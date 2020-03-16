До Терешковой в РПЛ были баннеры про царя и «Матильду». Даже Госдума назвала их заказными

Во время матча «Арсенал» — «Рубин» на трибунах появились два баннера, которые тут же попали в телевизионную трансляцию: «Валя, ты просто космос!» и «Ты просто космос, Валя!». Многие подумали, что это такой «тонкий» троллинг Валентины Терешковой, которая недавно предложила внести поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков. Или, наоборот, искренняя поддержка от болельщиков. В воскресных новостях по Первому каналу этой акции уделили аж отдельный сюжет: показали кадры трибун и сказали, что поклонники «Арсенала» поддержали Терешкову.
Фото: twitter.com/Razim13
Но нет. Никто не шутил, да и болельщики к этому никакого отношения не имеют.
Участники акции поддерживали Терешкову не бесплатно. Они получили по тысяче рублей
Ещё во время матча в футбольных пабликах начали писать, что полотна развернули волонтёры, которым за это заплатили. Естественно, не «Арсенал», — администрация. Но то, что сделали это не болельщики, никто и не собирался скрывать. Организация «Молодёжка ОНФ» сама разместила в своей группе во «ВКонтакте» пост с разъяснениями: «Цель акции — высказать слова поддержки в адрес легендарной женщины Валентины Терешковой. В последние дни против неё в интернете началась массовая травля после предложения поправки в Конституцию о праве действующего президента переизбираться на новый срок».
Игорь Костюкевич, лидер движения и инициатор акции, тоже дал свой комментарий (всё в том же паблике): «Валентина Терешкова – человек мирового масштаба. Когда мы увидели, как в её адрес высказывают всякие нелицеприятные вещи, посчитали, что не имеем права промолчать».
Телеграм-канал Baza писал, что участникам акции заплатили по 1000 рублей.
Политика и футбол сталкиваются далеко не в первый раз. Одна из последних «проплаченных» акций была в 2017 году, но тогда никто так и не понял, кто и кому платил.
Баннер «Руки прочь от русского царя!» был протестом против фильма о последнем русском императоре
В 2017 году на матче за Суперкубок болельщики «Спартака» и «Локомотива» вывесили одинаковые баннеры — против фильма Алексея Учителя «Матильда». В тот период картину ну очень много обсуждали: депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в ноябре 2016 года сказала, что фильм оскорбляет чувства верующих, и попросила генерального прокурора Юрия Чайку тщательно проверить сцены фильма. Возникла даже петиция о запрете выхода киноленты – её подписали более 20 тысяч человек. «Государь Николай Александрович является святым, мучеником, причислен церковью к лику святых», — говорила тогда Поклонская.
Фото: Андрей Кондров, fanat1k.ru
«Футбольные болельщики вообще в искусстве не понимают». В Госдуме эти баннеры осудили
Об истории любви польской балерины, примы Мариинского театра Матильды Кшесинской и наследника российского престола цесаревича Николая Романова (Николая II).
В общественный совет при Минкульте в течение нескольких месяцев приходили письма о запрете фильма, Поклонская не унималась: нельзя допустить выхода картины, «направленной на дискредитацию, глумление и клевету в адрес одного из самых почитаемых святых нашей церкви — царя-страстотерпца Николая Второго и членов его семьи». Мир кино, в свою очередь, Учителя поддерживал. Выступил и министр культуры Владимир Мединский, назвав всю шумиху вокруг фильма «вакханалией» — он не понимал, как можно судить то, чего никто ещё не видел.
Когда болельщики «Спартака» и «Локомотива» вывесили почти идентичные баннеры про Русь и Царя, Поклонская тут же отреагировала: «Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни для болельщиков впереди!».
А вот глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин был иного мнения и назвал эту акцию заказной – по его мнению, фанаты не могли сами этого придумать. «Это глупость. Это вообще безумие — футбольные болельщики, которые, как правило, вообще ничего в искусстве не понимают, не увидев картину, вывешивают баннеры», — сказал он. Игорь Лебедев, который занимает позицию и в Госдуме, и в РФС, дал всем понять, что это спродюсировал «тот, кто заинтересован в том, чтобы этот фильм не попал в широкую сеть и не был доступен зрителям».
Болельщики и клубы эту ситуацию никак не прокомментировали. Но эффект, которого добивался «заказчик» или «организатор» (кто бы это ни был) этой акции, однозначно был достигнут – об этом говорили, и говорили много.
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