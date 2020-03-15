Роналду борется с коронавирусом. Он переоборудовал свои отели в Португалии в больницы

9 марта Криштиану Роналду улетел на Мадейру проведать маму, которая недавно перенесла инсульт, и остался: за время, что он был там, у его одноклубника Даниэле Ругани нашли коронавирус, а общая ситуация в Италии значительно ухудшилась. Португалец сообщил клубу, что в Турин не вернётся, а посидит на карантине на родине.
Сейчас в Португалии 167 заболевших (двое уже выздоровели), прирост новых инфицированных не такой большой, как в соседней Испании, но страна наравне с остальными находится в зоне риска. Роналду обратился к народу, поблагодарив медперсонал, рискующий собой, и выразил сочувствие тем, кто потерял близких:
«Мир переживает очень трудный момент, который требует от всех нас особой осторожности и внимания. Я говорю с вами сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, которого волнуют последние события, затрагивающие весь мир.
Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ и руководящих органов в отношении того, как нам справиться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Все мои мысли с теми, кто потерял кого-то из близких.
Хотел бы выразить свою солидарность тем, кто борется с вирусом, как, например, мой товарищ по команде Дани Ругани, а также выразить свою постоянную поддержку удивительным медицинским работникам, которые рискуют жизнью, чтобы помочь спасти других».
Но одним письмом в «Инстаграме» португалец не ограничился. Как сообщает Marca, Роналду переоборудует два своих отеля в больницы: одна гостиница находится в центрк Лиссабона, вторая – в его родном городе Фуншале. Обычно ночь в этих гостиницах стоит от 120 евро, но для больных и тех, кому необходим карантин, все удобства будут бесплатны, как и лечение. Зарплату медработников и докторов Криш возьмет на себя.
Когда помог не словом, а делом.
- 15 марта 2020
-
15:18
-
14:56
-
14:52
-
14:35
-
14:31
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:24
-
11:15
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:24
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:38
-
09:30