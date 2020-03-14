10 лучших голов АПЛ этого сезона. Уже скучаем

Пожалуйста, не ругайте сильно в комментариях. Мы понимаем, что будут разные мнения о красоте голов. Пишите ваш топ-3 голов этого чемпионата Англии. В этой подборке мы оценивали именно красоту гола, не обращая внимания на имя соперника, важность мяча и минуту матча.
10. Джек Грилиш (14-й тур)
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 1:1
Забавно, что Грилиш в ближайшее время может перейти именно в «МЮ». Об этом много пишут в Англии.
9. Гарри Кейн (6-й тур)
«Лестер» – «Тоттенхэм» – 1:2
Боже, как же не хватает Кейна нынешнему «Тоттенхэму»! Многие могут отдать пас, но вот так завершать больше некому.
8. Лукас Моура (13-й тур)
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3
И снова «Тоттенхэм». Здесь получилась шикарной вся контратака, начиная с паса Деле Алли, который лежал на газоне.
7. Дэнни Ингс (21-й тур)
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0
Обратите внимание, что Ингс использовал обе ноги: правой перекинул соперника, а левой пробил под штангу.
6. Кевин де Брёйне (14-й тур)
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 2:2
Смачный выстрел бельгийца в перекладину. Да, он не только отдаёт голевухи. Лучший игрок АПЛ по системе гол+пас (8+16).
5. Антони Марсьяль (27-й тур)
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» – 3:0Непонятно, что круче: финт, которым убрал защитника или удар черпачком, которым перекинул вратаря?
4. Гарри Уилсон (12-й тур)
«Ньюкасл» – «Борнмут» – 2:1
Кому-то может показаться, что здесь нет ничего особенного. Хотя если вы действительно понимаете футбол, то прочувствуете эту наигранную комбинацию в одно касание.
3. Алиреза Джаханбакш (21-й тур)
«Брайтон» – «Челси» – 1:1
Вратаря «Челси» Кепу много критикуют за низкий процент отбитых ударов, но что можно сделать в такой ситуации?
2. Сон Хын Мин (16-й тур)
«Тоттенхэм» – «Бёрнли» – 5:0
Фантастический забег от штрафной до штрафной. «Гол сезона», – прокомментировал третий бомбардир сборной Англии Гарри Линекер. «Гол тысячелетия», – заявил бывший хавбек сборной Англии Мэтью ле Тиссье.
1. Джордан Айю (19-й тур)
«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» – 2:1
Айю стартовал с боковой линии, с помощью финта Зидана ушел от четырех соперников и издевательским ударов послал мяч в ворота. Победный гол на 90-й минуте.
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