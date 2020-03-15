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Перенос Евро-2020 на декабрь, победы «Зенита» и «Спартака» — в обзоре дня

Евро-2020 может пройти в декабре
Игорь Киреев
Евро-2020 может пройти в декабре. Лето УЕФА хочет отдать клубам
Иначе вместо Евро-2020 у нас будет Евро-2021. Главные события минувшего дня – в обзоре новостей.
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА рассмотрит возможность переноса Евро-2020 на декабрь

УЕФА на заседании во вторник, 17 марта, рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.

Если такой перенос будет одобрен, это позволит закончить летом национальные чемпионаты в Европе, отложенные из-за эпидемии коронавируса.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация работает над переносом Евро-2020.

Евро-2020 планировали провести в период с 12 июня по 12 июля.

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком, обыграв в меньшинстве «Арсенал»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте с передачи нападающего Ивана Игнатьева. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Дениса Макарова.

Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России под руководством Леонида Слуцкого, который возглавил команду 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Давиташвили – 43'
Удаления: нет / Макаров – 55'
Слуцкий выбрался из зоны вылета. Хотя у «Рубина» все ещё куча проблем
Кажется, казанцы всплывают со дна.

«Зенит» разгромил «Урал» со счётом 7:1. Азмун оформил хет-трик, Дзюба — дубль

В матче 22-го тура РПЛ «Зенит» дома встречался с «Уралом». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончился победой хозяев с крупным счётом — 7:1.

Первый гол «Зенит» забил на 9-й минуте — Магомед Оздоев пробил с дальней дистанции, Сердар Азмун подхватил мяч, ушёл в сторону и пробил в противоход вратарю «Урала». Спустя три минуты Азмун сделал проникающую передачу в штрафную, Ярослав Ракицкий продвинулся вперёд и прострелил в центр, а Артём Дзюба принял мяч и пробил точно в угол.

Счёт стал разгромным уже на 16-й минуте: Дзюба пробил головой после подачи с фланга — Ярослав Годзюр неудачно отбил мяч перед собой, а Азмун оказался самым расторопным на добивании. На 28-й минуте Дуглас Сантос ускорился по центру и отдал пас в штрафную — Малком здорово поставил корпус, развернулся и пробил в дальний нижний угол. Гол стал для бразильца первым в официальных матчах за «Зенит».

Во втором тайме Азмун сделал хет-трик: Малком накрутил двоих соперников, сделал передачу на Сердара, и тот в касание пробил низом. На 66-й минуте «Урал» забил гол престижа — Андрей Панюков реализовал пенальти. Спустя три минуты Дзюба сделал заброс вперёд, Азмун влетел в штрафную, прострелил в центр, а Себастьян Дриусси в касание пробил под перекладину. Ещё через три минуты Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Азмун – 8'   2:0 Дзюба – 12'   3:0 Азмун – 15'   4:0 Малком – 27'   5:0 Азмун – 61'   5:1 Панюков – 65' (пен)   6:1 Дриусси – 69'   7:1 Дзюба – 72' (пен)
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«Спартак» обыграл «Оренбург» в гостевом матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. В конце первого тайма, на 44-й минуте, форвард «Спартака» Эсекьель Понсе сравнял счёт. На 71-й минуте нападающий Джордан Ларссон вывел московскую команду вперёд. Третий гол «Спартака» — на счету хавбека Резиуана Мирзова. Это поражение «Оренбурга» стало вторым подряд в чемпионате России.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Фамейе – 17'   1:1 Понсе – 44'   1:2 Ларссон – 71'   1:3 Мирзов – 90+4'
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«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

«Монако» на своём сайте объявил о продлении сотрудничества с российским полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн. Прежний договор 23-летнего футболиста с монегасками действовал до 30 июня 2023 года.

«Чемпионат» уже сообщал, что в новом контракте Александра с «Монако» нет пункта об отступных.

В нынешнем сезоне Головин в 25 матчах французской Лиги 1 записал в актив 3 мяча и 4 результативные передачи. В остальных турнирнах (Кубок Франции, Кубок французской лиги) Головин помог «Монако» в 5 встречах.

«Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление о ситуации с проведением матчей чемпионата России во время эпидемии коронавируса.

«РПЛ внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров РПЛ сезона-2019/2020 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты. Решение о приостановке розыгрыша РПЛ может быть принято во вторник, 17 марта.

Источник: Серия А возобновится в начале мая

Итальянский чемпионат может возобновиться в начале мая, сообщает La Repubblica.

По информации издания, Серия А вернётся после паузы в субботу, 2 мая. После возобновления матчи планируется проводить без зрителей. Сезон может завершиться 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятно смещение даты проведения Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом.

Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учётом их нынешнего положения в таблице.

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