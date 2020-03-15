Роналду борется с коронавирусом. Он переоборудовал свои отели в Португалии в больницы

9 марта Криштиану Роналду улетел на Мадейру проведать маму, которая недавно перенесла инсульт, и остался: за время, что он был там, у его одноклубника Даниэле Ругани нашли коронавирус, а общая ситуация в Италии значительно ухудшилась. Португалец сообщил клубу, что в Турин не вернётся, а посидит на карантине на родине.

Сейчас в Португалии 167 заболевших (двое уже выздоровели), прирост новых инфицированных не такой большой, как в соседней Испании, но страна наравне с остальными находится в зоне риска. Роналду обратился к народу, поблагодарив медперсонал, рискующий собой, и выразил сочувствие тем, кто потерял близких:



«Мир переживает очень трудный момент, который требует от всех нас особой осторожности и внимания. Я говорю с вами сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, которого волнуют последние события, затрагивающие весь мир.



Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ и руководящих органов в отношении того, как нам справиться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Все мои мысли с теми, кто потерял кого-то из близких.



Хотел бы выразить свою солидарность тем, кто борется с вирусом, как, например, мой товарищ по команде Дани Ругани, а также выразить свою постоянную поддержку удивительным медицинским работникам, которые рискуют жизнью, чтобы помочь спасти других».

Но одним письмом в «Инстаграме» португалец не ограничился. Как сообщает Marca, Роналду переоборудует два своих отеля в больницы: одна гостиница находится в центрк Лиссабона, вторая – в его родном городе Фуншале. Обычно ночь в этих гостиницах стоит от 120 евро, но для больных и тех, кому необходим карантин, все удобства будут бесплатны, как и лечение. Зарплату медработников и докторов Криш возьмет на себя.

Когда помог не словом, а делом.

Отмены, запреты, карантины… Что происходит в ведущих лигах Европы Коронавирус продолжает своё наступление.