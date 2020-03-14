10 лучших голов АПЛ этого сезона. Уже скучаем

Пожалуйста, не ругайте сильно в комментариях. Мы понимаем, что будут разные мнения о красоте голов. Пишите ваш топ-3 голов этого чемпионата Англии. В этой подборке мы оценивали именно красоту гола, не обращая внимания на имя соперника, важность мяча и минуту матча.

10. Джек Грилиш (14-й тур)

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 1:1

Забавно, что Грилиш в ближайшее время может перейти именно в «МЮ». Об этом много пишут в Англии.

9. Гарри Кейн (6-й тур)

«Лестер» – «Тоттенхэм» – 1:2

Боже, как же не хватает Кейна нынешнему «Тоттенхэму»! Многие могут отдать пас, но вот так завершать больше некому.

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3

И снова «Тоттенхэм». Здесь получилась шикарной вся контратака, начиная с паса Деле Алли, который лежал на газоне.

7. Дэнни Ингс (21-й тур)

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0

Обратите внимание, что Ингс использовал обе ноги: правой перекинул соперника, а левой пробил под штангу.

6. Кевин де Брёйне (14-й тур)

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 2:2

Смачный выстрел бельгийца в перекладину. Да, он не только отдаёт голевухи. Лучший игрок АПЛ по системе гол+пас (8+16).

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» – 3:0Непонятно, что круче: финт, которым убрал защитника или удар черпачком, которым перекинул вратаря?

4. Гарри Уилсон (12-й тур)

«Ньюкасл» – «Борнмут» – 2:1

Кому-то может показаться, что здесь нет ничего особенного. Хотя если вы действительно понимаете футбол, то прочувствуете эту наигранную комбинацию в одно касание.

3. Алиреза Джаханбакш (21-й тур)

«Брайтон» – «Челси» – 1:1

Вратаря «Челси» Кепу много критикуют за низкий процент отбитых ударов, но что можно сделать в такой ситуации?

«Тоттенхэм» – «Бёрнли» – 5:0

Фантастический забег от штрафной до штрафной. «Гол сезона», – прокомментировал третий бомбардир сборной Англии Гарри Линекер. «Гол тысячелетия», – заявил бывший хавбек сборной Англии Мэтью ле Тиссье.

1. Джордан Айю (19-й тур)

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» – 2:1

Айю стартовал с боковой линии, с помощью финта Зидана ушел от четырех соперников и издевательским ударов послал мяч в ворота. Победный гол на 90-й минуте.