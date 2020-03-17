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Отмена ЕВРО-2020 и РПЛ из-за коронавируса, 17 марта 2020, онлайн-трансляция

Евро-2020 могут перенести из-за коронавируса
«Чемпионат»
Сегодня нас окончательно лишат футбола. Или нет?! LIVE!
17 марта решается судьба Евро-2020 и РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

11:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня, без преувеличения, судьбоносный день не только для российского, но и европейского футбола. Во вторник, 17 марта, РФС в содружестве с РПЛ и УЕФА примут решения относительно текущего чемпионата в России и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса в мире. Прогнозы неутешительны для спорта: существует большая вероятность приостановки первого и переноса второго. Но это неточно. Варианты возможны — например, игры без зрителей или с ограничениями по посещаемости. Короче, ждать ясности осталось недолго. Будем держать вас в курсе событий в режиме онлайн!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alexandra Beier/Getty Images for DFB

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