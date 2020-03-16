Ради ЦСКА сбегал из детдома, на «собаках» гонял во Владивосток, а на велосипеде – в Ростов

Перед матчем ЦСКА в Ростове в паблике болельщиков ЦСКА появился пост про Андрея Лиса – он добирался на игру на велосипеде.

Когда мы связались с ним за день до домашней встречи «армейцев» с «Уфой», Андрей был ещё в 587 километрах от Москвы.

— Я сейчас на заправке, греюсь. Жду утра.



На следующей день он позвонил сам, уже из Воронежа.



— Друзья приютили у себя, хоть помылся, — радостно сообщил он. – С заправки меня в итоге выгнали, пришлось всю ночь педали крутить. Холодно, то ли дождь, то ли снег шёл, но ничего, добрался. Осталось немного. Жаль, что к матчу уже не успею. Денег у меня нет, так бы на поезде доехал. Но ничего, немножко осталось.



Я вообще любитель поездить на велосипеде. А уж на выезда погонять – благая честь. Раньше ездил на электричках, даже из Владивостока добирался. Помню, был 2007 год. Мы туда доехали на поезде, а обратно решили на «собаках». 25 апреля выехали, 23-го числа следующего месяца доехали. Катались зайцами, ночевали на вокзалах. Весело было. Кстати, во Владивостоке поехали провожать команду в аэропорт: хотели просто сфоткаться с командой, но заодно подошли к Валерию Георгиеву [Газзаеву]. Так кто-то из ребят у него денег попросил. И он дал! Две или три тысячи рублей.



Когда с электричками всё стало плохо, я пересел на велик. Вот накатал на нём уже восемь с чем-то тысяч км. Ну а чего не ездить — дороги хорошие, на трассах безопасно. Спокойненько едешь себе, никто ничего не спрашивает, иногда даже помогают.



Помню, первый раз поехал в Краснодар, так у меня с непривычки такой ад между ног был, будто скипидаром обмазали! Когда обратно ехал, встретил газелиста: остановился передо мной и говорит: «Ты чего, я туда ехал – ты на трассе. Обратно еду – ты снова тут!». Сказал закидывать велосипед и садиться в машину – довёз меня до Каширы.



В день я прохожу около 160-170 километров: кручу педали часов по пять-шесть без остановки. Сплю часа по два-три, мне этого хватает. На заправках долго поваляться не

дают по ночам, поэтому приходится дремать днём – чаще всего на остановках, которые есть вдоль трассы. Перебиваюсь по дороге, где придётся, но ничего, мне не привыкать. Палатку я с собой не вожу – лишняя тяжесть. Беру только запчасти для велика да еды немного: хлеб, майонез, воду и бичики (лапша быстрого приготовления. – Прим. «Чемпионата»), когда есть возможность.



Был в Казани — гонял на «золотой» матч в 2016 году, в Ростове, Краснодаре, Сочи… В Рязань ездил, Нижний Новгород. Хотел до Питера так добраться, но туда проще на «собаках», чем на велике. Я один раз попробовал, но меня на «платке» развернули: подъехала дежурная машина, сказали ехать другой дорогой.



Я сам детдомовский, работаю на «шабашках» — раздаю газеты на платформах. Работу совмещаю с выездами, потому что начальник – мой друг. Он мне позволяет составлять график, исходя из футбола. Зарплата, понятное дело, урезается: вместо 30 тысяч получаю 15-18. Когда хватает, когда нет, но пока мне в кайф так жить.



За ЦСКА я начал болеть ещё в интернате – к нам туда однажды приехала команда. Мне лет семь было, год 96-й или 97-й. До этого дня я вообще о футболе ничего не знал, поэтому даже не вспомню, кто у нас в гостях был. Игроки с нами пообщались и сыграли товарищеский матч с «Коломной». С тех пор я и проникся. Начал принимать участие в спортивной жизни интерната: ребята постарше гоняли мяч на площадке, и я там постоянно ошивался. В игровых комнатах собирались, матчи по телеку смотрели. Большинство у нас за «Спартак» болело: тогда время такое было, команда на подъёме была. Но с ребятами на этой почве мы не сталкивались – это жизнь. Для меня ЦСКА уже тогда был клубом номер один, сейчас-то уж и подавно. Всегда первый! Капитан у нас самый лучший – Игорь Владимирович Акинфеев. Я ему желаю всего самого наилучшего, чтобы побольше был в наших рядах. Спасибо его родителям, что воспитали такого сына! Передайте ему это, если будет возможность.

Помню свой первый выезд: я был в седьмом или восьмом классе, сбежал из интерната – и в Самару! Добирался на «собаках», где-то за двое суток доехал. Мне тогда один из болельщиков подогнал первую «розетку», и я с ней ещё долго гонял. Она была старая, ещё с советских времён – с эмблемой ЦДКА. В общем, всё было здорово, пока после матча где-то во дворах меня с другими болельщиками не повязала милиция. А у меня с собой никаких документов… В спецприёмнике просидел около двух суток, пока за мной не приехал воспитатель. Запоминающийся выезд получился.



В Москву из Коломны тоже сбегал. Стрелял мелочь на билет около касс, так и попадал на матч. Народ откликался – таких, как я, тогда было много. Болельщики мне и сейчас помогают.



Счастлив ли я? Вы знаете, да. Ко всем сложностям в своей жизни привык – таким уж вырос. У меня такой образ жизни – где ЦСКА, там и я. Как говорится, «конём» родился, «конём» и помру.