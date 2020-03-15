«Коронавируса не боюсь – флакончик со спиртяжкой всегда с собой»

Вполне вероятно, что матч ЦСКА — «Уфа» стал последним в Москве на неопределённый срок. Уже во вторник РПЛ могут приостановить.



На подходе к стадиону появилось ощущение, будто попал в фильм-апокалипсис. Минимум болельщиков, пустая площадь перед стадионом. Цоевская «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной, которая доносилась со стадиона, придавала моменту ещё больше кинематографичности.

ЦСКА вообще будет побеждать? Команда Гончаренко теряет очки пятый тур подряд! «Армейцы» не сумели обыграть дома «Уфу».

У всех болельщиков при входе измеряли температуру. Если она оказывалась повышенной, человеку проводили повторный замер в машине «скорой помощи». Если температура подтверждалась, больного сразу забирали в больницу.

Все работники «ВЭБ Арены» по распоряжению начальства работали в масках. Поэтому от мыслей об эпидемии сложно было избавиться.

Тем не менее болельщики ЦСКА показали, что ничего не боятся. Перформанс немногочисленных фанатов, которым повезло попасть на матч после лотереи, тоже был посвящён вирусу.

Перед началом матча фанаты ЦСКА согласились ответить на наши вопросы.

Не боитесь коронавируса?

В этом вопросе все фанаты ЦСКА вторят друг другу – все как один бесстрашны.



«Нет, за родной клуб всегда готовы поболеть вне зависимости от ситуации. В метро большая вероятность заразиться, чем на стадионе. Боязни никакой нет».

«Конечно нет! Я считаю, что это больше нагнетается со стороны СМИ. Не думаю, что ситуация с заболевшими в России так остро стоит, на матч нужно было прийти».



«Совсем не боюсь. Я не попадаю в зону риска. К тому же считаю, что паника просто нагоняется и ничего страшного нет».



«Нет, меры предосторожности все соблюдаю, даже флакончик со спиртяжкой всегда с собой. Постоянно моем руки, лицо и стараемся ничего не трогать. В носу не ковыряемся, глаза не чешем. В принципе всё».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Как относитесь к ограничению зрителей на матче?

«Как понимаю, сейчас вообще рассматривается остановка чемпионата, но это нелогично. Тогда надо закрывать и метро, там больше пассажиропоток. Но то, что всё делается для защиты здоровья, – правильно».



«Власти перестраховываются и смотрят на другие страны. В России каждый год ходит пневмония и умирает больше людей. Я слышал, что это практически то же самое, что и коронавирус».

Особым путём идёт не только Россия. Где ещё до сих пор жив футбол? В Аргентине даже грозят санкциями тем, кто отказывается играть.

Верным ли было решение ЦСКА провести жеребьёвку между владельцами абонементов?

Здесь мнения болельщиков разделились.



«Меня это коснулось, у меня неполный абонемент. Сначала я думала, что Вася с Лёшей вытянут мне «Зенит», но вышло, что «Уфу». Я спокойно к этому отнеслась, так как в таких критических ситуациях можно пойти навстречу клубу. Да и вообще, учитывая, что матч с «Зенитом» может вообще не состояться. Я рада, что пришла на футбол».



«Отнёсся положительно, потому что смотрю на другие примеры, как с «Сочи» и хоккейным «Спартаком». Более справедливо в формате жеребьёвки определить, кто на какой матч идёт, чем вообще никуда не идти».



«У меня есть претензия к нашему руководству по поводу заявления, что не будут возмещать убытки — надо тысячу раз подумать, прежде чем о таком говорить. Надо было всё-таки что-то придумать, а не рубить с плеча. У меня неполный абонемент. На «Зенит» я всё-таки не попадаю, поэтому очень расстроен. Денег не жалко. Жалко, что такое отношение клуба».

Нужно ли остановить чемпионат?

Удивительно, но на этот вопрос тоже почти все ответили одинаково. Большинство — за остановку РПЛ.



«Да. Клубы будут терять какие-то деньги, люди будут терять деньги с абонементов. Логичнее остановить чемпионат и продолжить его в «мирное» время, когда не будет вируса».



«Раз уж такие организации, как УЕФА и ФИФА, остановили или перенесли свои турниры, наш чемпионат обязан поступить так же. Не создавать прецеденты, что половина болельщиков приходит на стадион, а другая расстроена и сидит дома».



«Думаю, да, только Вьетнам, Турция и Россия сейчас продолжают проводить спортивно-массовые мероприятия. Вирус распространяется, количество заболевших растёт. Безопаснее оставаться дома».



«На всякий случай надо немножко тормознуться, учитывая, что Евро-2020 тоже, судя по всему, переносят. Лучше отдохнуть и летом в тёплую погоду в шортиках, футболочках продолжить играть».