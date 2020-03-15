«Локомотив» рвётся в Лигу чемпионов! С командой Карпина разобрались за 8 минут

В Ростове Юрий Сёмин в отличном стиле выиграл у Валерия Карпина матч за место в зоне Лиги чемпионов. Исход матча решила концовка первого тайма, в котором «Локомотив» был неудержим, а «Ростов» невероятно плох.

«Локо» без Чорлуки, «Ростов» — с Норманном

Важнейший матч «Локомотив» был вынужден проводить без лидера обороны. Ведран Чорлука, получивший повреждение в игре с «Ахматом», не успел восстановиться ко встрече с «Ростовом».



Матч рисковал пропустить и Соломон Кверквелия, однако его красную карточку отменил КДК РФС. Так что грузинский футболист вместе с Хёведесом занял место в центре обороны гостей.



Не могло не радовать болельщиков «Локо» и возвращение Дмитрия Баринова. Полузащитник, отбывший дисквалификацию за перебор «горчичников», снова оказался в старте «железнодорожников».



У «Ростова» с первой минуты игры на поле появился один из ключевых футболистов команды – хавбек Матиас Норманн. Он, как и Баринов, в прошлом туре РПЛ наблюдал за игрой своих одноклубников с трибуны из-за дисквалификации. Во встрече с «Локомотивом» Норманн заменил в центре полузащиты Глебова.



Ещё одна перестановка в команде Карпина по сравнению с предыдущим матчем касалась центра обороны. Место травмированного Чистякова занял Хаджикадунич.

«Локо» спасали Гильерме и перекладина

В начале игры «Локомотив» не настаивал на владении мячом и предпочитал действовать на контратаках. Команда Сёмина раз за разом искала удачные моменты для контрвыпадов, желая отправить Эдера на рандеву с Песьяковым.



Впрочем, ничего путного из атак «Локомотива» не выходило. Гости злоупотребляли забросами, плохо открывались и частенько ошибались при передачах – в первые 15 минут матча каждый третий пас «железнодорожников» был не точен (58 % успешных передач).



В отличие от соперника, хозяева в созидании действовали намного успешнее. «Ростов» атаковал чаще и разнообразнее. Освобождая фланги, команда Карпина выводила своих футболистов на пустое пространство, откуда они без помех грузили в штрафную. Так, с правого фланга Козлов навесил на Попова, а тот головой отправил мяч в перекладину.



Вскоре из глубины Ерёменко сделал заброс на Шомуродова. Узбекский нападающий мощно пробил в ближний угол, но Гильерме сумел парировать удар.



Когда фланги были закрыты, «Ростов» пробирался через центр. Приблизившись к штрафной площади, по воротам били Попов и Шомуродов. Однако опять был в порядке Гильерме.

«Локомотив» уничтожил «Ростов» за 8 минут

К середине тайма «Локомотиву» удалось выровнять игру, а к концу первой половины игры гости вообще совершили сумасшедший рывок. За 8 минут они умудрились отличиться трижды.



Голевая феерия «железнодорожников» началась с невероятного дальнего удара Крыховяка. Польский полузащитник с левой ноги зарядил метров с тридцати по воротам. Мяч полетел по дуге и попал в штангу, от которой угодил в спину Песьякову, и затем пересёк линию ворот.

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Чуть позже Крыховяк стал уже ассистентом. Хавбек отдал пас Жемалетдинову, а тот в касание точно покатил мяч в дальний угол.



Спустя четыре минут «Локо» убежал в очередную контратаку, которую в итоге завершил Крыховяк. После прострела Рыбуся Гжегож с убойной позиции расстрелял Песьякова.



Под конец тайма окончательно приговорить хозяев мог Алексей Миранчук. Убежав контратаку, он без сопротивления добрался до чужой штрафной, обыграл защитников и пробил в дальний угол. Тем не менее на этот раз штанга выручила Песьякова.



Ростовчане ужасно действовали в обороне. Раз за разом проваливались в центре полузащиты и обороны, чем с удовольствием пользовались гости. «Локомотив» же, наладив контратакующую игру, добился результата. В том числе, благодаря фантастическому хладнокровию в завершающей стадии атак.

Попов отквитал один мяч

После перерыва «Ростов» ожидаемо начал атаковать в два раз усерднее, а «Локо» всё больше времени проводил на своей половине поля. На старте второго тайма ничего толкового в нападении у команды Карпина не получилось, но зато хозяева смогли заработать пенальти.

Байрамян отпасовал на Зайнутдинова, а того в штрафной площади повалил Крыховяк. Главный арбитр встречи Михаил Вилков сразу же указал на точку. С одиннадцатиметровой отметки Ивелин Попов пробил точно в правую «девятку».



Желая «засушить» игру и сохранить удачный счёт Юрий Сёмин, убрал с поля Жоау Мариу и усилил опорную зону Станиславом Магкеевым. Вскоре он заменил на правом фланге созидателя Жемалетдинова разрушителем Брайном Идову.



На это Валерий Карпин ответил двойной заменой на 85-й минуте встречи. Вместо Байрамяна он выпустил Саплинова, а вместо Зайнутдинова – Долгова.



В оставшееся время матча у «Ростова» было ещё несколько моментов, но реализовать их клуб не смог. В итоге «Локомотив» набрал три очка и поднялся на второе место в РПЛ.