:2. Бразилец поучаствовал во всех забитых мячах команды: на его счету 5 голов и 6 результативных передач.

А вот и главный трофей чемпионата: 16-килограммовая свинья.

После турнира участники сфотографировались вместе с легендой. Кубок победителям, судя по всему, тоже вручался.

Как Роналдиньо оказался в тюрьме?

В марте Роналдиньо прибыл в Парагвай для представления программы здравоохранения для детей. Но вдруг у бразильца начались проблемы: вместе с братом они были заподозрены во въезде в Парагвай по поддельным документам. Прокурор выписал ордер на арест бразильца по этому случаю, а полиция успела оперативно провести обыск в гостиничном номере бывшего футболиста. Некоторое время бразильцы оставались под наблюдением полицейских прямо в номере. Роналдиньо всё-таки отпустили из под ареста, но бразилец должен был остаться в стране и дождаться решения суда.

«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и своё бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть — не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права, но принято решение остаться в Парагвае и дождаться решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — так прокомментировал произошедшее адвокат Рона.



Свободными братья оставались недолго, и уже через пару часов снова были задержаны, причём по запросу генпрокуратуры. В сети даже было опубликовано видео, как парагвайские полицейские конвоируют Роналдиньо.

Суд всё-таки состоялся: на слушании было принято решение продлить арест двух братьев на шесть месяцев на время следственных действий. В конвоировании на родину было отказано.



Адвокат объяснил проступок бразильца его глупостью: «Судья не понял, что Роналдиньо не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп».

Несмотря ни на что, звезда футбола в тюрьме держится уверенно: раздаёт автографы, общается с другими заключёнными и выпивает спиртное. И улыбается. Как всегда.