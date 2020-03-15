Не зря «Зенит» помогал «Сочи» игроками. Кокорин и компания приблизили чемпионство Питера

Матч 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Встреча была сыграна при пустых трибунах из-за возможного распространения коронавируса. В стартовом составе сочинцев появилось семь бывших футболистов санкт-петербургского «Зенита». Неудивительно, что оба гола в ворота «Краснодара» забили бывшие игроки сине-бело-голубых.

Как складывался матч

«Сочи» начал матч достаточно остро. Уже на 9-й минуте встречи нападающий Кокорин прорвался по левому флангу и пробил в дальний угол, попав в штангу ворот Сафонова. На 21-й минуте футболист «Краснодара» Вандерсон сыграл рукой в центре поля, но судья никак не отреагировал на этот эпизод. Зато отреагировал главный тренер «Сочи» Владимир Федотов — и получил даже жёлтую карточку за разговоры с арбитром.

Постепенно футболистам «Краснодара» удалось перевести игру от своих ворот. Нападающий Ари, получив мяч от Газинского пытался пробить низом, но удар заблокировал Тимофей Маргасов. На 30-й минуте Мануэл Фернандеш опасно пробил в правый угол ворот Джанаева. Уже под конец первого тайма неплохой удар с острого угла нанёс Вандерсон, но мяч прошёл выше перекладины ворот «Сочи».

Второй тайм «Сочи» начал уверенно. На 48-й минуте полузащитник Кристиан Нобоа забил первый гол в ворота «Краснодара». Мяч с рикошетом от ноги Газинского влетел в дальнюю девятку ворот Матвея Сафонова.

На 58-й минуте мог отличиться нападающий «Краснодара» Маркус Берг, но Джанаев успел среагировать на его удар. Спустя шесть минут последовал ещё один выстрел от Ари, но Сослан вновь забрал мяч в руки.

Во втором тайме «Краснодар» больше владел мячом, но довести дело до забитого мяча так и не сумел. На 72-й минуте гости устроили навал на ворота Джанаева, но с с ним Сослан справился.

А под самый конец встречи «Сочи» забил повторно. Перспективный полузащитник Андрей Мостовой оказался первым на мяче после того, как у Сафонова не получилось нейтрализовать Кокорина. 2:0 — в пользу “Сочи”. И “Зенита” тоже…