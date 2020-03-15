«Мы все умрём». Зачем отменять футбол из-за коронавируса в России?

17 марта РПЛ и РФС остановят футбол из-за коронавируса – и вот почему.

1. Расширение

Если раньше лига не очень понимала, как сохранить в РПЛ близкие к вылету футбольные проекты национальной значимости вроде «Ахмата» Кадырова, «Сочи» Ротенберга, «Оренбурга» «Газпрома» и «Рубин» из Казани, то сейчас повод появился – коронавирус. Чемпионат можно прекратить, избавиться от конкуренции на дне таблицы и в следующем году просто добавить два клуба из ФНЛ или оставить всё как есть, учитывая, что и у «Химок», и у «Торпедо», и у «Чертаново» просто нет условий для РПЛ.

2. Самоизоляция

Футбол – место, где миллиардер-бизнесмен, миллиардер-чиновник или миллиардер-депутат могут соприкоснуться с чихающим плебеем из метро. ВИПам есть о чём беспокоиться, ведь «корона» всегда где-то рядом – это не какая-то далёкая Эбола или дизентерия, которыми болеют грязные нищие в третьих странах мира.

3. Деньги

Микродоходы от болельщиков, ТВ или банка Олега Тинькова – пыль для нефтяно-бюджетных клубов. Поэтому остановка чемпионата никого не разорит, зато позволит не только позитивно смотреться в глазах россиян, но и прогрессивным ликом отсвечивать на Запад.



Конечно, в этот список можно включить и главный пункт, который можно обозвать как «Беспокойство о здоровье нации» или «Жизни людей – самое главное», но прежде стоит подумать, а как России и её гражданам поможет футбольный карантин?



Сегодня многие уверены, что один матч условного «Спартака» — потенциал для заражения 40 тысяч человек. В качестве доводов прежде мыслящие люди приводят истории из СМИ, как дама из корейской секты заразила полтысячи друзей. Ещё интереснее, когда вроде бы нормальные товарищи впадают в истерику после прочтения медицинских телеграм-каналов, анонимных групп во «ВКонтакте» или «Инстаграма» Ксении Собчак, предлагающей скупать продукты.



«Какого чёрта матчи РПЛ ещё идут?» — негодуют они, глядя, как в Европе отменяют матчи и скупают туалетную бумагу. Ответить же им хочется репликой фанатов «Зенита»: «Мы все умрём».

Да, если в один день мы все умрём из-за «короны», то российский футбол в этом вряд ли поможет. Ведь прежде чем мы доберёмся до стадиона, вирус уже прыгнет на нас с ручки подъездной двери, с бутылки воды или водки, с денежной купюры, со шланга на заправке, с кресла такси, поручня эскалатора, с целованной пасхальной иконы или пишущей ручки, ставящей галочку за поправки в конституцию и обнуляющей сроки Путина. Думая об этом, я терзался, как всё-таки спасутся жизни, если люди всё равно встретятся в метро, на работе, в магазинах и на богослужениях (которые отменять отказались)?

По исключительному везению о своих переживаниях я спрашивал не у знаменитых медицинских блогеров в «Инстаграме», которые (да простят они) купаются в бассейнах с сухим льдом, а у лучших вирусологов страны, руководителей Роспотребнадзора и, на всякий случай, господи прости, самой Елены Малышевой. Так как ответы совпадали, то я рискну привести их в вольной форме, но начну с предыстории.



Так получилось, что я играю в команде «Мегамужики» с Давидом Беровым – первым заразившимся коронавирусом в Москве. Его случай доказал мне лично несколько вещей. Что болезнь может протекать практически без симптомов – как лёгкий кашель, с который вы в здравом уме прежде вряд ли обратились бы в поликлинику. Что в России действительно нет моментальной диагностики, а все анализы везут в новосибирский «Вектор». Что инфицированный может не заразить даже тех, с кем он проводил время.

Но к выводам перейдём позже, а пока вернёмся к диалогам с вирусологами.

Правда о коронавирусе в Москве. История футболиста на карантине «Мегамужики», матч которых был отменён. Сейчас важно понять, что случилось на самом деле.

Давид – парень скромный, поэтому о его возвращении из Италии, попадании в клинику, положительном анализе и выздоровлении на разных телешоу приходилось рассказывать мне. Надо сказать, что редакторы Первого с Гордоном и «Фетисова» на «Звезде» работали качественно, приглашая уникальных гостей, которые до этого практически не выступали в интернет-медиа. В ходе эфиров они говорили много заумных и осторожных слов о болезни, зато в гримёрках высказывались куда проще и конкретнее.



— Как себя чувствует ваш друг? – интересовало их.

— Говорит, что это была самая лёгкая простуда в его жизни, — отвечал я.

— Понятно, лёгкая форма, — отмечали они. — А кто-то из близких заразился?

— Нет. Ни друзья, ни семья, ни попутчики по Италии, ни соседи по палате – он же в общей сначала лежал.

— В общей, потому что ни серьёзных симптомов, ни диагноза не было.

— А почему он тогда никого не заразил? – спрашивал уже я.

— Потому что по статистике один инфицированный при этом вирусе поражает примерно двух человек – и всё. Нет такого, что вы пришли, чихнули – и заразили всех.

— Но если у него толком не было симптомов, то как понять, что мой сосед по скамейке в метро не болен?

— Никак. Допускаю, что всего в вашем вагоне могут быть инфицированные, у которых наблюдается лёгкая форма с небольшим кашлем и отсутствием температуры.

— А что тогда делать?

— Что и всегда. Мыть руки, полоскать нос, соблюдать гигиену. Вы же специально не готовитесь к сезонным ОРВИ?

— Нет.

— Ну и здесь то же самое. От гриппа и других болезней ежемесячно умирает больше людей.

— А почему в Италии вводят повсеместный карантин?

— Потому что заболевших много, и потому что с вирусом плохо справляются пожилые люди, а в Италии чуть ли не самая большая продолжительность жизни. Это вызывает панику, хотя заболевших не больше, чем при других сезонных вирусах…

— А что будет в России?

— Вирус сам решает, как вести себя дальше. Покинуть ли одну территорию, переехать ли в другую или ослабнуть. Вакцину же против него не разработают до конца года. Так что просто соблюдайте гигиену. А если коронавирус всё-таки будет бушевать в России, то действительно необходимо будет вводить серьёзные меры. Но пока у нас почти нет заболевших, то и говорить об этом нет смысла.

— То есть заразиться я могу в любую секунду?

— Абсолютно. И где угодно.

Таково мнение профессионалов. А теперь вернёмся к спорту. Да, в качестве профилактики в первую очередь действительно необходимо ограничивать массовое скопление людей на одной территории. Но в таком случае, если мы действительно так боимся коронавируса и готовы отказаться от всего вокруг, то должны требовать всероссийского карантина с закрытым метро, домашним арестом и дезинфекцией в магазинах, где, повторимся, скоро не будет туалетной бумаги.



Но всё же пока в России 60 официально заражённых на 145 миллионов и вирус почти на заявляет о себе, карантин в РПЛ, ФНЛ или КХЛ выглядит как обычный пиар и страховка. А уж если верить рисованной истерике, что перед нам самая страшная эпидемия в современной истории, то каждый тур может стать последним. В таком случае может всё-таки лучше играть, пока живы?