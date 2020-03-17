Сегодня нас окончательно лишат футбола. Или нет?! LIVE!

11:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня, без преувеличения, судьбоносный день не только для российского, но и европейского футбола. Во вторник, 17 марта, РФС в содружестве с РПЛ и УЕФА примут решения относительно текущего чемпионата в России и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса в мире. Прогнозы неутешительны для спорта: существует большая вероятность приостановки первого и переноса второго. Но это неточно. Варианты возможны — например, игры без зрителей или с ограничениями по посещаемости. Короче, ждать ясности осталось недолго. Будем держать вас в курсе событий в режиме онлайн!