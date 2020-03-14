Александр Максименко, это было очень круто! Молодой вратарь спас «Спартак» в Оренбурге

Коронавирус погрузил в панику и хаос всю планету, и, наверное, если бы игры нынешнего тура РПЛ всё-таки отменили, «Спартак» накануне был бы только рад. Причина проста: красно-белые в один момент столкнулись с аномальным кадровыми сложностями, выбившими из строя жизненно важные для здорового функционирования системы позиции.

Потери «Спартака» и самый молодой состав в XXI веке

Помимо дисквалифицированного Зобнина, Тедеско потерял: травмированного Тиля (первый кандидат на выход в освободившейся позиции инсайдной зоны), заболевшего Гулиева (второй кандидат) и также захворавшего Кутепова.



В результате сильно пострадала центральная ось: у тренерского штаба попросту не оказалось никого на роль инсайда. Менять структуру Тедеско при этом не захотел, он вновь избрал 3-5-2, опустив в глубину Ларссона. Смотрелось это очень рискованно: опорная зона красно-белых при обороне и без того страдала из-за эпизодических недоработок Бакаева, а здесь в тройку полузащитников добавлялся ещё один сугубо атакующий футболист, так себе выполняющий защитные функции.



Интересно, что правым центральным защитником вместо Кутепова стал дебютант Маслов, а не более опытный с точки зрения игры в РПЛ Гапонов. Но здесь скорее всего повлияли стилистические особенности футболистов: Маслов более адаптирован именно к роли внешнего центрального защитника, множество матчей в «Спартаке-2» он провёл вообще на правом фланге.



Список запасных красно-белых выглядел ещё грустнее, в нём числились пять полевых игроков (Мирзов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Мельгарехо) и один вратарь Ребров. Кто-то скажет, что и встречалась команда с откровенным аутсайдером, сгоревшим пару дней назад «Сочи» со счётом 1:5, но все ведь понимали, что со «Спартаком» «Оренбург» сыграет в настоящий, а не игрушечный футбол. И непременно потреплет нервы самому молодому составу красно-белых в XXI веке, как гордо заявила пресс-служба.

Маслов и Понсе привезли, Маслов и Понсе исправились

Матч действительно быстро подтвердил все предположения: «Спартаку» пришлось очень непросто. Команда не могла выйти из обороны без использования длинных передач на Понсе и Соболева, хотя «Оренбург» не столько прессинговал, сколько просто располагался высоко при чужих от ворот. Бакаев допускал многовато брака, да и вся команда с трудом заходила в чужую штрафную. Достаточно сказать, что первый реальный удар – и по совместительству первый удар в створ – был нанесён «Спартаком» лишь на 40-й минуте, когда Бакаев навесом нашёл голову Понсе. В остальное время красно-белые толкались и боролись. Как с соперником, так и с непривычным искусственным газоном.

В обороне у красно-белых тоже хватало трудностей, опорная зона отнимала мало мячей, а зелёный Маслов в итоге допустил два просчёта подряд. Сначала при пасе за спину упустил Деспотовича (и Максименко совершил сумасшедшее спасение при выходе один на один), затем недоработал при результативном угловом. Хотя разделить вину за пропущенный гол вместе с Масловым должен ещё и Понсе. Во-первых, именно аргентинец грубо обрезал команду перед тем самым выходом один на один. Во-вторых, именно он вальяжно задержался на ближней штанге и не позволил создать искусственный офсайд при втором темпе углового. Фамейе открыл счёт, и «Спартак» по потерянным очкам временно опустился в зону стыковых матчей.

Потом были почти 30 минут мучения: команда Тедеско пыталась создать хоть что-то, но никак не получалось. И лишь перед самым перерывом пришёл на помощь угловой. После отскока Маслов навесил со второго темпа на дальнюю штангу, Соболев сделал скидку, а Понсе с пары метров внёс мяч в сетку. Набедокурившие игроки исправились, и «Спартак» получил шанс на спокойную игру во втором тайме.

Характер, везение и Максименко

Но никакой спокойной игры для «Спартака» после перерыва не было и близко. Начало второй половины превратилось в настоящую осаду в исполнении «Оренбурга». Минуты с 55-й пошёл футбол в режиме «атака на атаку». Красно-белые не реализовали выпад через левый фланг (Айртон почти из вратарской не смог вложить мяч в ногу Понсе на пустые ворота), а «Оренбург» ответил двумя супер-моментами Деспотовича и Фамейе. Спасителем в обоих эпизодах выступал Максименко, бросавшийся под мяч. Если бы не сейвы молодого вратаря красно-белых, всё наверняка закончилось бы для Тедеско грустно. Это было очень круто!



«Спартак» вытерпел. А за 20 минут ещё и забил. Даже не столько забил, сколько выстрадал победный гол. Огромный вклад в него внёс Жиго, который подхватил мяч, протащил его через чужую опорную зону, собрал возле себя трёх соперников и покатил передачу на Ларссона. Швед разобрался просто здорово: сместился в центр и с левой классно пробил в угол из-за штрафной.



В оставшееся время было давление «Оренбурга» без всякого выхода красно-белых в контрнаступление, перекладина от Деспотовича, просмотр ВАР арбитрами после руки в штрафной «Спартака», очередной, третий по счёту героический сейв Максименко, ещё две опаснейшие возможности «Оренбурга» – и третий гол гостей в компенсированное время после контратаки. Кажется, вся команда должна теперь проставиться перед своим вратарём. Именно он стал истинным героем матча и помог клубу чуть-чуть оторваться от зоны вылета.