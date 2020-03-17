Сегодня нас окончательно лишат футбола. Или нет?! LIVE!
17 марта решается судьба Евро-2020 и РПЛ.
11:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня, без преувеличения, судьбоносный день не только для российского, но и европейского футбола. Во вторник, 17 марта, РФС в содружестве с РПЛ и УЕФА примут решения относительно текущего чемпионата в России и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса в мире. Прогнозы неутешительны для спорта: существует большая вероятность приостановки первого и переноса второго. Но это неточно. Варианты возможны — например, игры без зрителей или с ограничениями по посещаемости. Короче, ждать ясности осталось недолго. Будем держать вас в курсе событий в режиме онлайн!
Читайте также
- 17 марта 2020
-
07:42
-
07:25
-
07:12
-
06:50
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
05:50
-
05:35
-
04:37
-
04:19
-
03:41
-
02:15
-
01:02
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:08
-
00:06
- 16 марта 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:46
-
22:30
-
22:17
-
21:52
-
21:47
-
21:24
-
21:15
-
21:03
-
20:51
Партнерский контент